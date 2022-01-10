Al-Attiyah, sorunlara rağmen etabı bitirdiği için "çok şanslı" olduğunu hissediyor

Üç kez Dakar galibi Nasser Al-Attiyah, bugün gerçekleştirilen 395 kilometrelik 8. etabın ardından genel klasmanda Sebastien Loeb'e neredeyse 8 dakika kaybetti. Etabın büyük bir kısmında sadece ön çekişle devam edebilen Al-Attiyah, başlangıçta bir de lastik patlaması yaşadı.

Sekizinci etabı 11. sırada tamamlayan Katarlı sürücü, Toyota'sının arka diferansiyelinin aşırı ısındığını ve önden çeker sistemine geçtiğini, etabın kalanında ise daha büyük bir sorun yaşamaktan korktuğunu söyledi.

Al-Attiyah, "Arka diferansiyel kırıldığı için sadece önden çekerle devam edebildik ve etap boyunca çok korktum."

"Son bölümde, yani 'artık umurumda değil' dediğim son 50 km'de, biraz zorlamaya çalıştım ama sadece önden çekerle hiç kolay değildi, yine de devam edebildik. Etabı bitirdiğim ve Seb'e sadece yedi dakika kaybettiğimiz için çok şanslıyım." dedi.

Al-Attiyah, etap esnasında arka diferansiyelin kırıldığını duyduğunu ve kokpite gelen yağ kokusu nedeniyle daha fazla hasar görmekten çekindiğini fakat kum tepelerini aştıktan sonra rahatladığını belirtti.

Dakar lideri, kırık parçanın onarılacağından emin ve Toyota'nın yapacağı araştırmalara güveniyor.

"Başından beri çok iyi bir iş çıkardık ve şimdi bazı sorunlar yaşıyor gibi görünüyoruz. Bence takımla oturup bunun neden olduğunu görmemiz gerekiyor."

"Bu yeni bir arka diferansiyel, daha dün taktık, bu yüzden montajda bir sorun olduğunu düşünüyorum ama mekanikerlerin ne diyeceğini göreceğiz."

"Kaybedilen yedi dakika hiçbir şey değil çünkü başlangıçtan itibaren yalnızca üçüncü ve dördüncü vitesi kullandım, tüm kum tepelerinde yavaşladım çok fazla ses ve yağ kokusu olduğu için zorlayamıyorduk. Buna rağmen bugünü büyük bir zaman kaybı olmadan bitirdiğim için çok mutluyum."

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah Photo by: Red Bull Content Pool

Al-Attiyah'ın etabı tamamlamasından kısa bir süre önce konuşan Loeb ise, bir lastiğinin patlaması ve elinde yedek lastik kalmaması nedeniyle tam gaz gidemediğini söyledi.

Prodrive/Bahrain sürücüsü, "Kolay değildi. Etaba başlayan isim olarak, baştan sona gerçekten çok zorladık, bu sayede önde kalmayı ve Nasser'in bizi takip etmemesini istiyorduk."

"Başlangıçtan itibaren çok zorladık. Lastiğimiz patladı, çabucak tekerleği değiştirdik. Sonrasında elimizdeki tek yedek lastiği de kaybettiğimizi gördük, bu yüzden sonuna kadar biraz dikkatli olmam gerekiyordu."

"Buna rağmen iyi bir etaptı, iyi bir yön seyrimiz vardı ve hata yapmadık." dedi.