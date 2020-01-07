Alonso etap zaferi istiyor

Pazartesi günü, Toyota Hilux'ünün süspansiyonunu kıran ve tamı için iki saatten uzun bir süre beklemek zorunda kalan Alonso ve yardımcı pilotu Marc Coma, Noem'daki 427 kilometrelik üçüncü etabı beşinci en hızlı isim olarak tamamladılar.

Alonso, etap galibi Carlos Sainz'ın altı dakika gerisinde kaldı ve günü "oldukça olumlu" şeklinde yorumladı.

Alonso, "Sorun yaşamadığımız, iyi bir görüşe sahip olduğumuz iyi bir etaptı. Geri dönerken bile yakaladığımız her aracın ya lastiği patladı ya da kayboldular. Araçsız ve tozsuz bir parkur vardı. Tek aksaklık son bölümdeydi, nehirde biraz kaybolduk, yolu bulamadık. Aksi taktirde iyi tat bırakan, güzel bir gün oldu."

"Dün sürpriz oldu. Sonuç olumsuzdu ve bu saatleri kaybetmeyi beklemiyorduk. Ama hislerimiz iyiydi ve bugün de araçta rahat hissettim."

"Yedi ay öncesine kadar hiç bir araçla kum tepesine tırmanmamıştım. Şimdi üst üste ikinci gün, dört ya da beş araç içerisinde yer almak olumlu."

"Ama her zaman daha fazlasını istiyorum ve umarım yarın ya da önümüzdeki birkaç gün içinde bir şeyler deneyebilmek ve ilk üç arsasında yer almak ya da bir etap kazanabilmek için iyi başlangıç pozisyonundan faydalanabilirim. Bunları yapmak büyüleyici olur." dedi.

Alonso, son iki gündeki temposu göz önüne alındığında, pazartesi günkü sorundan ötürü üzgün olduğunu ancak bunu kayıp bir fırsat olarak görmediğini söyledi.

"Sadece üç gündür buradayız. Yaşadığımızdan çok daha fazla drama göreceğiz. Dün benim başıma geldi. Bugün Al Qassimi'nin Peugeot'su parçalandı. Pek çok insanın başına daha pek çok şey gelecek."

"Mümkün olan en az şeyin başımıza geleceğini ve 12. etaba ulaşıp, tüm deneyimi yaşayacağımızı umuyorum."

"Ama etaplarda iyi bir hız ve görüş bulabilirsem, ilk üçe girmeyi ve hatta etap kazanmayı umuyorum. Bu imkansız görünüyor ama bu iki etaptan sonra daha fazla güvenim var."

Çeviri: İnci Beğen