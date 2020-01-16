Al-Attiyah ve Peterhansel mağlubiyeti kabullendi!

Al-Attiyah ve Peterhansel, sondan bir önceki etapta en hızlı iki isimdi ve her ikisi de Sainz'ı geçti. Şimdi bitime bir etap kala ikisi de Sainz'ın 10 dakika gerisinde yer alıyor.

Cuma günkü son Haradh - Qiddiya etabının 374 km sürmesi bekleniyordu, ancak rotadaki gaz boru hattının inşası, organizatörleri etap mesafesini 166 km'ye indirmeye zorladı.

Ralli direktörü David Castera, son etabın belirleyici olacağını söylese de, Al-Attiyah ve Peterhansel Sainz'a karşı pes etmiş gibi görünüyorlar.

Toyota sürücüsü Al-Attiyah, Sainz'ı geçip geçemeyeceği sorusuna, "Hayır. Mümkün değil."

"Dün çok zaman kaybettik, bir hata yaptık ve orada Dakar'ı kaybettiğimizi biliyordum, çünkü yönde büyük bir hata yaptık ve maliyeti çok fazla oldu."

"Ama oldukça mutluyum, bilirsiniz; Carlos kazanırsa, onun için mutlu olacağım, çünkü gerçekten iyi bir iş çıkardı.

"Suudi Arabistan'daki ilk Dakar'ı kazanmaya çalıştım, ama sorun yok, Carlos ile yarışmaktan mutluluk duyuyorum, Stephane ile de öyle. Onlar Dakar'daki en iyi sürücülerden bazıları."

"Yarın kısa bir etap olacak, çünkü etabın yarısı iptal edildi. Yarın hedefimiz Stephane'yi yakalamak olacak. Mini, Suudi Arabistan'da gerçekten çok hızlı." dedi.

Peterhansel, geç yardımcı pilot değişikliği sonrası podyumun kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Peterhansel, "Bu yılki rallide dört etap kazandım ve bu iyi bir sonuç, ancak genel klasman için yeterince iyi değil."

"Ama benim için sorun yok. Çok mutluyum çünkü başlamadan önce yeni bir yardımcı pilot gerekiyordu ve podyumda olabileceğimden emin değildim."

"Carlos çok hızlı. Harika bir temposu var."

"Lucas [Cruz, Sainz'in yardımcı sürücüsü] bazı küçük navigasyon hataları yaptı, ama sanırım bizden daha az yaptı ve bu yüzden önde kalmaya devam ediyor."

"Takım olarak harika bir iş çıkardık, pek çok test yaptık, çok fazla bilgi paylaştık. Birlikte çok iyi çalıştık ve kazanamama rağmen mutlu olmamın nedeni bu."

"Peugeot yıllarımızdan beri çok onunla çok yakınız ve onunla takım arkadaşı olmak çok güzel."

Çeviri: İnci Beğen