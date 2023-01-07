Al-Attiyah, Audi'ye yönelik yorumlarından ötürü özür diledi
Toyota sürücüsü ve son Dakar galibi Nasser Al-Attiyah, birkaç gün önce yapılan değişikliklerin ardından FIA'ya "yarışın katledildiğini" söylediği için özür diledi.
Beşinci etap öncesi Performans Dengesi'nde birtakım değişikliklere giden FIA, Audi RS Q e-tron E2'nin de yer aldığı hibrit sınıfındaki araçların fazladan 8kw -yani 11 beygir- güç kullanabileceğini duyurdu.
FIA'nın kararına öfkelenen ralli lideri Dakar galibi Al-Attiyah, sosyal medyadan sert açıklamalarda bulundu ve FIA'yı "yarışı katletmekle" suçladı.
Ancak kısa süre içinde açıklamasını silen Al-Attiyah, Cuma günü bir paylaşım daha yaparak sert yorumları için özür diledi ve "anın sıcaklığıyla" tepki verdiğini söyledi.
İkinci paylaşımında Al-Attiyah, "O anın sıcaklığıyla FIA'nın performans dengesi kararına sert tepki verdim."
"Unvanımı adil bir şekilde korumak istiyorum ve ilk anda karar adil görünmüyordu."
"Ancak şimdi durumu daha iyi anlıyorum ve önceki paylaşımım için özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Altıncı etabı kazanan Al-Attiyah, ana rakipleri Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel'in ciddi kazalar yaşayarak yarış dışı kalmasının ardından ikinci sıradaki Yazeed Al-Rajhi ile farkı 1 saatin üstüne çıkarttı ve ciddi bir sorun yaşamadığı sürece beşinci galibiyetine ulaşacak gibi duruyor.
#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz
Photo by: A.S.O.
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