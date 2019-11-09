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Dakar / Kronik

Alonso rallideki ilk podyumunu aldı

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Alonso rallideki ilk podyumunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Kas 2019 11:11

Fernando Alonso ve Marc Coma, Ula Neom Rallisi'ni üçüncü bitirip ilk podyumlarını elde ettiler.

İspanyol sürücü, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen rallide 800 km boyunca sürüş yaptı ve hem aracı daha iyi tanıdı, hem de daha fazla deneyim kazandı.

Zorlu ralli dört gün boyunca devam ederken, Alonso ralliye Dakar Rallisi'ne katılacağı Toyota Hilux ile katıldı.

Alonso, dört etaptan ikisini dördüncü bitirirken, ikisini üçüncü bitirdi. Sonuç olarak ralliyi Yazzed Al Rajhi kazanırken, Alonso 16 dakika 20 saniye geride üçüncü oldu.

Böylelikle Alonso, ilk ralli podyumunu da elde etmiş oldu.

Alonso aralık ayında Abu Dhabi'de bir test daha yapacak ve ardından Dakar'ı bekleyecek.

Ralli sonucu:

Poz. No. Pilot/Copilot Ülke Araç 1. Etap 2. Etap 3. Etap 4. Etap Toplam
1. #201 Yazeed Al Rajhi
Konstantin Zhiltsov
Toyota Hilux
T1.1 (1.)		  1:53:32 (3.)
 		  1:39:40 (1.)
 		  1:31:55 (1.)
 		  1:30:45 (1.)
 		 6:35:52
 
 
2. #204 Yasir Bin Seaidan
Francois Cazalet
MINI
T1.2 (1.)		  1:47:08 (1.)
 		  1:43:12 (3.)
 		  1:33:33 (2.)
 		  1:34:08 (2.)
 		 6:38:01
+0:02:09
+0:02:09
3. #205 Fernando Alonso
Marc Coma
Toyota Hilux
T1.1 (2.)		  1:54:51 (4.)
 		  1:47:15 (4.)
 		  1:33:50 (3.)
 		  1:36:16 (3.)
 		 6:52:12
+0:16:20
+0:14:11
4. #206 Essa Al Dossary
Sebastien Delaunay
Nissan Navara
T1.1 (3.)		  1:55:05 (5.)
 		  1:51:30 (6.)
 		  1:40:33 (4.)
 		  1:43:09 (4.)
 		 7:10:17
+0:34:25
+0:18:05
5. #207 Miroslav Zapletal
Marek Sykora
Ford
T1.1 (4.)		  1:56:05 (6.)
 		  1:50:07 (5.)
 		  1:42:01 (5.)
 		  1:48:47 (5.)
 		 7:17:00
+0:41:08
+0:06:43
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#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
1/9

Fotoğraf: Toyota Racing

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
2/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
3/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
4/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
5/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
6/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
7/9

Fotoğraf: Toyota Racing

Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota Gazoo Racing

Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota Gazoo Racing
8/9

Fotoğraf: Press Image

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
9/9

Fotoğraf: Toyota Racing

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Khalid Al-Qassimi , Marc Coma , Yazeed Al-Rajhi
Editör Sergio Lillo

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