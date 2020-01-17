Alonso: "Bu kadar rekabetçi olacağımı düşünmemiştim"

Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'ne katıldı ve ikinci gün yaşadığı sorun ile 10. etapta attığı takla sonrası geriye düştü.

Yine de İspanyol sürücü, bir çaylak olarak etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Bir ikincilik elde eden Alonso, ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ve bu kadar rekabetçi olmayı hiç beklemediğini dile getirdi.

"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu, en zorlu ralli ve bitirmek benim öncelikli hedeflerden biriydi. Neredeyse her gün kendimi rekabetçi hissettim. Bugünkü son etapta patlak bir lastiğimiz vardı, Yazeed Al Rajhi'yi yakaladık ve dördüncü bitirdik. Muhtemelen etap zaferi için savaşabilirdik. Daha mutlu olamam. İlk Dakar rallimi bitirdim ve bunu başarabilmek için birkaç kez deneyen insanlar olduğunu biliyorum. Oysa mükemmel bir ekibim var ve bunu ilk denememde başarma fırsatım oldu."

"Her gün yeni bir macera. Asla iki gün aynı olmuyor. Etaba ek olarak, dayanıklılık, kaybolmamak, hata yapmamak... Hepsi çok önemli. Hep belirsizlik var. Bunlar ralliyi karmaşıklaştıran bir dizi faktör."

"Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum. Fas ve Suudi Arabistan'daki ralliler kısaydı ve epey uzak kaldığım için burada daha geride olmayı bekliyordum. Dakar kişisel bir mücadeleydi. Bence F1'de Dakar'dan daha farklı hiçbir şey yok. Eğer burada rekabetçiysem, bir etap zaferi için bile savaşabilirsem, bence herhangi bir motor sporu kategorisinde rekabetçi olabilirim. Bu beni çok mutlu ediyor."

"En çok hoşlandığım şey, bunun sadece bir motor sporları yarışı olması. Daha fazla insan faktörü var, uzak yerlerde uzun saatler boyunca yalnız kalıyorsunuz."

Alonso henüz ralliyi tekrar yapıp yapmayacağına karar vermedi.

"Göreceğiz. Şimdi bunu düşünmek istemiyorum. İlk deneyimimi sevdim. Mantıksal olarak bu ilk deneyimden ve rekabetçi olduktan sonra, eğer gelecekte bunu tekrar yaparsam, o zaman kazanmak için yapmaya çalışacağım."

"Kariyerime önemli bir zafer daha katmaya çalışacağım. Bunu kazanmak için çok iyi hazırlanmalıyım. En iyi takıma, en iyi otomobile, en iyi hazırlığa sahip olmalıyım. Bunun için en iyi an olduğunu düşünmüyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

"Kum tepeleri rekabet gücü açısından en iyisiydi. Kendimi daha rahat hissettim ve daha fazla ritim yakaladım. Elbette takla attım... Ama tecrübesizlikti ve aynı zamanda önemli bir şans faktörü vardı. Dakar'da maruz kaldığım şeylerden birisi kötü şanstı."

"Ayrıca sahip olduğum temel hedeflerden birisi bitirmekti. En iyi yardımcı pilota ve en iyi takıma sahip olduğum için şanslıydım Bence yardımcı pilotu Marc Coma olmasaydı ralliyi bitiremezdim. Yarışın ritimlerini biliyordu. Bir çaylak olarak benim için çok iyiydi."

"İlk günden itibaren sonucu umursamadığımı söyledim çünkü burada sadece bir kazanan var. Bu kişi Sainz oldu. Burada tüm ralliyi, baştan sona tüm deneyimleriyle yaşamak istedim."

"Yarışmayı seviyorsanız, tatili araçta geçirmek iyi bir seçenektir. Başka bir Dakar yapmaya karar verirsem, yüksek beklentilerde olacak. Bunun için daha fazla çalışma ve vakit lazım. Daha hassas ve ayrıntılı bir hazırlık olması gerekiyor. En iyi malzemeler olmalı."

"Artık Indianapolis'e bakıyorum."