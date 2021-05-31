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Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Audi, 2022 Dakar Rallisi için Stephane Peterhansel, Carlos Sainz ve Mattias Ekstrom ile anlaştığını duyurdu.

Audi, Dakar Rallisi için Peterhansel, Sainz ve Ekstrom’le anlaştı

14 Dakar zaferi bulunan Peterhansel ve iki galibiyeti bulunan Sainz, X-raid’in başarılı Mini takımından Audi’ye geçerken, Ekstrom neredeyse tüm motor spor kariyeri boyunca Audi’de yer aldı.

Üç sürücü, yeni 4x4 elektrikli araç prototipini geliştirilmesi ve test edilmesinden sorumlu olacak. Audi, Q Motorsport ile birlikte 1 yıldan fazla süredir, bu tasarımın üzerinde çalışıyordu.

Araç, elektrik enerjisi temelli olsa da bataryası, Audi'nin şu anda feshedilmiş DTM programından alınmış bir içten yanmalı motorla şarj ediliyor.

Audi Sport GmbH’nin idari direktörü Julius Seebach, “Bunun, hayalimizdeki takım olduğunu söylemek abartı olmaz.”

"Stephane, tüm zamanların en başarılı Dakar sürücüsü. Carlos, birden fazla Dakar kazanan bir sürücü ve de Dünya Ralli şampiyonu. Matthias ile geçmişte Audi’de birçok başarıya imza attık. Kendisi çok yönlü bir sürücüdür.”

“Hızın yanında, takıma fazlasıyla uzmanlık ve motivasyon getiriyorlar. Aynı şey yardımcı sürücüler için de geçerli çünkü onlar da Dakar Rallisinde önemli bir rol oynuyorlar.” dedi.

Peterhansel’a yardımcı sürücü olarak Edouard Boulange eşlik edecek. İkili, geçtiğimiz ocak ayında Dakar’da bir galibiyet kazanmıştı.

Fransız sürücü, "Dakar bu dünyadaki en iyi maceralardan biri ve radikal bir değişimin eşiğinde bulunuyor, bu da elektrik. On yıl içinde herkes elektrikli bir araç kullanacak.”

"Dakar bu teknolojiyi test etmek için oldukça iyi bir yer. Dakar Rallisini elektrikli bir araçla kazanan ilk takım olmak istiyoruz. Bu iddialı projeyi Audi ile gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Sainz ise üç Dakar galibiyetini de birlikte kazandığı Lucas Cruz ile direksiyon başına geçecek.

#302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah

#302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah

Photo by: Red Bull Content Pool

Sainz, “59 yaşımda bile hâlâ [kazanmaya] açım, aksi takdirde bu yarış teklifini kabul etmezdim.”

“Küçük bir çocukken hayalim bir ralli sürücüsü olmaktı. Bu tutkum hâlâ değişmedi.”

“Audi, dünya ralli şampiyonasını sonsuza dek değiştirdi. Şimdi de Dakar'da benzer bir şey yapmayı amaçlıyoruz."

“Mühendisler, Dakar Rallisinde diğer yarış serilerine göre çok daha fazla özgürlüğe sahipler. Benim Audi mühendislerine güvenim tam. Hızlı ve başarılı bir araç geliştirmek için kendi deneyimimle onlara yardımcı olmaya çalışacağım."

"Dakar, elektrikli bir güç ünitesi için en büyük zorluktur. Bu olağan üstü bir proje. Aracı ilk kez test etmek için can atıyorum. Şimdiye kadar gördüklerim bana güven veriyor." dedi.

Ekstrom, Audi ile DTM'deki iki dünya şampiyonluğuyla tanınıyor ve aynı zamanda 2016 yılında Alman markayla Dünya Rallikros Şampiyonasını kazandı. Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası'nda da birkaç kez yarıştı.

Ekstrom, Dakar'da bu yıl Yamaha YXZ1000R'DE T3 kategorisinde ilk kez piste çıktı ancak 7. etapta düştü.

"Dakar, kesinlikle kariyerimin en heyecan verici maceralarından biri olacak.”

"Bu heyecan verici projeyi, en büyük başarılarımı kazandığım takımla birlikte yapmak harika."

“Bu yıl 43 yaşına girmeme rağmen, Carlos ve Stephane'a kıyasla genç gibi hissediyorum. Bu sporda, her alanda çok fazla deneyime ihtiyacınız var. Hâlâ öğrenecek çok şeyim var ama gerçekten bunu, dört gözle bekliyorum.” dedi.

Audi, yaz ayları boyunca yoğun bir test programına başlamadan önce 8-11 Temmuz tarihleri arasında planlanan Goodwood Festivali'nde aracı ilk kez izleyicilere sunacak.

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Editör Sergio Lillo

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