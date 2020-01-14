Dakar
Dakar
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Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah:
07 Saat
:
43 Dakika
:
45 Saniye
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Dakar / Son dakika

Alonso, zorlu günün ardından etap zaferi alabileceğinden emin değil

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Alonso, zorlu günün ardından etap zaferi alabileceğinden emin değil
14 Oca 2020 18:13

Fernando Alonso, Dakar'daki dokuzuncu günün ardından etap zaferi alabileceğinden pek de emin olmadığını dile getirdi.

Fernando Alonso, ikinci sırada tamamladığı sekizinci etap sonrası dikkatleri üzerine çekmeye devam etmişti.

Bununla birlikte dokuzuncu etap pek de istediği gibi gitmedi. Ancak genel klasmanda 10. sıraya kadar çıktı.

İspanyol sürücü, günün ardından verdiği demeçte günü "başarılı" olarak yorumladı ve etap zaferi şansını değerlendirdi.

"Şikayet edecek herhangi bir şeyim yok. Başarılı bir gün oldu. Önde başladım ve benim için yeni bir deneyimdi. Marc Coma mükemmel çalıştı, araç mükemmeldi. Performansımızdan memnunum, yarın kum tepelerindeki etap öncesi istediğimiz pozisyonları aldık."

"Neyse ki bugün motosikletçiler yarışa katıldılar, böylece lastik izlerini takip edebildik. Her şey yolunda gitti. Mark her şeyi kontrol etti, kaybolmadık. Bu konuda her şey yolundaydı. Tozdaki ilk 100 km'de bir patladık vardı ve sekiz dakika kaybettik. Sonrasındaki 300 kilometre dört dakika kaybettik, bu yüzden kötü değildi."

"Ama evet, lastik patlatmak iyi değildi. İlk 110 km kolay değildi. 160. km'deki teknik yardım istasyonuna vardığımızda herkes lastiğini değiştirmek zorunda kaldı. De Villiers'in iki patlak lastiği vardı ve Al Attiyah ile benim bir tane vardı. Bugün çok daha fazla lastik patlatması vardı. Artık kum tepelerini bekliyoruz. Umarım sorunsuz geçer."

"Belirli bir hedefim yok. Motor sporlarında ya kazanır ya da kaybedersiniz. İkinci, altıncı ya da 13. sırayı almanız çok önemli değil. Sadece zafer önemlidir. İlk ona döndük ve bundan memnunum. Kalan üç gün içinde bu pozisyonu kaybetmememizi umuyorum."

"Etap zaferi alabilir miyiz bilmiyorum çünkü bizi ne bekliyor bilmiyorum. Talimatları alacağız, ancak kum tepeleri için dokuzuncu yer ideal bir yer, herkes bu pozisyonu almak istiyor. Şimdiye kadar oralarda harikaydık. Abu Dabi'deki testlerle aynı kalırsa, sürprizler mümkün, çünkü orada sıkışmak kolaydı. Orada dört kez saplandım, iki kez süspansiyonu kırdım. Dakar'da kum tepeleri benim için oldukça basitti. Ancak yorgunluk nedeniyle hatalar mümkün. Konsantrasyonu korumak gerekiyor."

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah Başlangıç:
07 Saat
:
43 Dakika
:
46 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Sal 14 Oca
Per 2 Oca
Starting Podium
Sal 14 Oca
Cmt 4 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Sal 14 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Sal 14 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Sal 14 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 14 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Sal 14 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Sal 14 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Sal 14 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Sal 14 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Sal 14 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Sal 14 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Sal 14 Oca
Per 16 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Sal 14 Oca
Cum 17 Oca
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