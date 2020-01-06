Dakar
Dakar
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Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 3: Neom - Neom:
07 Saat
:
41 Dakika
:
28 Saniye
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Dakar / Dakar / Tepkiler

Alonso: "Bu şanssızlıklar Dakar'ın bir parçası"

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Ekleyen:
6 Oca 2020 17:41

Fernando Alonso, iki saat kaybetmesine sebep olan soruna rağmen Dakar'a katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu, ikinci gün gerçekleştirilen etapta Toyta Hilux'unun süspansiyonunu kırmasının ardından iki saatten uzun bir süre vakit kaybetti.

Alonso ve yardımcı pilot Marc Coma, hasarı tamir ettiler ancak takım arkadaşının ve etap galibi Giniel de Villiers'in 2 saat 34 dakika arkasında bitiş çizgisine geldiler.

Alonso, "Toz içerisindeyken, bir şeyle çarpıştık. Ne olduğunu dahi bilmiyoruz çünkü hiçbir şey görmedik. 48 kilometreyi hızlı şekilde geçmeyi başarmıştık ve önümüzdeki Erik Van Loon'u yakalamıştık. Sonrasında toz içinde geçirdiğimiz 120 km vardı ve bir şeye çarpana kadar sıfır görüşle gittik." dedi.

Alonso ve Coma, başlangıçta yardım kamyonunu beklemeyi düşündüler ancak takımın radyodan yardım etmesiyle birlikte hasarı onardılar.

Yine de Alonso, etabın son bölümünü ön fren olmadan sürdü.

"Başlangıçta yardım beklemeyi düşündük. Bir kamyon her zaman dört ya da beş saat geriden geliyor. Ama sakin kalarak, sökebileceğimiz şeyleri sökmeye çalıştık. Takımla iletişime geçtik ve ilerlemenin nasıl olacağını konuşuyorduk. Bir noktada bunu onara bileceğimizi söylediler. Biz de biraz daha ciddi davrandık ve tamir ettik."

"Ön fren olmadan sürdük, çünkü ön devreyi kesmeliydik. Bu yüzden de dikkatli şekilde sürmemiz gerekiyordu. Ama bu bir deneyim. Dakar'ı her şeyiyle yaşamak istedim ve bu da yarışın bir parçası. Burada olmaktan ve savaşmaktan memnunum."

İspanyol sürücü, kazadan önce ortada koyduğu temponun cesaret verici olduğunu söyledi.

Alonso şu anda sıralamayı lider Orlando Terranova'nın 2 saat 38 dakika gerisinde 48. sırada götürüyor.

"Elbette sinir bozucu. Genel olarak iyi bir gün geçirdik. Hızımız iyiydi ve o tempoda sadece 48 kilometre gidebildim. En az ilk iki veya üç içindeydik ve navigasyon mükemmeldi. Mükemmel gidiyorduk."

"Hissiyatımız genel olarak iyi, burada devam etmekten memnunuz. Amacımız Dakar'ı bitirmek ve baştan sona tüm deneyimi yaşamak. Bugünün olumsuz kısmı sonuç oldu."

Çeviri: İnci Beğen

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Liste

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: A.S.O.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: A.S.O.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: A.S.O.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
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Fotoğraf: A.S.O.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: A.S.O.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
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Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
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Fotoğraf: Toyota Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 2: Al Wajh - Neom
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Marc Coma
Takımlar Gazoo Racing , Toyota Racing
Editör Sergio Lillo

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 3: Neom - Neom Başlangıç:
07 Saat
:
41 Dakika
:
28 Saniye
Seans Tarih
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
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Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
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Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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