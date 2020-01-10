Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Riyadh dinlenme günü:
08 Saat
:
16 Dakika
:
01 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Son dakika

Alonso, yakaladığı tempodan memnun

paylaşım
yorumlar
Alonso, yakaladığı tempodan memnun
10 Oca 2020 17:20

Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı altıncı etabın ardından yakaladığı tempodan memnun olduğunu söyledi.

Ralli'nin ikinci gününde 2 saat 40 dakika kaybeden Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen altıncı etabı altıncı sırada tamamladı ve genel klasmanda Carlos Sainz'ın 3 saat 18 dakika 13 saniye gerisinde 16. sırada yer alıyor.

Alonso, üst üste iki günde ilk yedide yer almasının ardından yakaladığı tempodan memnun olduğunu dile getirdi.

"Benim için her şey yeni. Sürüş açısından bakarsak, çok farklı zorluklar var. Mesela etabın başından sonuna kadar aracın davranışları çok farklı oluyor."

"400 litreden fazla benzinle çıkıyorsunuz ve 30-40 ile bitiş çizgisine geliyorsunuz. Büyük bir ağırlık farkı ile kumda, asfaltta ve çakılda sürüyorsunuz. Yol tutuş seviyesi çok farklı ve tutarsız. Her kilometreye uyum sağlamanız gerekiyor."

"Her şeyin içinde olduğu altı etap vardı ve bence bu zorlukların her biri benim için sürüş açısından yeniydi ama mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorsunuz."

"Gerçek şu ki bugün yine iyi gitti. İyi hisler ve ritim vardı. Hızlıydık, altıncı olduk. Önümüzde başka bir ligde olan Mini'lerin dışında, üçüncü en hızlı Toyota sürücüsü olmak sürpriz oldu ve kendimi iyi hissettim. Hiçbir sorunumuz ya da lastik patlamamız yoktu. Son iki gün ağzımızda çok iyi bir tat bıraktı."

"İlk birkaç gün de söylediğim gibi görüş çok önemli, eğer iyi bir görüşe sahipseniz, sürekli liderlerin ritminde gidebilirsiniz, eğer çok geride kalırsanız ve toz varsa, sizi çok kötü etkiler."

"500 km'lik mesafede gerçekleşen ve görünmeyen pek çok şey var. Bazen arkamda Nasser ve Yazeed vardı. Arkadakilerin geçmesine izin verince çok fazla etkileniyorsunuz."

"Dört iyi günümüz vardı ve iki gün de zorlu geçti. Ama genel olarak iyi bir tempo yakaladık, kendimizden eminiz ve yavaş yavaş gelişiyoruz."

"Hatalardan kaçınmak için ilk iki etapta % 70-80 oranında gitmek zorunda kaldık. Ama ikincisinde bir aksilik yaşadık. Son günlerde zihinsel olarak her şey iyi değildi. Çünkü %90'la mı yoksa %70'le mi giderken sorun yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Aklınızda hangisinin daha riskli olduğu sorusu oluyor."

Alonso, rakiplerinin sorun yaşamasını umuyor.

"İkinci haftanın ne kadar zor olacağını göreceğiz. Dakar'ın başlangıcında, nihai pozisyonumun yarışın sertliğine bağlı olacağını söyledim. Televizyondan pek çok Dakar seyrettim ve birisi 40 dakika kaybederken, birisinin vites kutusu bozuluyordu. Herkesin başına bir şey geliyordu."

"Ama bu yılki Dakar'da ilk 5-6'ya hiçbir şey olmuyor, bu yüzden ikinci hafta bir şeyler olmaya başlarsa ve eğer mevcut tempodaysak, tek bir etapta 2-3 pozisyonu hızlıca kazanıp, ilk üçe çıkabilirsiniz."

Çeviri: İnci Beğen

Alakalı video

Sonraki haber
Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor

Önceki haber

Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Riyadh dinlenme günü Başlangıç:
08 Saat
:
16 Dakika
:
01 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Cum 10 Oca
Per 2 Oca
Starting Podium
Cum 10 Oca
Cmt 4 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cum 10 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Cum 10 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Cum 10 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Cum 10 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Cum 10 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Cum 10 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cum 10 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Cum 10 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Cum 10 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Cum 10 Oca
Çar 15 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Cum 10 Oca
Per 16 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Cum 10 Oca
Cum 17 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

2s
2
Formula 1

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

3
Formula 1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

3s
4
Dakar

Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor

5
Dakar

Alonso, yakaladığı tempodan memnun

1s

Son Videolar

Dakar 2020: 5. gün özeti 04:55
Dakar

Dakar 2020: 5. gün özeti

Dakar 2020: 4. gün özeti 04:16
Dakar

Dakar 2020: 4. gün özeti

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı 04:47
Dakar

Dakar 2020: 3. gün özeti - Araç ve SSV sınıfı

Dakar 2020: 3. gün özeti 05:05
Dakar

Dakar 2020: 3. gün özeti

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri 03:23
Dakar

Dakar 2020: 2. Gün özeti: Araç ve SSV kategorileri

Son Haberler

Alonso, yakaladığı tempodan memnun
DAKR

Alonso, yakaladığı tempodan memnun

Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor
DAKR

Dakar 2020, 6. etap: Sainz arayı açıyor

Ken Block, Dakar’ın son etabında XE prototipini sürecek
DAKR

Ken Block, Dakar’ın son etabında XE prototipini sürecek

Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı
DAKR

Dakar 2020, 6. etap: Brabec farkı arttırdı, Price sorun yaşadı

Alonso: "Şimdiye kadarki en iyi etabımdı"
DAKR

Alonso: "Şimdiye kadarki en iyi etabımdı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.