Alonso: "Sonuçları görünce gözlerimize inanamadık"

Fernando Alonso, bugün Dakar'da gerçekleştirilen sekizinci etapta harika bir performans ortaya koydu ve ikinci olarak şimdiye kadarki en iyi sonucunu yakaladı.

Genel klasmanda 13. sıraya çıkan İspanyol pilot istikrarlı performansını devam ettirirken, sonuçların kendisini şaşırttığını kabul etti.

Alonso, “Bitirmeden önce sonuçlara baktık ve gözlerimize inanmadık. Etap sorunsuz geçti. 350 kilometrelik bölümde bir kez lastiğimiz patladı, ama bizi neredeyse hiç etkilemedi."

"Sonunda, öndeki araçların kaldırdığı toz bulutlarını gördük, ancak kim olduklarını bilmiyorduk, yine de ikinci olmayı başardık. Bugün her şey yolunda gitti ve şimdi bunu tekrarlamak istiyorum."

"Takım için, Mark için, benim için harika bir sonuç. Ne kadar zor olduğunu, ne yaşadığımızı, neler çektiğimizi biliyoruz. Sonrasında bitiş çizgisini en iyiler arasında geçtiğinizde, çok mutlu oluyorsunuz."

"Rallinin sekizinci gününü geride bıraktık, etaplara alıştık ve daha hızlı sürdük. Umarım önümüzdeki günler daha da başarılı geçer. Onları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarın zor bir gün olacak. Temiz şekilde sürmeye çalışacağız. Yarış henüz bitmedi, ancak Dakar için belirlediğim kişisel hedeflerimi zaten aştığımızı söyleyebilirim."

"Fas Rallisi'nde 250 km'lik etaplarda liderlere karşı 15 dakika kaybettim, bu yüzden 500 km'de yarım saat geride kalmayı umuyordum. Ama bugün en iyilerle olmak, hatta onların önünde olmak hedeflerim arasında değildi. Bundan gerçekten çok zevk aldım." dedi.