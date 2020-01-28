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Dakar / Son dakika

Alexander Rossi, Alonso'nun Dakar'ı kazanamamasından memnun

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Alexander Rossi, Alonso'nun Dakar'ı kazanamamasından memnun
Ekleyen:
, Editör
28 Oca 2020 10:25

Alexander Rossi, Fernando Alonso'nun ilk denemesinde Dakar Rallisi'ni kazanamamasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Fernando Alonso, 2020'de ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde iyi bir performans gösterirken, yaptığı kaza sonrası ralliyi 13. sırada noktaladı

Andretti Autosport sürücüsü Alexander Rossi son yıllarda Indy'da mücadele ETTİ ve daha önce Baja 1000'e de katıldı.

Amerikalı sürücü, Alonso'nun Dakar'da başarılı olmasını istemediğini söyledi.

Alonso'daki Dakar'daki ilk mücadelesi hakkında RACER'a konuşan Rossi, "Alonso'yu şu anda takip ediyorum. Aynı şeyleri yapıyoruz. Dakar'da yaptıklarına baktım. Aslında benden de Dakar'ı yapmam istendi ancak bu yıl için zamanlamayı bir araya getiremedik. Yine de bunu önümüzdeki üç ila dört yıl içinde yapacağım."

"Onun iyi olduğunu görmek istiyorum ama onun kazandığını görmek istemiyorum çünkü bu beni rahatsız ediyor! Baja'yı şimdiye kadar iki kez yaptım ama kendi sınıfımı hiç kazanamadım. Bu yüzden oraya gidip, ilk çöl yarışını kazanırsa bu beni kızdırırdı."

"Kazanamadığı için rahatladım. Evet, dünyanın en iyi sürücülerinden birisi. Ama bu, oradaki çocukların tüm hayatları boyunca mücadele ettikleri bir kategoriye girebileceğiniz ve onları mağlup edeceğiniz anlamına gelmiyor."

"Bu zamanla gelen bir şey. Zamanla oraya gider, öğrenir, adapte olur ve yavaş yavaş iyi bir performans göstermeye başlarsınız. Hemen gelip her şeyi kazanamazsın. Bu yüzden Fernando'nun bunu yapamaması beni mutlu etti."

 

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Editör Kemal Şengül

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