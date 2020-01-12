Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir:
10 Saat
:
13 Dakika
:
04 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Al-Attiyah, Button'ı da Dakar'da görmek istiyor

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Al-Attiyah, Button'ı da Dakar'da görmek istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Oca 2020 15:45

Son Dakar Rallisi galibi Nasser Al Attiyah, Fernando Alonso'nun ortaya koyduğu rekabetçi performans sonrası Jenson Button gibi Formula 1 pilotlarının da Dakar'a katılmasını umuyor.

Alonso, kariyerinin ilk Dakar Rallisi'ne Al-Attiyah önderliğindeki Toyota ile katıldı ve ilk altı etabın ardından genel klasmanda 16. sırada yer alıyor.

Alonso normalde daha iyi bir performans sergiledi ancak ikinci gün yaşadığı sorunla iki saat kaybetti ve ortaya koyduğu performans rakiplerini etkilemiş durumda.

Al-Attiyah, İspanyol sürücünün cuma günkü etapta Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke gibi uzun süredir Dakar'a katılan takım arkadaşlarını geçmesinin dikkat çekici olduğunu düşünüyor.

Katarlı sürücü, Alonso'nun performansıyla ilgili şöyle dedi: "Gerçekten iyi bir hafta oldu. Sadece tek bir gün onun için kötü şans vardı ama performansına bakarsanız bugün beni gerçekten çok şaşırttı. Giniel'den çok daha iyi, Brinke'den de çok daha iyi."

"Ve bu onun ilk Dakar Rallisi. Onun gerçekten sert bir adam olduğunu biliyordum, öğrenmeye devam ediyor. Bu iyi bir şey çünkü gelecek yıl da Dakar'a katılabilir."

Alonso'nun 2021'de galibiyet için yarışıp yarışamayacağı sorusuna Al-Attiyah, "Galibiyet? Bilemiyorum. Zamana ihtiyacınız var. Bunu kazanmak için iyi bir deneyiminiz olmalı."

"Deneyeceğinden eminim. İlk üç ya da ilk beşte yer alırsa bu gerçekten iyi olur. Ona ihtiyacımız var. Eminim daha fazla Formula 1 sürücüsü gelecektir. Belki Jenson Button gelir. Neden olmasın ki?"

"Onu Meksika'da Baja 1000'de gördüm ve bunu denedi. Neden Dakar'ı denemesin? Bunu yapabilir."

Button, tam zamanlı yarış kariyerini sona erdirmeden önce 2015-16 yılları arasında McLaren'da Alonso'un takım arkadaşıydı.

Sonrasında Honda ile Super GT'ye katılıp şampiyon oldu ancak 2020'de ne yapacağını henüz açıklamadı.

Geçen ay Fas'taki Baja 1000 rallisine katıldı ve mekanik arıza nedeniyle 17 saat boyunca çölde mahsur kaldı.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

Photo by: Toyota Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Nasser Al-Attiyah
Takımlar Gazoo Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir Başlangıç:
10 Saat
:
13 Dakika
:
04 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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