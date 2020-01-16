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Dakar
05 Oca
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17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya:
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:
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:
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Dakar / Son dakika

Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor

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Alonso, Dakar'ın son gününe mutlu giriyor
Ekleyen:
, Editör
16 Oca 2020 19:02

Fernando Alonso, ilk Dakar Rallisi'nin son gününe mutlu şekilde gireceğini söyledi.

Salı günü harika performansıyla yeniden ilk ona dönmeyi başaran Fernando Alonso, çarşamba günü Toyota'sıyla henüz etabın başlangıcında takla atmış ve 1 saatten fazla vakit kaybetmişti.

Alonso, bugünkü 11. etaba gerilerden başlamak zorunda kaldı ve buna rağmen güçlü bir performans ortaya koydu.

Etabı lider Stephane Peterhansel'in sadece 16 dakika gerisinde bitiren İspanyol sürücü, genel klasmanda 4 saat 43 dakika geride 13. sırada yer alıyor.

Günün ardından konuşan Alonso, sondan bir önceki etaptan memnun kaldığını dile getirdi.

Alonso, “Harika bir gündü. Dün düşük hızda takla attık, ama ciddi bir şey yoktu. Etabı sorunsuz bitirdik. Bugün de sorun yoktu."

"Sanırım etabın ilk bölümünde biraz zaman kaybettik, ama bu herkes için aynıydı."

"Bugün özellikle ikinci bölümde çok fazla kum vardı. Özellikle tepeler zorluydu ancak araç ve Mark harikaydı."

"Sonuç olarak sekizinci olduk. Çok mutluyum. İlk Dakar'ımın sonuna sadece bir gün kaldı. Yarın da elimizden geleni yapacağız." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya Başlangıç:
06 Saat
:
29 Dakika
:
13 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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