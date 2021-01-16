Al-Attiyah, kurallar değişmediği sürece Dakar'a dönmeyi düşünmüyor

Üç kez Dakar şampiyonu Al-Attiyah, 2021'de X-raid Mini JCW buggy'lere karşı üst üste ikinci kez yenildi ve galibiyeti 15 dakika farkla Stephane Peterhansel'e kaptırdı.

Peugeot ve Mini sayesinde buggy araçlar son altı Dakar'ın beş tanesini kazanmayı başardı, sadece 2019 yılında Al-Attiyah'ın Toyota Hilux ile aldığı galibiyet sayesinde 4x4 bir araç galibiyeti almayı başardı.

Katarlı sürücü yakın zamanda pek çok kez kuralları eleştirdi ve bu hafta başında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada kuralların 4x4 araçlara göre "buggy araçlara daha uygun" olduğunu hissettiğini söyledi.

Cuma günü yapılan final etabının ardından oldukça üzgün bir şekilde konuşan Al-Attiyah, organizatörlerin iki araç tipi arasındaki farkı kapatmak üzerine kurallar getirmedikleri sürece Toyota araçlarının Mini buggyleri yenmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Al-Attiyah şunları söyledi: "Yaptığımız işten gayet memnunum. Oldukça iyi çalıştık ve ben, co-pilotum ve takım tarafından bir hata yapılmadı. Ancak daha ne yapabiliriz? Bu, mücadele ettiğimiz ve buggy araçlara kaybettiğimiz ikinci yıl. Daha adil kurallar olmalı."

"Ne kadar zorlarsak zorlayalım sadece hızla arayı kapatamıyoruz. Buggy araçlar beş senedir 4x4 araçlara karşı kazanıyorlar çünkü kurallar onlara uygun şekilde hazırlanmış durumda. Umarım organizatörler bunu değiştirir, aksi takdirde geri dönmeyi düşünmüyoruz."

"Bunun buggy'lerin nerede daha iyi ve 4x4'lerin nerelerde daha iyi olduğuyla alakası yok. Kurallar adil değil, sadece olay bu. Bu jantlarla da alakalı değil, işin içinde pek çok şey var. Kuralları değiştirecek isim ben değilim, ancak her şey oldukça net."

"Peugeot üç kez kazandı, Mini iki kez, bu oldukça güçlü bir veri. Altımızda 4x4'ler ile savaşıyoruz, çok fazla kez lastik patlatıyoruz ve bir buggy... bir buggydir, bir üreticinin yaptığı bir araç değil."

FIA, 2021 yarışı için T1 klasmanındaki (hem Toyota Hilux hem de Mini buggy'nin bulunduğu sınıf) maksimum hızı, Japon üreticinin yaptığı görüşmelerden sonra 180 km/s ile sınırlama kararı almıştı.

Ancak buggy'lerin, 4x4'lerde bulunmayan daha geniş tekerlek genişlikleri, kokpitten kontrol edilebilen şişkinlik-sönme sistemleri ve daha büyük bir süspansiyon hareket mesafesi bulunmakta.

Kurallarda nerelerde değişiklik olmasını görmek istediği sorusunu yanıtlayan Al-Attiyah şunları söyledi: "Öncelikle lastiklerden başlamamız gerekiyor. Takımımız içerisinde bulunan üç aracımız toplam 106 kez lastik patlattı. Veriler ortada. Kurallar hakkında ise takım veya Toyota adına konuşamam, ancak onlar üzerinde çalışıyorlar."

"Lastiklerin boyutlarına bakın (810 mm vs 940 mm). 4x4 araçların daha geniş lastik yanakları var, bu da daha büyük bir hava hacmi anlamına geliyor, yani taşlı koşullarda daha iyi bir tolerans sağlanıyor."

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