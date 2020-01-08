Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il:
14 Saat
:
45 Dakika
:
45 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Al-Attiyah, Sainz ile yaşadığı olay sebebiyle ceza aldı

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Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Oca 2020 11:40

Üç kez Dakar Rallisi galibi Nasser Al-Attiyah, salı günkü etap sonrasında 3 dakika zaman cezası alırken, Fernando Alonso günü dördüncü sırada tamamlamış oldu.

Al-Attiyah, etkinliğin yetkilileri tarafıdan Salı günü yerel saatle 20:00’da cezalandırıldı. Yetkililer, Al-Attiyah’ın Carlos Sainz’ı birkaç kilometre boyunca “rahatsız ettiğini” belirttiler.

Hakemlerin belgelerine göre Sainz ve co-pilotu Lucas Cruz, birkaç kez sesli uyarıda bulundu. Ancak Al-Attiyah buna tepki göstermedi.

Dakar 2020 kurallarının 26P.3 maddesi, “Başka bir araç tarafından yakalanan tüm araçlar, kenara çekilmeli ve yol vermek için gerekli olan her şeyi yapmak durumundalardır.”

“Bir yarışmacı, 45 saniyeden az veya bu süreye eşit bir zaman dilimi içinde başka bir araçtan 3 geçiş isteği alır almaz, üçüncü istek sonrasında 15 saniye içinde arazi elverdiği sürece rakibinin geçmesine izin vermelidir.” diyor.

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Hakemler, Sentinel GPS veri sistemini kanıt olarak inceledi ve Al-Attiyah’a üç dakika zaman cezası verdiler.

Genel klasmandaki sıralama değişmedi. Ancak Al-Attiyah ile Carlos Sainz arasındaki fark 7 dakika 55 saniyeye yükseldi. Alonso da böylece salı gününü beşinci değil, dördüncü sırada tamamlamış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Carlos Sainz , Fernando Alonso Şimdi al , Nasser Al-Attiyah
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il Başlangıç:
14 Saat
:
45 Dakika
:
45 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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