Al-Attiyah: "Sainz sürekli bir şeylerden şikayet ediyor ancak Audi güçlü olacak"

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Geçen yıl görücüye çıkan ve ilk senesinde etap galibiyeti elde eden Audi RS Q e-tron E2, bu seneki mücadelede rakiplerinden 100 kg daha ağır olacak.

Organizatör ASO, revize edilmiş teknik düzenlemelerde T1U bölümünde mücadele edecek hibrit veya elektrikli otomobillerin minimum ağırlığını 2000 kg'dan 2100 kg'a yüksetmişti.

T1+ kategorisine hakim olan ve genel birincilik için T1U araçlarıyla mücadele eden benzinli araçlar için ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu durum, başta Sainz olmak üzere birçok ismin ses çıkarmasına yol açtı, nitekim İspanyol sürücüye göre Audi'nin ağırlık azaltma çabaları boşa çıkmış vaziyette -ancak Al-Attiyah'a göre Sainz sürekli bir şeylerden şikayet eden birisi!

Motorsport.com'a konuşan Al-Attiyah, "Carlos'a benden selam söyleyin, kendisi her zaman pek çok şeyden şikayet etmeye çalışır!"

"Bence Audi, Toyota ve BRX aynı performansı verecek, belki birtakım elektrik veya güç farklılıkları olabilir."

"Örneğin Toyota'da vitesler var ve her değişimde bir saniye kaybediyorsunuz. Yine de yeni nesil elektrikli araçların mücdele etmesi güzel." dedi.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Geçen yıldan bu yana yaşadıkları güç kaybının performansları eşitleyeceğini belirten Al-Attiyah, Audi'nin çok fazla cezalandırıldığına inanmıyor.

Al-Attiyah, "Audi'nin performansı çok yüksek, biz ise 40 beygir kaybettik. Geçen seneki kadar güçlü değiliz ancak bu herkes için geçerli."

"Görünüşe göre hepimiz aynı güce sahibiz ama göreceğiz, bence ön grupta önemli olan sürücünün ve yardımcı sürücünün becerileri olacak." dedi.

Bu yıl en büyük rakibinin kim olacağı da sorulan Al-Attiyah'ın cevabı, uzun süredir ilk galibiyetini arayan Sebastien Loeb oldu.

Al-Attiyah, "Benim için en büyük rakip Audi değil Loeb olacak, çünkü Seb 2022'de ikinci oldu, Fas ve Endülüs'te de galibiyetlere ulaştı."

"BRX'in performansı çok güçlü, dolayısıyla Loeb de çok güçlü olacak, Carlos ve Audiler de. Dakar'ın üçüncü gününün ardından durumu görmemiz gerek."

"Yeni aracımızla galibiyeti korumak için buradayız. Ralli öncesi Güney Afrika ve Namibya'da dört gün boyunca test yaptım, burada da teste çıktım. Geçen yılkine benzer olmasına rağmen yeni bir araç."

"İlk birkaç gün yolumuzu bulmak pek kolay olmayacak, rota geçen yıla benzer olsa dahi zorlayıcı. Dakar'ın ikinci haftası ise herkes için yepyeni. İlginç bir mücadele bizi bekliyor." dedi.

Nasser Al Attiyah, Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota