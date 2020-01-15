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Alonso, Dakar'ın 10. etabında takla attı

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Alonso, Dakar'ın 10. etabında takla attı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 08:06

Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin 10. etabında Toyota Hilux ile takla attı.

İspanyol pilot, bugün gerçekleştirilen 10. etap için umutlu konuşmuş ve kum tepelerinde iyi olduğunu söylemişti.

Ancak etabın henüz başlangıcında, kum tepesine kötü bir açıyla çıktı ve ardından takla atarak savruldu.

Araç birden fazla kez takla attı ve sonrasında lastiklerin üzerine indi. Hem İspanyol sürücü hem de yardımcı pilotu Marc Coma'nın sağlık durumu iyiydi.

Başlangıçta devam edemeyeceklerinden korkuluyordu çünkü araç çok fazla hasar almış gibiydi.

Ancak Motorsport.com, Alonso ve Coma'nın aracın çatlayan ön camını çıkardığını ve süspansiyondaki darbeye rağmen devam ettiklerini öğrendi.

Alonso dünkü etabın ardından genel klasmanda 10. sıraya kadar çıkmıştı.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Gazoo Racing
Editör Andrew van Leeuwen

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Etap 10: Haradh - Shubaytah sürüyor
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