Al-Attiyah, Sainz'ın Dakar Rallisinin başlarında sorun yaşadığına inanmıyor

Sainz Dakar Rallisi'nin ilk gününü ikinci sırada tamamlayarak Suudi Arabistan'da etap galibi Guillaume de Mevius'un 1 dakika 44 saniye gerisinde kaldı.

Gün boyunca çok sayıda pilot sorun yaşarken, Sainz'in kayalık bölgede üç kez lastik patladığını bildirmesi İspanyol pilotu en kötü etkilenen pilotlardan biri konumuna getirdi.

Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Sainz, "Çok az [zaman] kaybediyordum, bu yüzden devam ettim ve sonra, yaklaşık 15 veya 20 kilometrede, taşlar başladı ve bir lastik patladı. Bu yüzden iki tekerlekle daha fazla zaman kaybetmemek için çekişten vazgeçtim."

"Devam ettim ve sonra lastiğim patladı. Hiç lastiğim kalmamıştı, devam ettim ve tozun içinde bir araca rastladım, bir lastik daha patladı ve değiştirmek zorunda kaldım."

"Ondan sonra, yavaşça inen tekerleği havayla doldurmak zorunda kaldım ve yaklaşık on beş ya da yirmi dakika kaybettiğimi düşündüm." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool #200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Ancak bu üç lastik patlaması iddiasına, günü 22. sırada ve 25 dakikadan fazla bir süre geride tamamlayan beş kez kazanan Al-Attiyah itiraz etti.

Bu üç patlak lastiği olduğu doğru değil. Eğer üç kez patlamış olsaydı, hala etapta olurdu. Bu doğru değil, bunu unutun, kimin patlak lastiği olup kimin olmadığını biliyoruz."

"Olup olmaması önemli değil, yarın uzun bir etap daha var, bu hala başlangıç. Hâlâ yapılacak çok iş var ve Carlos Sainz herhangi bir sorun yaşamadan çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

Prodrive'daki ilk yarışına çıkan Al-Attiyah, önemli bir süre boyunca tam gaz kullanma fırsatını elinden alan lastik aksaklıklarıyla sancılı bir gün geçirdi.

Al-Attiyah, "İlk elli kilometreden sonra bir lastik patladı, sonra çektik ve seksen kilometrede yine benim için garip olan bir şey oldu."

"300 kilometrelik etabın geri kalanı için lastiklerimiz yoktu ve sadece bitirmek için çok sakin gitmeye karar verdik. Artık umurumda değildi, son on beş kilometrede denedim ve iyi bir zaman elde ettik ama bugün pek çok yarışçı şanssızdı ve bazıları da şanslıydı." dedi.

Loeb Dakar'ın 1. etabında yaşadığı sorunları paylaştı

Sebastian Loeb, takım arkadaşı Al Attiyah'tan beş dakika daha iyi derece kaydederek üç sıra önünde yer aldı. Ancak patlak lastikler ve kırık bir direksiyon kolu ile kötü bir etap geçirdi.

Loeb, "Kolay bir etap değildi ama starttan önce bize böyle olacağı söylenmişti."

"70 kilometre sonra bir lastik patlattık ama etabın geri kalanının lastikler ve araç için çok zor olacağını biliyorduk, her yerde büyük kayalar vardı."

"Bu yüzden biraz ağırdan aldık, sonra direksiyon kolunu kırdım, bu yüzden etapta değiştirmek zorunda kaldık. Hızlı değiştiremedik. Bu yüzden sanırım on ya da on iki dakika kaybettik. Uzun bir gündü, sürüş açısından çok ilginç değildi, daha çok kez hayatta kalma meselesiydi ama sonunda başardık." dedi.