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Dakar / Son dakika

Alonso, son Dakar testini Abu Dhabi'de yaptı

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Alonso, son Dakar testini Abu Dhabi'de yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ara 2019 11:52

Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi öncesi Abu Dhabi'de 600 km'lik son bir test daha yaptı.

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Alonso, 50 Ocak'ta Suudi Arabistan'da başlayacak olan etkinlikten önce yardımcı pilotu Marc Coma ile birlikte, Toyota Gazoo Racing Güney Afrika takımıyla çalışmaya başladı ve toplamda 2.5 günlük bir test yaptı.

Salı günü sona eren testin temel amacı, İspanyol sürücünün kum tepelerini okuması konusunda daha fazla deneyim kazanması ve yön bulmaktı.

Alonso, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Dakar için hazırız, bu testin son günüydü ve oldukça mutluyuz." dedi.

Alonso, pazartesi günü kum tepesinden inerken süspansiyonunu kırdı ve Coma, Jaume Aragal ve Jesus Calleja'nın yardımıyla değişiklik yaptılar.

Toyota Gazoo Racing sözcüsü, Motorsport.com'a "Hepsi öğrenme sürecinin bir parçası ve her ikisi de gerçekten hem iyimser hem de hevesli." dedi.

Alonso geçtiğimiz ay Al-Ula Noem Rlalisi'nde üçüncü olmuştu ve şimdi 10 günlük bir ralli deneyimiyle Dakar'a gidecek.

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Takımlar Toyota Racing
Editör Sergio Lillo

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