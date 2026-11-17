Dakar

Resmi: Alonso, 2027'de Aston Martin ile Dakar Rallisi'ne dönüyor!

Fernando Alonso, Aston Martin'in fabrika takımı olarak katılacağı organizasyonda Sébastien Loeb ve Lucas Moraes ile takım arkadaşı olacak.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 09:02

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso, Dakar Rallisi'nin 49. edisyonunda Prodrive tarafından geliştirilen Aston Martin Dreadnought'un direksiyonuna geçecek. 9-23 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon Portekiz ve Fas'ta gerçekleştirilecek.

Alonso, 2020'de Toyota ile gerçekleştirdiği etkileyici ilk Dakar deneyiminde genel klasmanı 13. sırada tamamlamış ve sekizinci etapta ikincilik elde etmişti.

Alonso, Dakar'a dönüş kararıyla ilgili şunları söyledi: "Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile Formula 1'de yarışmaya devam etme kararı aldıktan sonra Dakar hakkında da dikkatlice düşündüm."

"Sonunda karar vermek kolaylaştı. Bu mücadeleye adım atmak ve aynı yıl hem Formula 1'de hem de Dakar Rallisi'nde yarışmak istedim. 2020'de Dakar, kariyerimin en zorlu ve en keyifli deneyimlerinden biriydi. O yarışı ustalıkla tamamlamayı başaranlara büyük saygı duyuyorum."

"Marc'ın yeniden yanımda olması çok önemli. Aston Martin, Prodrive, Sébastien ve Lucas ile birlikte olağanüstü bir takıma sahibiz."

"Elbette Formula 1 önceliğim olmaya devam ediyor. Ancak ben bir yarış pilotuyum ve bunun gibi mücadeleler yarışmayı neden sevdiğimi hatırlatıyor. Neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

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Photo by: A.S.O.

Alonso, Formula 1'deki kariyerine odaklanmayı sürdürürken uzun süredir Dakar'a geri dönme arzusunu da dile getiriyordu. Eylül ayında Aston Martin ile sözleşmesini uzatmasının ardından 2027 Dakar Rallisi'ne katılacağı yönündeki söylentiler daha da güçlenmişti.

İspanyol sürücünün, Fas'ın 2027 Dakar Rallisi'nin ana ev sahibi olarak açıklanmasından önce, ekim ayında ülkede aracın prototip versiyonuyla test yaptığı da biliniyor.

Alonso'nun katılımı salı günü, Aston Martin'in tarihinde ilk kez dünyanın en büyük ralli-raid organizasyonu Dakar'a fabrika takımı olarak gireceğini açıklamasıyla resmiyet kazandı.

İngiliz üretici, motor sporlarının önemli mühendislik kuruluşlarından Prodrive ile birlikte genel klasman zaferi için mücadele edecek. Bu ortaklık, markanın GT yarışlarını ve önceki prototip projelerini de kapsayan mevcut iş birliğinin devamı niteliğinde olacak.

Aston Martin'in yarışacağı araç Dreadnought adını taşıyor. Bu isim, ilk olarak popüler Call of Duty video oyunu serisi için yalnızca dijital ortamda tasarlanan askeri bir araç konseptinden geliyor.

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Photo by: A.S.O.

Aston Martin Üst Yöneticisi Adrian Hallmark, yeni proje hakkında şunları söyledi: "Aston Martin Dreadnought, en zorlu koşullarda her türlü araziye hükmetmek ve tüm bu zorlukların üstesinden gelerek görevini yerine getirmek üzere tasarlandı."

"Şimdi mühendislik ortağımız Prodrive ile birlikte bu vizyonu, küresel motor sporlarının en zorlu rekabet ortamı olan 2027 Dakar Rallisi'nde sınayacağız."

"Öncü konseptlerle ilerlemek ve her zaman yaptığımız gibi bunların sınırlarını küresel sahnede keşfetmek Aston Martin'in doğasında var."

"Bu tür zorluklardan kaçmıyor, aksine onları kucaklıyoruz. Fernando, Sébastien ve Lucas gibi üç büyük şampiyonla birlikte 2027 Dakar Rallisi'nde son derece güçlü bir mücadele ortaya koyacağız."

Aston Martin, dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sébastien Loeb'ün deneyiminden de yararlanacak. Fransız sürücü, 2021'den bu yana önce Bahrain Raid Xtreme, ardından Dacia ile Prodrive bünyesinde yer alıyordu.

Loeb, Dakar hedefiyle ilgili şunları söyledi: "Dakar'ı kazanmak benim için çok önemli."

"Birkaç kez buna çok yaklaştık ve bu hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam etmek için motivasyonumuzu koruyoruz. Bu mücadeleyi Aston Martin ve Dreadnought ile üstlenmek harika bir fırsat. Onlara ilk Dakar zaferini kazandırmaya yardımcı olmaktan büyük gurur duyarım."

"Bu yarış, hızdan çok daha fazlasını gerektirdiğini defalarca gösterdi. Zorlu günleri yönetmeniz, araca iyi bakmanız ve finişe kadar konsantrasyonunuzu korumanız gerekiyor. Yanımda Fabian, ayrıca Fernando ve Lucas ile birlikte tüm deneyimimizi takım olarak programın hazırlık ve geliştirme çalışmalarına aktaracağız."

"Yeni bir araçla öğrenmemiz gereken çok şey var ve mühendislerle bu çalışmayı yapmaktan keyif alıyorum. Hedefimiz start çizgisine zafer için mücadele etmeye hazır şekilde gelmek."

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- Motorsport.com Ekibi

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