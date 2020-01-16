Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor
Fernando Alonso, ilk Dakar Rallisi'nin son gününe mutlu şekilde gireceğini söyledi.
Salı günü harika performansıyla yeniden ilk ona dönmeyi başaran Fernando Alonso, çarşamba günü Toyota'sıyla henüz etabın başlangıcında takla atmış ve 1 saatten fazla vakit kaybetmişti.
Alonso, bugünkü 11. etaba gerilerden başlamak zorunda kaldı ve buna rağmen güçlü bir performans ortaya koydu.
Etabı lider Stephane Peterhansel'in sadece 16 dakika gerisinde bitiren İspanyol sürücü, genel klasmanda 4 saat 43 dakika geride 13. sırada yer alıyor.
Günün ardından konuşan Alonso, sondan bir önceki etaptan memnun kaldığını dile getirdi.
Alonso, “Harika bir gündü. Dün düşük hızda takla attık, ama ciddi bir şey yoktu. Etabı sorunsuz bitirdik. Bugün de sorun yoktu."
"Sanırım etabın ilk bölümünde biraz zaman kaybettik, ama bu herkes için aynıydı."
"Bugün özellikle ikinci bölümde çok fazla kum vardı. Özellikle tepeler zorluydu ancak araç ve Mark harikaydı."
"Sonuç olarak sekizinci olduk. Çok mutluyum. İlk Dakar'ımın sonuna sadece bir gün kaldı. Yarın da elimizden geleni yapacağız." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Editör
|Kemal Şengül
Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor
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|Starting Podium
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
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