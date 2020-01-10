Alonso, yakaladığı tempodan memnun

Ralli'nin ikinci gününde 2 saat 40 dakika kaybeden Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen altıncı etabı altıncı sırada tamamladı ve genel klasmanda Carlos Sainz'ın 3 saat 18 dakika 13 saniye gerisinde 16. sırada yer alıyor.

Alonso, üst üste iki günde ilk yedide yer almasının ardından yakaladığı tempodan memnun olduğunu dile getirdi.

"Benim için her şey yeni. Sürüş açısından bakarsak, çok farklı zorluklar var. Mesela etabın başından sonuna kadar aracın davranışları çok farklı oluyor."

"400 litreden fazla benzinle çıkıyorsunuz ve 30-40 ile bitiş çizgisine geliyorsunuz. Büyük bir ağırlık farkı ile kumda, asfaltta ve çakılda sürüyorsunuz. Yol tutuş seviyesi çok farklı ve tutarsız. Her kilometreye uyum sağlamanız gerekiyor."

"Her şeyin içinde olduğu altı etap vardı ve bence bu zorlukların her biri benim için sürüş açısından yeniydi ama mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorsunuz."

"Gerçek şu ki bugün yine iyi gitti. İyi hisler ve ritim vardı. Hızlıydık, altıncı olduk. Önümüzde başka bir ligde olan Mini'lerin dışında, üçüncü en hızlı Toyota sürücüsü olmak sürpriz oldu ve kendimi iyi hissettim. Hiçbir sorunumuz ya da lastik patlamamız yoktu. Son iki gün ağzımızda çok iyi bir tat bıraktı."

"İlk birkaç gün de söylediğim gibi görüş çok önemli, eğer iyi bir görüşe sahipseniz, sürekli liderlerin ritminde gidebilirsiniz, eğer çok geride kalırsanız ve toz varsa, sizi çok kötü etkiler."

"500 km'lik mesafede gerçekleşen ve görünmeyen pek çok şey var. Bazen arkamda Nasser ve Yazeed vardı. Arkadakilerin geçmesine izin verince çok fazla etkileniyorsunuz."

"Dört iyi günümüz vardı ve iki gün de zorlu geçti. Ama genel olarak iyi bir tempo yakaladık, kendimizden eminiz ve yavaş yavaş gelişiyoruz."

"Hatalardan kaçınmak için ilk iki etapta % 70-80 oranında gitmek zorunda kaldık. Ama ikincisinde bir aksilik yaşadık. Son günlerde zihinsel olarak her şey iyi değildi. Çünkü %90'la mı yoksa %70'le mi giderken sorun yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Aklınızda hangisinin daha riskli olduğu sorusu oluyor."

Alonso, rakiplerinin sorun yaşamasını umuyor.

"İkinci haftanın ne kadar zor olacağını göreceğiz. Dakar'ın başlangıcında, nihai pozisyonumun yarışın sertliğine bağlı olacağını söyledim. Televizyondan pek çok Dakar seyrettim ve birisi 40 dakika kaybederken, birisinin vites kutusu bozuluyordu. Herkesin başına bir şey geliyordu."

"Ama bu yılki Dakar'da ilk 5-6'ya hiçbir şey olmuyor, bu yüzden ikinci hafta bir şeyler olmaya başlarsa ve eğer mevcut tempodaysak, tek bir etapta 2-3 pozisyonu hızlıca kazanıp, ilk üçe çıkabilirsiniz."

Çeviri: İnci Beğen

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