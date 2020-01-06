Alonso: "Bu şanssızlıklar Dakar'ın bir parçası"

Fernando Alonso, iki saat kaybetmesine sebep olan soruna rağmen Dakar'a katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
İki kez Formula 1 dünya şampiyonu, ikinci gün gerçekleştirilen etapta Toyta Hilux'unun süspansiyonunu kırmasının ardından iki saatten uzun bir süre vakit kaybetti.
Alonso ve yardımcı pilot Marc Coma, hasarı tamir ettiler ancak takım arkadaşının ve etap galibi Giniel de Villiers'in 2 saat 34 dakika arkasında bitiş çizgisine geldiler.
Alonso, "Toz içerisindeyken, bir şeyle çarpıştık. Ne olduğunu dahi bilmiyoruz çünkü hiçbir şey görmedik. 48 kilometreyi hızlı şekilde geçmeyi başarmıştık ve önümüzdeki Erik Van Loon'u yakalamıştık. Sonrasında toz içinde geçirdiğimiz 120 km vardı ve bir şeye çarpana kadar sıfır görüşle gittik." dedi.
Alonso ve Coma, başlangıçta yardım kamyonunu beklemeyi düşündüler ancak takımın radyodan yardım etmesiyle birlikte hasarı onardılar.
Yine de Alonso, etabın son bölümünü ön fren olmadan sürdü.
"Başlangıçta yardım beklemeyi düşündük. Bir kamyon her zaman dört ya da beş saat geriden geliyor. Ama sakin kalarak, sökebileceğimiz şeyleri sökmeye çalıştık. Takımla iletişime geçtik ve ilerlemenin nasıl olacağını konuşuyorduk. Bir noktada bunu onara bileceğimizi söylediler. Biz de biraz daha ciddi davrandık ve tamir ettik."
"Ön fren olmadan sürdük, çünkü ön devreyi kesmeliydik. Bu yüzden de dikkatli şekilde sürmemiz gerekiyordu. Ama bu bir deneyim. Dakar'ı her şeyiyle yaşamak istedim ve bu da yarışın bir parçası. Burada olmaktan ve savaşmaktan memnunum."
İspanyol sürücü, kazadan önce ortada koyduğu temponun cesaret verici olduğunu söyledi.
Alonso şu anda sıralamayı lider Orlando Terranova'nın 2 saat 38 dakika gerisinde 48. sırada götürüyor.
"Elbette sinir bozucu. Genel olarak iyi bir gün geçirdik. Hızımız iyiydi ve o tempoda sadece 48 kilometre gidebildim. En az ilk iki veya üç içindeydik ve navigasyon mükemmeldi. Mükemmel gidiyorduk."
"Hissiyatımız genel olarak iyi, burada devam etmekten memnunuz. Amacımız Dakar'ı bitirmek ve baştan sona tüm deneyimi yaşamak. Bugünün olumsuz kısmı sonuç oldu."
Çeviri: İnci Beğen
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: A.S.O.
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: A.S.O.
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: A.S.O.
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
Fotoğraf: A.S.O.
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: A.S.O.
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Fotoğraf: Toyota Racing
Bu Haber Hakkında
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|Etap 2: Al Wajh - Neom
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al , Marc Coma
|Takımlar
|Gazoo Racing , Toyota Racing
|Editör
|Sergio Lillo
Alonso: "Bu şanssızlıklar Dakar'ın bir parçası"
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