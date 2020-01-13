Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh:
11 Saat
:
24 Dakika
:
55 Saniye
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Dakar / Son dakika

Alonso: "Sonuçları görünce gözlerimize inanamadık"

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Alonso: "Sonuçları görünce gözlerimize inanamadık"
Ekleyen:
, Editör
13 Oca 2020 15:09

Fernando Alonso, ikinci bitirdiği etabın ardından sonucun kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Fernando Alonso, bugün Dakar'da gerçekleştirilen sekizinci etapta harika bir performans ortaya koydu ve ikinci olarak şimdiye kadarki en iyi sonucunu yakaladı.

Genel klasmanda 13. sıraya çıkan İspanyol pilot istikrarlı performansını devam ettirirken, sonuçların kendisini şaşırttığını kabul etti.

Alonso, “Bitirmeden önce sonuçlara baktık ve gözlerimize inanmadık. Etap sorunsuz geçti. 350 kilometrelik bölümde bir kez lastiğimiz patladı, ama bizi neredeyse hiç etkilemedi."

"Sonunda, öndeki araçların kaldırdığı toz bulutlarını gördük, ancak kim olduklarını bilmiyorduk, yine de ikinci olmayı başardık. Bugün her şey yolunda gitti ve şimdi bunu tekrarlamak istiyorum."

"Takım için, Mark için, benim için harika bir sonuç. Ne kadar zor olduğunu, ne yaşadığımızı, neler çektiğimizi biliyoruz. Sonrasında bitiş çizgisini en iyiler arasında geçtiğinizde, çok mutlu oluyorsunuz."

"Rallinin sekizinci gününü geride bıraktık, etaplara alıştık ve daha hızlı sürdük. Umarım önümüzdeki günler daha da başarılı geçer. Onları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarın zor bir gün olacak. Temiz şekilde sürmeye çalışacağız. Yarış henüz bitmedi, ancak Dakar için belirlediğim kişisel hedeflerimi zaten aştığımızı söyleyebilirim."

"Fas Rallisi'nde 250 km'lik etaplarda liderlere karşı 15 dakika kaybettim, bu yüzden 500 km'de yarım saat geride kalmayı umuyordum. Ama bugün en iyilerle olmak, hatta onların önünde olmak hedeflerim arasında değildi. Bundan gerçekten çok zevk aldım." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh Başlangıç:
11 Saat
:
24 Dakika
:
55 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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