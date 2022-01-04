Audi, 1. etapta yaşananların ardından Dakar yol kılavuzuyla ilgili itirazda bulunmayacak

Pazar günü Ha'il yakınlarında gerçekleştirilen 333 km'lik özel yarışın yol kitabı, ralli öncesi zafer arayan bazı favoriler arasında kaosa neden oldu. Audi Sport ekibinin üyeleri son 48 saat içinde bu konudaki şikayetini en çok duyuran isimlerdi.

Yaşanan sıkıntının, sayısız sürücünün rotadan saptığı, geriye dönmek zorunda kaldığı ve bu süreçte çok fazla zaman kaybettiği 257.6km işaretinde olduğu bulundu.

Organizatör ASO ve birkaç yardımcı pilotun Motorsport.com'a açıkladığı gibi, yol kitabında, yarışmacıların 42º'lik bir çataldan 200m sonra, 10º'ye giden ikinci bir çatalı alıp ana yolda devam etmeleri gerektiği yer alıyordu.

Karışıklık, "ana yolun" ilk 800 metreden sonra yön değiştirmesinden kaynaklandı. Audi'nin Dakar ortağı Q Motorsport'un başkanı Sven Quandt, takımın, organizatöre şikayette bulunmayı düşündüğünü açıkça belirtti. Sainz'in yanı sıra Mattias Ekstrom da 1 saat 44 dakika zaman kaybederek zorlu etabın kurbanı oldu.

Ekstrom, "Son 24 saatte çok fazla görüşme yaptık ve yol kılavuzunun doğru olmadığını hâlâ değerlendiriyoruz."

"Ortalama 10º'lik bir rotaysa ve sonra 280º yönünde gitmemiz gerekiyorsa, sapmanın biraz büyük olduğunu düşünüyorum. Bir çok yarışmacı kayboldu ve bu gerçekten şaşırtıcı. Şu anda organizatör hiçbir şeyi kabul etmiyor ve her şeyi doğru yaptığını söylüyor. Bu da üzücü çünkü böyle yarışılmamalı." dedi.

Quandt ve Dakar direktörü David Castera arasındaki tartışma devam etti.

Audi'nin, yarış komiserlerine resmi bir belge sunmak için, geçici 1. etap sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 24 saati vardı.

Ancak Motorsport.com'un Salı günü öğrendiğine göre FIA'ya resmi bir protestoda bulunulmadı.

Bunun nedeni, Dakar spor yönetmeliğinin 14.2.1 maddesinde "Yol kitabı profesyoneller tarafından oluşturulur ve revize edilir. Yol kitabındaki endikasyonlara itiraz edilemez." ibaresi yer aldığı için protestolarının temelini dayandıracakları bir düzenleme bulamamalarıydı.

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Photo by: A.S.O.