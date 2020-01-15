Alonso, Dakar'ın 10. etabında takla attı
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Ekleyen: Andrew van Leeuwen
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 08:06
Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin 10. etabında Toyota Hilux ile takla attı.
İspanyol pilot, bugün gerçekleştirilen 10. etap için umutlu konuşmuş ve kum tepelerinde iyi olduğunu söylemişti.
Ancak etabın henüz başlangıcında, kum tepesine kötü bir açıyla çıktı ve ardından takla atarak savruldu.
Araç birden fazla kez takla attı ve sonrasında lastiklerin üzerine indi. Hem İspanyol sürücü hem de yardımcı pilotu Marc Coma'nın sağlık durumu iyiydi.
Başlangıçta devam edemeyeceklerinden korkuluyordu çünkü araç çok fazla hasar almış gibiydi.
Ancak Motorsport.com, Alonso ve Coma'nın aracın çatlayan ön camını çıkardığını ve süspansiyondaki darbeye rağmen devam ettiklerini öğrendi.
Alonso dünkü etabın ardından genel klasmanda 10. sıraya kadar çıkmıştı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Takımlar
|Gazoo Racing
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Alonso, Dakar'ın 10. etabında takla attı
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Yarış merkezi
5 Oca - 17 Oca
Etap 10: Haradh - Shubaytah sürüyor
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
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|Starting Podium
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Cum 3 Oca
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16:00
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|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
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Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
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01:03
09:03
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
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Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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21:00
05:00
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|Etap 3: Neom - Neom
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Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
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22:00
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|Etap 4: Neom - Al-`Ula
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Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
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Paz 12 Oca
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|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
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Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
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|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
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Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
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06:00
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|Etap 10: Haradh - Shubaytah
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Çar 15 Oca
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|Etap 11: Shubaytah - Haradh
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Çar 15 Oca
Per 16 Oca
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