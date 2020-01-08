Al-Attiyah, Sainz ile yaşadığı olay sebebiyle ceza aldı

Al-Attiyah, etkinliğin yetkilileri tarafıdan Salı günü yerel saatle 20:00’da cezalandırıldı. Yetkililer, Al-Attiyah’ın Carlos Sainz’ı birkaç kilometre boyunca “rahatsız ettiğini” belirttiler.

Hakemlerin belgelerine göre Sainz ve co-pilotu Lucas Cruz, birkaç kez sesli uyarıda bulundu. Ancak Al-Attiyah buna tepki göstermedi.

Dakar 2020 kurallarının 26P.3 maddesi, “Başka bir araç tarafından yakalanan tüm araçlar, kenara çekilmeli ve yol vermek için gerekli olan her şeyi yapmak durumundalardır.”

“Bir yarışmacı, 45 saniyeden az veya bu süreye eşit bir zaman dilimi içinde başka bir araçtan 3 geçiş isteği alır almaz, üçüncü istek sonrasında 15 saniye içinde arazi elverdiği sürece rakibinin geçmesine izin vermelidir.” diyor.

Hakemler, Sentinel GPS veri sistemini kanıt olarak inceledi ve Al-Attiyah’a üç dakika zaman cezası verdiler.

Genel klasmandaki sıralama değişmedi. Ancak Al-Attiyah ile Carlos Sainz arasındaki fark 7 dakika 55 saniyeye yükseldi. Alonso da böylece salı gününü beşinci değil, dördüncü sırada tamamlamış oldu.