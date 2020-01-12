Alonso: "Gonçalves'in ölümüyle zor bir etaptı"

Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen yedinci etapta iyi bir performans ortaya koydu ve en iyi üçüncü Toyota sürücüsü olarak etap altıncı sırada noktaladı.

Lider Carlos Sainz'ın 7 dakika 49 saniye gerisinde kalan Alonso, bu sonuçla genel klasmanda 3 saat 26 dakika geride 15. sırada yer alıyor.

Bununla birlikte yedinci etaba elde edilen sonuçlar değil, Paulo Gonçalves'ın hayatını kaybetmesi damga vurdu.

Alonso, kendileri için son derece zor bir gün olduğunu söyledi.

Alonso, “Goncalves olayı nedeniyle çok zor bir etaptı, bugün bunun olabileceğine inanmak çok zor."

"Elbette bu haberi öğrenince donup kalıyorsunuz. Şimdi bana bunu onayladınız, bunu teyit etmeye çalıştık. Ama Marc da teyit edemedi. Bitiş çizgisine ulaştığımızda bazı söylentiler vardı ama kimseyle temasa geçmedik. Şimdi öldüğü teyit ediliyor ve donup kalıyorum. Sonuçta bu insanlar sizinle aynı tutkuyu paylaşıyorlar. Bu şeylerin olması, sizi başka bir şey hakkında konuşma konusunda isteksiz hale getiriyor. Tüm yarışlarda aynı, sayfayı çevirmek zor. Hayat her şeyin önünde... Dediğim gibi kabullenmek ve sayfayı çevirmek çok zor." dedi.

Alonso isteksiz de olsa etap hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Yedinci etabı iyi şekilde geçmeye çalıştık. Bu konuda Marc Coma yine mükemmel bir iş çıkardı, navigasyon açısından her şey mükemmeldi ve iyi bir hız yakaladık."

"Ama sonrasında lastiğe zarar verdik ve aracın gövde kısmı da hasar gördü. Bundan sonra ortalama 8-10 km/s daha yavaş gitmek zorunda kaldık. Bu yüzden yarışın son 250 km'lik kısmında üç veya dört dakika kaybettik. Eğer bu olmasaydı, bugün rahat şekilde ilk üçe yakın olurduk. Elbette bu iyi bir işaret. Bununla birlikte tüm sorunlara rağmen, görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz."

"Sonuçları görünce karmaşık duygular yaşadım. Bu, kızgınlık ve öfkenin bir karışımıydı, çünkü günün sonucu farklı olabilirdi, aynı zamanda sevindim. Çünkü ilerlediğimizi görmek güzeldi. Böyle uzun bir etapta en iyi sürücülerle aynı grupta kaldık. Son etaplar öncesinde oldukça cesaret vericiydi."

"İlerledikçe daha fazla kumla karşı karşıya kaldık ve eğer geriden başlarsanız, kesinlikle bir dezavantajınız oluyor. Bu nedenle, bugün altıncı olduğumuz için yarın zorlayabileceğiz. Pozisyon kazanabilmek için mümkün olduğunca çalışacağız." dedi.

Çeviri: İnci Beğen