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Al-Attiyah'ın yeni hedefi en çok etap galibiyetine ulaşan sürücü olmak

Beşinci kez Dakar Rallisi'ni kazanarak rallinin tarihindeki adını sağlamlaştıran Nasser Al-Attiyah, zafere ulaştığı için çok mutlu olduğunu söylüyor ve gözünü "en çok etap kazanan isim" rekoruna diktiğini belirtiyor.

Altay Gök
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Al-Attiyah'ın yeni hedefi en çok etap galibiyetine ulaşan sürücü olmak
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Rakiplerinin ilk günlerde zorlanmasından faydalanan ve bu süreçte altı etap kazanarak bir saatin üstünde fark açmayı başaran Al-Attiyah, son bir haftadır vites arttıran Loeb'e rağmen hiç hata yapmadı ve arka arkaya ikinci, toplam beşinci Dakar galibiyetine ulaştı.

52 yaşında olmasına rağmen zirvedeki yerini koruduğu için ne kadar mutlu olduğunu gizlemeyen şampiyon, en iyilerden biri olduğunu düşünmesine rağmen bunu başkalarından duymayı tercih ettiğini söylüyor.

Al-Attiyah, "[Ne kadar iyi olduğumu] siz söyleyin, ben değil!"

"Carlos [Sainz], [Stephane] Peterhansel gibi diğer sürücülerle birlikte en iyilerden biriyim, hepimiz birlikte mücadele ediyoruz ama Dakar her zaman büyük sürprizler sunar.

"Geçen yıl yine biz kazanmıştık, bu yıl unvanı korumaya çalıştık. Dakar'da mücadele etmeyi çok seviyorum, dört zaferimiz vardı ve bu sayıyı beşe çıkarttık, bundan dolayı çok mutluyum."

"Şimdiki hedefimiz en çok etap kazanma rekorunu kırmak, çünkü rekor halen 50 etap ile Ari Vatanen'de, ben ise henüz 47'deyim." dedi.

Dünya çapında gördüğü ilgiden de memnun olduğunu gizlemeyen Al-Attiyah, gelecekte de Dakar'da mücadeleye devam etmek istiyor.

Katarlı sürücü, "Elbette bir numara olmak, Toyota Gazoo Racing takımının resmi sürücüsü olmak ve sadece bölgemde değil, Avrupa'da, Güney Amerika'da, hatta İspanya'da insanların beni bu kadar desteklemesi inanılmaz bir şey."

"Yaptığım işi seviyorum ve emekli olabilirim ama yaptığım işten zevk alıyorsam neden emekli olayım ki?" dedi.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Fotoğraf: A.S.O.

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