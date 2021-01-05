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Dakar / Son dakika

Al-Attiyah, Dakar galibiyetini almak için "iki önemli etap" kazanmayı hedefliyor

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Al-Attiyah, Dakar galibiyetini almak için "iki önemli etap" kazanmayı hedefliyor
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör: Maria Guidotti
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Nasser Al-Attiyah, aldığı ikinci etap galibiyetinin ardından, Dakar Rallisi galibiyeti için önemli olan beşinci ve altıncı etaplara odaklandığını söyledi.

Toyota sürücüsü pilot, genel klasman lideri Stephane Peterhansel ile olan farkı 5 dakika 9 saniyeye kadar indirdi ve Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını da kazanarak ikinci etap galibiyetini aldı. Al-Attiyah'ın şu anki amacı, Pazar günkü açılış etabında liderlere kaybettiği 12 dakikayı geri almak. 

Üç kez Dakar galibi pilot "ilk günden beri" tam gaz atak denemesi yapacağını söyledikten sonra, yarın yapılacak dördüncü etabın ardından, galibiyet için "en önemli" fırsatların beşinci ve altıncı etaplarda geleceğini söyledi.

Ad-Dawasir Vadisi'nde bulunan konaklama alanına geldiğinde konuşan Al-Attiyah "Bu bir sprint yarışı, bu yüzden de pisti tam gaz geçiyor olsak bile amacımız tamamen ileri gitmekti. Navigasyon olarak işimizin daha zor olacağının farkındaydık, ancak risk almak zorundayız, çünkü bunu yaptığınızda her zaman kayıp yaşamıyorsunuz." 

"Bunu yapmak ve etabı kazanmak iyi hissettiriyor."

"Yarın bunu yapmaya devam edeceğiz. Kağıt üstünde dördüncü etap daha hızlı bölümlere ve sert zemine sahip olmalı, bu yüzden navigasyon olarak daha kolay olmalı."

"2021 Dakar'ı için iki önemli etapta iyi bir pozisyonda yarışı bitirmek istiyoruz: beşinci ve altıncı etapta. Bu yüzden önce hangi stratejiyi anlamamız gerekiyor." 

"Dakar uzun bir yarış. Bazı günler, aynı bugün olduğu gibi, her şey çok güzel gidebilir. Tempomdan oldukça memnundum."

"Önünde bir yol olmadan diğerleri için yol açmak bir avantaja dönüştü, sadece kendimize odaklandık ve özgüvenli bir şekilde ilerledik. Evet biraz kaybolduğumuz bir an oldu, ancak çok fazla zaman kaybetmedik."

Al-Attiyah, Peterhansel ile olan farkını dört dakikadan fazla bir fark kapama konusunda "tam gaz modunda" olduğunu söyledi, zemine göre gereksiz riskleri alma konusunda limitler içerisinde sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Katarlı pilotun açıklamaları şu şekilde: "Araç ve zemin ile geçirdiğim dünkü iyi hissiyatın ardından bugünkü amacımız olabildiğince fazla zaman kazanmaktı. Başlangıçtan itibaren atak yaptık ve 'tam gaz modunda' ilerledik. Tempomdan oldukça memnundum."

"Limitleri tamamıyla zorlayamazsınız, çünkü yolu açtığınızda bir hata yapma fırsatınız çok rahat oluyor. Kazanma fırsatınız tamamıyla ne zaman zorlayıp ne zaman zemini yönetmeniz gerektiği konusuna bağlı."

"Bugün kolay bir gün değildi. Çok güçlü bir rüzgar vardı bu yüzden motosikletlerin gittiği yolu göremedik, ancak Matthieu'ye [Baumel], co-pilotuma güvendim. Yön yönetimiyle ilgili iyi bir iş çıkardı. Bugünün zemini, kum tepeleriyle beraber de değişikti, bu sebeple amacımız sıkışmak değildi. Deneyimimizi ve sezgilerimizi kullandık, zemini her kilometrede farklı şekilde okuduk."

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Seri Dakar
Pilotlar Nasser Al-Attiyah
Editör Haydn Cobb

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