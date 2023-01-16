Al-Attiyah'ın yeni hedefi en çok etap galibiyetine ulaşan sürücü olmak
Beşinci kez Dakar Rallisi'ni kazanarak rallinin tarihindeki adını sağlamlaştıran Nasser Al-Attiyah, zafere ulaştığı için çok mutlu olduğunu söylüyor ve gözünü "en çok etap kazanan isim" rekoruna diktiğini belirtiyor.
Rakiplerinin ilk günlerde zorlanmasından faydalanan ve bu süreçte altı etap kazanarak bir saatin üstünde fark açmayı başaran Al-Attiyah, son bir haftadır vites arttıran Loeb'e rağmen hiç hata yapmadı ve arka arkaya ikinci, toplam beşinci Dakar galibiyetine ulaştı.
52 yaşında olmasına rağmen zirvedeki yerini koruduğu için ne kadar mutlu olduğunu gizlemeyen şampiyon, en iyilerden biri olduğunu düşünmesine rağmen bunu başkalarından duymayı tercih ettiğini söylüyor.
Al-Attiyah, "[Ne kadar iyi olduğumu] siz söyleyin, ben değil!"
"Carlos [Sainz], [Stephane] Peterhansel gibi diğer sürücülerle birlikte en iyilerden biriyim, hepimiz birlikte mücadele ediyoruz ama Dakar her zaman büyük sürprizler sunar.
"Geçen yıl yine biz kazanmıştık, bu yıl unvanı korumaya çalıştık. Dakar'da mücadele etmeyi çok seviyorum, dört zaferimiz vardı ve bu sayıyı beşe çıkarttık, bundan dolayı çok mutluyum."
"Şimdiki hedefimiz en çok etap kazanma rekorunu kırmak, çünkü rekor halen 50 etap ile Ari Vatanen'de, ben ise henüz 47'deyim." dedi.
Dünya çapında gördüğü ilgiden de memnun olduğunu gizlemeyen Al-Attiyah, gelecekte de Dakar'da mücadeleye devam etmek istiyor.
Katarlı sürücü, "Elbette bir numara olmak, Toyota Gazoo Racing takımının resmi sürücüsü olmak ve sadece bölgemde değil, Avrupa'da, Güney Amerika'da, hatta İspanya'da insanların beni bu kadar desteklemesi inanılmaz bir şey."
"Yaptığım işi seviyorum ve emekli olabilirim ama yaptığım işten zevk alıyorsam neden emekli olayım ki?" dedi.
#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel
Fotoğraf: A.S.O.
2023 Dakar Rallisi: Nasser Al-Attiyah beşinci kez galip, Loeb ikinci!
Dakar kazasının ardından Carlos Sainz'ın omurgasında birden fazla kırık oluştu
Son Haberler
2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.
Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.
Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.
Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.