Dakar
Dakar
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Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya:
08 Saat
:
03 Dakika
:
54 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Al-Attiyah ve Peterhansel mağlubiyeti kabullendi!

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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
16 Oca 2020 18:25

Nasser Al-Attiyah ve Stephane Peterhansel 2020 Dakar Rallisi'nin son etabı öncesi verdikleri demeçte galibiyeti Carlos Sainz'a kaptırdıklarını kabul ettiler.

Al-Attiyah ve Peterhansel, sondan bir önceki etapta en hızlı iki isimdi ve her ikisi de Sainz'ı geçti. Şimdi bitime bir etap kala ikisi de Sainz'ın 10 dakika gerisinde yer alıyor.

Cuma günkü son Haradh - Qiddiya etabının 374 km  sürmesi bekleniyordu, ancak rotadaki gaz boru hattının inşası, organizatörleri etap mesafesini 166 km'ye indirmeye zorladı.

Ralli direktörü David Castera, son etabın belirleyici olacağını söylese de, Al-Attiyah ve Peterhansel Sainz'a karşı pes etmiş gibi görünüyorlar.

Toyota sürücüsü Al-Attiyah, Sainz'ı geçip geçemeyeceği sorusuna, "Hayır. Mümkün değil."

"Dün çok zaman kaybettik, bir hata yaptık ve orada Dakar'ı kaybettiğimizi biliyordum, çünkü yönde büyük bir hata yaptık ve maliyeti çok fazla oldu."

"Ama oldukça mutluyum, bilirsiniz;  Carlos kazanırsa, onun için mutlu olacağım, çünkü gerçekten iyi bir iş çıkardı.

"Suudi Arabistan'daki ilk Dakar'ı kazanmaya çalıştım, ama sorun yok, Carlos ile yarışmaktan mutluluk duyuyorum, Stephane ile de öyle. Onlar Dakar'daki en iyi sürücülerden bazıları."

"Yarın kısa bir etap olacak, çünkü etabın yarısı iptal edildi. Yarın hedefimiz Stephane'yi yakalamak olacak. Mini, Suudi Arabistan'da gerçekten çok hızlı." dedi.

Peterhansel, geç yardımcı pilot değişikliği sonrası podyumun kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Peterhansel, "Bu yılki rallide dört etap kazandım ve bu iyi bir sonuç, ancak genel klasman için yeterince iyi değil."

"Ama benim için sorun yok. Çok mutluyum çünkü başlamadan önce yeni bir yardımcı pilot gerekiyordu ve podyumda olabileceğimden emin değildim."

"Carlos çok hızlı. Harika bir temposu var."

"Lucas [Cruz, Sainz'in yardımcı sürücüsü] bazı küçük navigasyon hataları yaptı, ama sanırım bizden daha az yaptı ve bu yüzden önde kalmaya devam ediyor."

"Takım olarak harika bir iş çıkardık, pek çok test yaptık, çok fazla bilgi paylaştık. Birlikte çok iyi çalıştık ve kazanamama rağmen mutlu olmamın nedeni bu."

"Peugeot yıllarımızdan beri çok onunla çok yakınız ve onunla takım arkadaşı olmak çok güzel."

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya Başlangıç:
08 Saat
:
03 Dakika
:
54 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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