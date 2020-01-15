Alonso, takla atmasına rağmen pes etmiyor
Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'ndeki 10. etapta kaza yapmasına rağmen pes etmediğini söyledi.
Harad-Shubaytah etabı için oldukça iyi bir başlangıç pozisyonuna sahip olan Alonso, henüz ilk kilometrelerde kaza yaptı ve etap zaferi elde etme şansını geri tepti.
İspanyol sürücü, kum tepesine yanlış açıyla girdi ve taklalar atarak aşağı kadar indi. Sonrasında ön camı çıkarıp yola devam etti ancak 1 saatten fazla vakit kaybetti.
Kısaltılan etap sonrasın İspanyol sürücü, 14. sıraya kadar gerilediği günün ardından hayal kırıklığı yaşamadığını dile getirdi.
Kaza sonrası Alonso, "İyiyim. Başlar başlamaz takla attık. Ama bunun dışında iyi bir gündü, işte buradayız. Çok fazla zaman kaybetmedik, sadece birkaç sıra oynuyor. Altıncı ya da 13. olmam pek umrumda değil. Dakar'da olduğum için, bu zorlu yarışta yer aldığım için şanslıyım. Pes etmiyoruz ve buraya etrafta gezmek için gelmedik."
"Etabı kazanmaya çalışıyorum ve bunu yapmaktan memnunuz. Bugün kazanmak istedim. Başarısız oldum, ancak pes etmiyoruz." dedi.
Alonso, ön camı sökmesine ek olarak iki lastiğini patlattı ve süspansiyon kolunun birisinin değişmesi gerekti.
Alonso, "Günün haberinin bu olduğunu biliyorum, her yerde bin kişi bekliyordu, ama şanslıydık. İlk Dakar'ım ve genel klasmanda 14. sıradayım. Birkaç dakika kaybettiğimiz küçük bir aksilikti ama Dakar'ın tarzı bu. Bitiremeyenler de var. Bitiş çizgisine ulaştığımız için şanslıyız. Bunlar duymak istediğiniz yorumlar değilse üzgünüm, ama ben günümde oldukça memnunum." dedi.
Çeviri: İnci Beğen
#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso
Photo by: A.S.O.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
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|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Alonso, takla atmasına rağmen pes etmiyor
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