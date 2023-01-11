Ales Loprais, bir seyirciye çarpmasının ardından Dakar Rallisi'nden çekildi
Ales Loprais, salı günü bir seyirciye çarpması ve bu seyircinin hayatını kaybetmesinin ardından Dakar Rallisi'nden çekildi.
ASO Salı akşamı kısa bir açıklama yapmış ve yaşanan bir kaza sonrası "kum tepesinin altında yarış izleyen İtalyan bir seyircinin hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.
Açıklamada, söz konusu kişinin kazadan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olaya hangi takımın karıştığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hakemler Çarşamba günü klasman lideri Ales Loprais'i olay hakkında bilgilendirdi. Görünüşe bakılırsa Tatra sürücüsü, kum tepesine çıkıp, aşağı doğru inmeye başladığı esnada, sol tarafta bulunan 69 yaşındaki seyirciye çarptı.
Bu seyirci, olayın ardından birkaç saat boyunca kum tepesinde kalmaya devam etti ve yarışı orada seyretti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde rahatsızlandı ve yanına sağlık ekipleri çağrıldı.
Hastaneye sevk edildiğinde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Loprais yaptığı açıklamada, "Dokuzuncu etaptan döndüğümüzde bana bu üzücü haberi verdiler."
"Dakar hakemleri bize yarış sırasında meydana gelen kazanın görüntülerini gösterdi. Kum tepelerinde duran ve görüntümüzü alan bir adama çarptık. Yaralıydı. İki ya da üç saat sonra rahatsızlandı ve hastaneye götürüldüğünde kalp krizi geçirdi."
"Bu kaza bir insanın hayatına mâl oldu. Dolaylı da olsa benim hatam çünkü aracı ben kullanıyordum. Hiçbir şeyi görmediğimizi itiraf etmeliyim. Elimizde bunu kanıtlayacak araç içi ve diğer video görüntüleri de var, ancak bu adamın öldüğü gerçeğini değiştirmiyor."
"Ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu olay gerçekleştiği için son derece üzgünüm. Bunu hayatımın sonuna kadar yanımda taşıyacağım." dedi.
Kuruluş ve yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, Loprais de Dakar Rallisi'nden çekildi. Onuncu etabın başında genel klasmanı lider götürüyor.
Onun yarışı bırakması Janus van Kasteren'in yarışın yeni lideri olduğu anlamına geliyor.
Carlos Sainz, 2023 Dakar Rallisi'nden çekildi!
2023 Dakar Rallisi 10. etap: Loeb kazandı, galibiyet umutlarını korudu
Son Haberler
F1 takımları, spora giriş ücretini yükseltmek istiyor
Mevcut takımlar, spora katılım ücretinin 200 milyon dolardan daha üst bir seviyeye çıkarılmasını istiyorlar.
2023 F1 sezonunda hangi pilot kaç numarayla yarışacak?
Formula 1 pilotları artık belirlemiş oldukları kalıcı numaralarla mücadele ediyorlar. Sadece şampiyon olan pilota, belirledikleri numaralar dışında 1 numara ile yarışma hakkı veriliyor. Peki 2023'te F1 pilotları hangi numaralarla yarışacaklar ve F1 pilot numaralarının arkasında bir hikaye bulunuyor mu?
Verstappen: "Arkadan kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"
Max Verstappen, Red Bull'un 2022 Formula 1 aracının yol tutuşuyla ilgili sezon başındaki hayal kırıklıklarını özetledi ve "Arkadan kayma yaşayan bir araç hızlı olamaz" dedi.
F1, çift yarış direktörü uygulamasını sürdürecek
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, gelecek sezon da iki yarış direktörü uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.