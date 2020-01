Alonso, zorlu günün ardından etap zaferi alabileceğinden emin değil

Fernando Alonso, ikinci sırada tamamladığı sekizinci etap sonrası dikkatleri üzerine çekmeye devam etmişti.

Bununla birlikte dokuzuncu etap pek de istediği gibi gitmedi. Ancak genel klasmanda 10. sıraya kadar çıktı.

İspanyol sürücü, günün ardından verdiği demeçte günü "başarılı" olarak yorumladı ve etap zaferi şansını değerlendirdi.

"Şikayet edecek herhangi bir şeyim yok. Başarılı bir gün oldu. Önde başladım ve benim için yeni bir deneyimdi. Marc Coma mükemmel çalıştı, araç mükemmeldi. Performansımızdan memnunum, yarın kum tepelerindeki etap öncesi istediğimiz pozisyonları aldık."

"Neyse ki bugün motosikletçiler yarışa katıldılar, böylece lastik izlerini takip edebildik. Her şey yolunda gitti. Mark her şeyi kontrol etti, kaybolmadık. Bu konuda her şey yolundaydı. Tozdaki ilk 100 km'de bir patladık vardı ve sekiz dakika kaybettik. Sonrasındaki 300 kilometre dört dakika kaybettik, bu yüzden kötü değildi."

"Ama evet, lastik patlatmak iyi değildi. İlk 110 km kolay değildi. 160. km'deki teknik yardım istasyonuna vardığımızda herkes lastiğini değiştirmek zorunda kaldı. De Villiers'in iki patlak lastiği vardı ve Al Attiyah ile benim bir tane vardı. Bugün çok daha fazla lastik patlatması vardı. Artık kum tepelerini bekliyoruz. Umarım sorunsuz geçer."

"Belirli bir hedefim yok. Motor sporlarında ya kazanır ya da kaybedersiniz. İkinci, altıncı ya da 13. sırayı almanız çok önemli değil. Sadece zafer önemlidir. İlk ona döndük ve bundan memnunum. Kalan üç gün içinde bu pozisyonu kaybetmememizi umuyorum."

"Etap zaferi alabilir miyiz bilmiyorum çünkü bizi ne bekliyor bilmiyorum. Talimatları alacağız, ancak kum tepeleri için dokuzuncu yer ideal bir yer, herkes bu pozisyonu almak istiyor. Şimdiye kadar oralarda harikaydık. Abu Dabi'deki testlerle aynı kalırsa, sürprizler mümkün, çünkü orada sıkışmak kolaydı. Orada dört kez saplandım, iki kez süspansiyonu kırdım. Dakar'da kum tepeleri benim için oldukça basitti. Ancak yorgunluk nedeniyle hatalar mümkün. Konsantrasyonu korumak gerekiyor."

