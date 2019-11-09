Alonso rallideki ilk podyumunu aldı

Fernando Alonso ve Marc Coma, Ula Neom Rallisi'ni üçüncü bitirip ilk podyumlarını elde ettiler.
İspanyol sürücü, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen rallide 800 km boyunca sürüş yaptı ve hem aracı daha iyi tanıdı, hem de daha fazla deneyim kazandı.
Zorlu ralli dört gün boyunca devam ederken, Alonso ralliye Dakar Rallisi'ne katılacağı Toyota Hilux ile katıldı.
Alonso, dört etaptan ikisini dördüncü bitirirken, ikisini üçüncü bitirdi. Sonuç olarak ralliyi Yazzed Al Rajhi kazanırken, Alonso 16 dakika 20 saniye geride üçüncü oldu.
Böylelikle Alonso, ilk ralli podyumunu da elde etmiş oldu.
Alonso aralık ayında Abu Dhabi'de bir test daha yapacak ve ardından Dakar'ı bekleyecek.
Ralli sonucu:
|Poz.
|No.
|Pilot/Copilot
|Ülke
|Araç
|1. Etap
|2. Etap
|3. Etap
|4. Etap
|Toplam
|1.
|#201
|Yazeed Al Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota Hilux
T1.1 (1.)
| 1:53:32 (3.)
| 1:39:40 (1.)
| 1:31:55 (1.)
| 1:30:45 (1.)
|6:35:52
|2.
|#204
|Yasir Bin Seaidan
Francois Cazalet
|MINI
T1.2 (1.)
| 1:47:08 (1.)
| 1:43:12 (3.)
| 1:33:33 (2.)
| 1:34:08 (2.)
|6:38:01
+0:02:09
+0:02:09
|3.
|#205
|Fernando Alonso
Marc Coma
|Toyota Hilux
T1.1 (2.)
| 1:54:51 (4.)
| 1:47:15 (4.)
| 1:33:50 (3.)
| 1:36:16 (3.)
|6:52:12
+0:16:20
+0:14:11
|4.
|#206
|Essa Al Dossary
Sebastien Delaunay
|Nissan Navara
T1.1 (3.)
| 1:55:05 (5.)
| 1:51:30 (6.)
| 1:40:33 (4.)
| 1:43:09 (4.)
|7:10:17
+0:34:25
+0:18:05
|5.
|#207
|Miroslav Zapletal
Marek Sykora
|Ford
T1.1 (4.)
| 1:56:05 (6.)
| 1:50:07 (5.)
| 1:42:01 (5.)
| 1:48:47 (5.)
|7:17:00
+0:41:08
+0:06:43
#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota Gazoo Racing
Fotoğraf: Press Image
#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al , Khalid Al-Qassimi , Marc Coma , Yazeed Al-Rajhi
|Editör
|Sergio Lillo
Alonso rallideki ilk podyumunu aldı
Dakar Sıradaki seans
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