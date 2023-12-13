Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

Bu yılın başlarında Romanyalı üretici, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın belirli etkinliklerine katılacağı 2024 yılındaki 'test aşaması' olarak adlandırılan sürecin ardından 2025 yılında Dakar'da yarışmayı planladığını duyurdu.

Dakar'ı 2011, 2015, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında kazanan Al-Attiyah, Dacia'nın resmi kadrosunda Dünya Ralli efsanesi Loeb ve İspanyol sürücü Cristina Gutierrez'e katılacak.

Katarlı pilot, 2024 yılında Prodrive yapımı Hunter T1+ kullanacağı için Dakar'da Dacia ile yarışmak için 2025 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.

Dakar'ın beş kez galip gelen ismi, her zamanki co-pilotu Matthieu Baumel ile birlikte aracı geliştirmek ve Dakar'ın bir sonraki edisyonuna daha hazırlıklı gelmek için test edecek.

Dacia'nın henüz tanıtılmamış prototipi, Temmuz ayındaki sunumda da açıklandığı gibi sentetik yakıt kullanacak.

Dacia'nın Dakar'daki deneyim eksikliğine rağmen, Al-Attiyah hedefin ilk seferinde kazanmak olduğunu söyledi.

Al-Attiyah, "Dacia'nın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bence gerçekten iyi ve güçlü bir takım olacak ve ilk yıldan itibaren kazanmaya çalışacağız."

"Bu bir rüya takımı. Sebastien Loeb ve Cristina'ya çok saygı duyuyorum. Her iki pilotla da iyi bir ilişkim var. Gerçekten çok güçlüyüz ve amacımız bu güzel marka Dacia ile kazanmak." dedi.

Dakar'ın 46. edisyonu 5 Ocak'ta tamamen Suudi Arabistan'dan geçen bir rota ile başlayacak.

Yarışta 7.891 kilometre yol kat edilecek ve bunun 4.727 kilometresi zamana bağlı olacak.

Rallide ayrıca sabah başlayıp akşam sona erecek ve ertesi gün devam edecek olan 584 km'lik zamana karşı maraton ile 48 saatlik yeni bir mücadele de yer alacak.