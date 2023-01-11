Ales Loprais, bir seyirciye çarpmasının ardından Dakar Rallisi'nden çekildi

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ASO Salı akşamı kısa bir açıklama yapmış ve yaşanan bir kaza sonrası "kum tepesinin altında yarış izleyen İtalyan bir seyircinin hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu kişinin kazadan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtilmişti. Olaya hangi takımın karıştığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hakemler Çarşamba günü klasman lideri Ales Loprais'i olay hakkında bilgilendirdi. Görünüşe bakılırsa Tatra sürücüsü, kum tepesine çıkıp, aşağı doğru inmeye başladığı esnada, sol tarafta bulunan 69 yaşındaki seyirciye çarptı.

Bu seyirci, olayın ardından birkaç saat boyunca kum tepesinde kalmaya devam etti ve yarışı orada seyretti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde rahatsızlandı ve yanına sağlık ekipleri çağrıldı.

Hastaneye sevk edildiğinde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Loprais yaptığı açıklamada, "Dokuzuncu etaptan döndüğümüzde bana bu üzücü haberi verdiler."

"Dakar hakemleri bize yarış sırasında meydana gelen kazanın görüntülerini gösterdi. Kum tepelerinde duran ve görüntümüzü alan bir adama çarptık. Yaralıydı. İki ya da üç saat sonra rahatsızlandı ve hastaneye götürüldüğünde kalp krizi geçirdi."

"Bu kaza bir insanın hayatına mâl oldu. Dolaylı da olsa benim hatam çünkü aracı ben kullanıyordum. Hiçbir şeyi görmediğimizi itiraf etmeliyim. Elimizde bunu kanıtlayacak araç içi ve diğer video görüntüleri de var, ancak bu adamın öldüğü gerçeğini değiştirmiyor."

"Ailesine ve arkadaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu olay gerçekleştiği için son derece üzgünüm. Bunu hayatımın sonuna kadar yanımda taşıyacağım." dedi.

Kuruluş ve yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, Loprais de Dakar Rallisi'nden çekildi. Onuncu etabın başında genel klasmanı lider götürüyor.

Onun yarışı bırakması Janus van Kasteren'in yarışın yeni lideri olduğu anlamına geliyor.