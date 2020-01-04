Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok”

Çifte Formula 1 şampiyonu ve Le Mans 24 Saat galibi Alonso, aylar süren hazırlıklardan sonra ilk kez efsanevi cross-country etkinliği olan Dakar Rallisi’ne Toyota ile katılacak.

İspanyol sürücü, Dakar hazırlıkları kapsamında Lichtenburg 400, Fas Rallisi ve podyuma çıktığı Ula-Neom Rallisi’ne katılmıştı.

Sınırlı ralli tecrübesine rağmen Alonso, kendisinden yüksek beklentiler olduğunu hissettiğini ve bu disiplinde birçok harika sürücü, marka ve efsanenin yer aldığını söyledi.

Alonso, “Hiçbir şeyi, bir şey kanıtlamak için yapmıyorum. Eğlenmek için yapıyorum. Eğer iyi bir Dakar Rallisi geçirirsem ve cross-county veya bu tür ralli araçlarında hızlı olursam, kanıtlayacak bazı şeyler olabilir.”

“Buraya kendimi tanıtmak için gelmiyorum, buna ihtiyacım yok. Daha rahat olduğum başka bir disiplinde daha fazla eğlenebilirdim. Bu, tamamen yeni ve kontrolünüzün dışında bir şey.” dedi.

#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: Rally of Morocco

Alonso, etkinliğin favorisi olarak ise takım arkadaşı ve üç kez Dakar galibi Nasser Al-Attiyah’ı gösterdi.

“Dakar için favorim Nasser. Aracı kontrol altında tutuyor ve dünyanın bu bölgesini tanıyor. Ayrıca Yazeed (Al Rajhi) de çok hızlı olacak.”

“Daha sonra Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel de var. Onlar en hızlı isimler. Ancak hepsi Fas Rallisi’nde yarışmalarına rağmen kazanan Giniel de Villiers oldu. Bu, böyle bir disiplin.”

“Hedefim, rallinin zorluğuna bağlı. Saf hız anlamında, 10. ile 15. sıra arası mantıklı olacaktır. Ancak bu Dakar zor olursa ve üstesinden gelebilirsem, pozisyon kazanmak kolay olacaktır.”

“Bu, birkaç etap geride kalana kadar anlaşılmayacak. İlk iki etabı kazasız geçmeliyim. Sonrasında belirli hedefler koymak daha kolay olacak.”

“Asıl hedef, ralliyi tamamlamak. Bitişe ulaşmak ve Dakar’ı bitirdiğimi söylemek istiyorum.”