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Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh:
07 Saat
:
53 Dakika
:
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Dakar / Dakar / Son dakika

Alonso, takla atmasına rağmen pes etmiyor

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Alonso, takla atmasına rağmen pes etmiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
15 Oca 2020 18:35

Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'ndeki 10. etapta kaza yapmasına rağmen pes etmediğini söyledi.

Harad-Shubaytah etabı için oldukça iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olan Alonso, henüz ilk kilometrelerde kaza yaptı ve etap zaferi elde etme şansını geri tepti.

İspanyol sürücü, kum tepesine yanlış açıyla girdi ve taklalar atarak aşağı kadar indi. Sonrasında ön camı çıkarıp yola devam etti ancak 1 saatten fazla vakit kaybetti.

Kısaltılan etap sonrasın İspanyol sürücü, 14. sıraya kadar gerilediği günün ardından hayal kırıklığı yaşamadığını dile getirdi.

Kaza sonrası Alonso, "İyiyim. Başlar başlamaz takla attık. Ama bunun dışında iyi bir gündü, işte buradayız. Çok fazla zaman kaybetmedik, sadece birkaç sıra oynuyor. Altıncı ya da 13. olmam pek umrumda değil. Dakar'da olduğum için, bu zorlu yarışta yer aldığım için şanslıyım. Pes etmiyoruz ve buraya etrafta gezmek için gelmedik."

"Etabı kazanmaya çalışıyorum ve bunu yapmaktan memnunuz. Bugün kazanmak istedim. Başarısız oldum, ancak pes etmiyoruz." dedi.

Alonso, ön camı sökmesine ek olarak iki lastiğini patlattı ve süspansiyon kolunun birisinin değişmesi gerekti.

Alonso, "Günün haberinin bu olduğunu biliyorum, her yerde bin kişi bekliyordu, ama şanslıydık. İlk Dakar'ım ve genel klasmanda 14. sıradayım. Birkaç dakika kaybettiğimiz küçük bir aksilikti ama Dakar'ın tarzı bu. Bitiremeyenler de var. Bitiş çizgisine ulaştığımız için şanslıyız. Bunlar duymak istediğiniz yorumlar değilse üzgünüm, ama ben günümde oldukça memnunum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso

Photo by: A.S.O.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 10: Haradh - Shubaytah
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh Başlangıç:
07 Saat
:
53 Dakika
:
20 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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