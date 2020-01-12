Al-Attiyah, Button'ı da Dakar'da görmek istiyor

Alonso, kariyerinin ilk Dakar Rallisi'ne Al-Attiyah önderliğindeki Toyota ile katıldı ve ilk altı etabın ardından genel klasmanda 16. sırada yer alıyor.

Alonso normalde daha iyi bir performans sergiledi ancak ikinci gün yaşadığı sorunla iki saat kaybetti ve ortaya koyduğu performans rakiplerini etkilemiş durumda.

Al-Attiyah, İspanyol sürücünün cuma günkü etapta Giniel de Villiers ve Bernhard ten Brinke gibi uzun süredir Dakar'a katılan takım arkadaşlarını geçmesinin dikkat çekici olduğunu düşünüyor.

Katarlı sürücü, Alonso'nun performansıyla ilgili şöyle dedi: "Gerçekten iyi bir hafta oldu. Sadece tek bir gün onun için kötü şans vardı ama performansına bakarsanız bugün beni gerçekten çok şaşırttı. Giniel'den çok daha iyi, Brinke'den de çok daha iyi."

"Ve bu onun ilk Dakar Rallisi. Onun gerçekten sert bir adam olduğunu biliyordum, öğrenmeye devam ediyor. Bu iyi bir şey çünkü gelecek yıl da Dakar'a katılabilir."

Alonso'nun 2021'de galibiyet için yarışıp yarışamayacağı sorusuna Al-Attiyah, "Galibiyet? Bilemiyorum. Zamana ihtiyacınız var. Bunu kazanmak için iyi bir deneyiminiz olmalı."

"Deneyeceğinden eminim. İlk üç ya da ilk beşte yer alırsa bu gerçekten iyi olur. Ona ihtiyacımız var. Eminim daha fazla Formula 1 sürücüsü gelecektir. Belki Jenson Button gelir. Neden olmasın ki?"

"Onu Meksika'da Baja 1000'de gördüm ve bunu denedi. Neden Dakar'ı denemesin? Bunu yapabilir."

Button, tam zamanlı yarış kariyerini sona erdirmeden önce 2015-16 yılları arasında McLaren'da Alonso'un takım arkadaşıydı.

Sonrasında Honda ile Super GT'ye katılıp şampiyon oldu ancak 2020'de ne yapacağını henüz açıklamadı.

Geçen ay Fas'taki Baja 1000 rallisine katıldı ve mekanik arıza nedeniyle 17 saat boyunca çölde mahsur kaldı.