Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula:
09 Saat
:
16 Dakika
:
19 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Alonso etap zaferi istiyor

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Alonso etap zaferi istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
7 Oca 2020 17:23

Fernando Alonso, Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde ortaya koyduğu güçlü performansın ardından etap zaferi hedeflediğini söyledi.

Pazartesi günü, Toyota Hilux'ünün süspansiyonunu kıran ve tamı için iki saatten uzun bir süre beklemek zorunda kalan Alonso ve yardımcı pilotu Marc Coma, Noem'daki 427 kilometrelik üçüncü etabı beşinci en hızlı isim olarak tamamladılar.

Alonso, etap galibi Carlos Sainz'ın altı dakika gerisinde kaldı ve günü "oldukça olumlu" şeklinde yorumladı.

Alonso, "Sorun yaşamadığımız, iyi bir görüşe sahip olduğumuz iyi bir etaptı. Geri dönerken bile yakaladığımız her aracın ya lastiği patladı ya da kayboldular. Araçsız ve tozsuz bir parkur vardı. Tek aksaklık son bölümdeydi, nehirde biraz kaybolduk, yolu bulamadık. Aksi taktirde iyi tat bırakan, güzel bir gün oldu."

"Dün sürpriz oldu. Sonuç olumsuzdu ve bu saatleri kaybetmeyi beklemiyorduk. Ama hislerimiz iyiydi ve bugün de araçta rahat hissettim."

"Yedi ay öncesine kadar hiç bir araçla kum tepesine tırmanmamıştım. Şimdi üst üste ikinci gün, dört ya da beş araç içerisinde yer almak olumlu."

"Ama her zaman daha fazlasını istiyorum ve umarım yarın ya da önümüzdeki birkaç gün içinde bir şeyler deneyebilmek ve ilk üç arsasında yer almak ya da bir etap kazanabilmek için iyi başlangıç pozisyonundan faydalanabilirim. Bunları yapmak büyüleyici olur." dedi.

Alonso, son iki gündeki temposu göz önüne alındığında, pazartesi günkü sorundan ötürü üzgün olduğunu ancak bunu kayıp bir fırsat olarak görmediğini söyledi.

"Sadece üç gündür buradayız. Yaşadığımızdan çok daha fazla drama göreceğiz. Dün benim başıma geldi. Bugün Al Qassimi'nin Peugeot'su parçalandı. Pek çok insanın başına daha pek çok şey gelecek."

"Mümkün olan en az şeyin başımıza geleceğini ve 12. etaba ulaşıp, tüm deneyimi yaşayacağımızı umuyorum."

"Ama etaplarda iyi bir hız ve görüş bulabilirsem, ilk üçe girmeyi ve hatta etap kazanmayı umuyorum. Bu imkansız görünüyor ama bu iki etaptan sonra daha fazla güvenim var."

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 3: Neom - Neom
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 4: Neom - Al-`Ula Başlangıç:
09 Saat
:
16 Dakika
:
19 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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