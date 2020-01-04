Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh:
17 Saat
:
07 Dakika
:
47 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok”

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Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Oca 2020 12:04

Fernando Alonso, pazar günü başlayacak olan Dakar Rallisi öncesinde yaptığı açıklamada “kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını” söyledi.

Çifte Formula 1 şampiyonu ve Le Mans 24 Saat galibi Alonso, aylar süren hazırlıklardan sonra ilk kez efsanevi cross-country etkinliği olan Dakar Rallisi’ne Toyota ile katılacak.

İspanyol sürücü, Dakar hazırlıkları kapsamında Lichtenburg 400, Fas Rallisi ve podyuma çıktığı Ula-Neom Rallisi’ne katılmıştı.

Sınırlı ralli tecrübesine rağmen Alonso, kendisinden yüksek beklentiler olduğunu hissettiğini ve bu disiplinde birçok harika sürücü, marka ve efsanenin yer aldığını söyledi.

Alonso, “Hiçbir şeyi, bir şey kanıtlamak için yapmıyorum. Eğlenmek için yapıyorum. Eğer iyi bir Dakar Rallisi geçirirsem ve cross-county veya bu tür ralli araçlarında hızlı olursam, kanıtlayacak bazı şeyler olabilir.”

“Buraya kendimi tanıtmak için gelmiyorum, buna ihtiyacım yok. Daha rahat olduğum başka bir disiplinde daha fazla eğlenebilirdim. Bu, tamamen yeni ve kontrolünüzün dışında bir şey.” dedi.

#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Photo by: Rally of Morocco

Alonso, etkinliğin favorisi olarak ise takım arkadaşı ve üç kez Dakar galibi Nasser Al-Attiyah’ı gösterdi.

“Dakar için favorim Nasser. Aracı kontrol altında tutuyor ve dünyanın bu bölgesini tanıyor. Ayrıca Yazeed (Al Rajhi) de çok hızlı olacak.”

“Daha sonra Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel de var. Onlar en hızlı isimler. Ancak hepsi Fas Rallisi’nde yarışmalarına rağmen kazanan Giniel de Villiers oldu. Bu, böyle bir disiplin.”

“Hedefim, rallinin zorluğuna bağlı. Saf hız anlamında, 10. ile 15. sıra arası mantıklı olacaktır. Ancak bu Dakar zor olursa ve üstesinden gelebilirsem, pozisyon kazanmak kolay olacaktır.”

“Bu, birkaç etap geride kalana kadar anlaşılmayacak. İlk iki etabı kazasız geçmeliyim. Sonrasında belirli hedefler koymak daha kolay olacak.”

“Asıl hedef, ralliyi tamamlamak. Bitişe ulaşmak ve Dakar’ı bitirdiğimi söylemek istiyorum.”

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#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

#205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso

Photo by: Cetilar Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Toyota Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh Başlangıç:
17 Saat
:
07 Dakika
:
47 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom
Cmt 4 Oca
Pzt 6 Oca
Etap 3: Neom - Neom
Cmt 4 Oca
Sal 7 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Cmt 4 Oca
Çar 8 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Cmt 4 Oca
Per 9 Oca
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Cmt 4 Oca
Cum 10 Oca
Riyadh dinlenme günü
Cmt 4 Oca
Cmt 11 Oca
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 4 Oca
Paz 12 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Cmt 4 Oca
Pzt 13 Oca
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Cmt 4 Oca
Sal 14 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Cmt 4 Oca
Çar 15 Oca
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Cmt 4 Oca
Per 16 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Cmt 4 Oca
Cum 17 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

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