Alonso, Dakar'ın 10. etabında takla attı

İspanyol pilot, bugün gerçekleştirilen 10. etap için umutlu konuşmuş ve kum tepelerinde iyi olduğunu söylemişti.

Ancak etabın henüz başlangıcında, kum tepesine kötü bir açıyla çıktı ve ardından takla atarak savruldu.

Araç birden fazla kez takla attı ve sonrasında lastiklerin üzerine indi. Hem İspanyol sürücü hem de yardımcı pilotu Marc Coma'nın sağlık durumu iyiydi.

Başlangıçta devam edemeyeceklerinden korkuluyordu çünkü araç çok fazla hasar almış gibiydi.

Ancak Motorsport.com, Alonso ve Coma'nın aracın çatlayan ön camını çıkardığını ve süspansiyondaki darbeye rağmen devam ettiklerini öğrendi.

Alonso dünkü etabın ardından genel klasmanda 10. sıraya kadar çıkmıştı.