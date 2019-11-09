Alonso rallideki ilk podyumunu aldı

İspanyol sürücü, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen rallide 800 km boyunca sürüş yaptı ve hem aracı daha iyi tanıdı, hem de daha fazla deneyim kazandı.

Zorlu ralli dört gün boyunca devam ederken, Alonso ralliye Dakar Rallisi'ne katılacağı Toyota Hilux ile katıldı.

Alonso, dört etaptan ikisini dördüncü bitirirken, ikisini üçüncü bitirdi. Sonuç olarak ralliyi Yazzed Al Rajhi kazanırken, Alonso 16 dakika 20 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle Alonso, ilk ralli podyumunu da elde etmiş oldu.

Alonso aralık ayında Abu Dhabi'de bir test daha yapacak ve ardından Dakar'ı bekleyecek.

Ralli sonucu:

Poz. No. Pilot/Copilot Ülke Araç 1. Etap 2. Etap 3. Etap 4. Etap Toplam

1. #201 Yazeed Al Rajhi

Konstantin Zhiltsov

Toyota Hilux

T1.1 (1.) 1:53:32 (3.)

1:39:40 (1.)

1:31:55 (1.)

1:30:45 (1.)

6:35:52



2. #204 Yasir Bin Seaidan

Francois Cazalet

MINI

T1.2 (1.) 1:47:08 (1.)

1:43:12 (3.)

1:33:33 (2.)

1:34:08 (2.)

6:38:01

+0:02:09

+0:02:09 3. #205 Fernando Alonso

Marc Coma

Toyota Hilux

T1.1 (2.) 1:54:51 (4.)

1:47:15 (4.)

1:33:50 (3.)

1:36:16 (3.)

6:52:12

+0:16:20

+0:14:11 4. #206 Essa Al Dossary

Sebastien Delaunay

Nissan Navara

T1.1 (3.) 1:55:05 (5.)

1:51:30 (6.)

1:40:33 (4.)

1:43:09 (4.)

7:10:17

+0:34:25

+0:18:05 5. #207 Miroslav Zapletal

Marek Sykora

Ford

T1.1 (4.) 1:56:05 (6.)

1:50:07 (5.)

1:42:01 (5.)

1:48:47 (5.)

7:17:00

+0:41:08

+0:06:43