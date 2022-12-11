Al-Attiyah, Alonso'nun yeniden Dakar'da yarışmasını bekliyor

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2018 sezonunun ardından Formula 1'e ara veren Alonso, sonraki iki sene boyunca dayanıklılık yarışları da dahil olmak üzere çok çeşitli motor sporları disiplinlerinde yer aldı, katıldığı en zorlu mücadele ise hiç şüphesiz ki 2020 Dakar Rallisi idi.

Suudi Arabistan'daki prestijli kros rallisinde fabrika Toyota Hilux'ı ile parkura çıkan İspanyol pilot, 12 etabın sekizinde ilk 10'a girerek beklentileri aştı ve ralliyi 13. sırada tamamladı.

Sonraki sene Alpine ile F1'e dönen Alonso, önümüzdeki en az iki sene boyunca Aston Martin koltuğunda olacak. İspanyol pilotun sonrasında ne yapacağı ise belirsiz.

Dört kez Dakar galibi Al-Attiyah, araziyle mücadele konusunda yeterli deneyim kazanan herhangi bir üst düzey sürücünün Dakar'da başarılı olabileceğine, dolayısıyla Alonso'nun bir gün Dakar'a döneceğine inanıyor.

Motorsport.com/Autosport'un Alonso ile ilgili sorusuna Al-Attiyah, "Fernando'yu zaman zaman Dakar'da tekrar yarışması için zorluyorum.

"Kendisini elbette F1'den tanıyorum ama onunla ilk olarak 2020'de takıma katıldığında tanıştım. Takım benden Fernando'ya kum tepelerinde eğitim vermemi istemişti, bu amaç doğrultusunda Katar'da üç gün sürüş yaptı ve gerçekten harika bir iş ortaya koydu. Çok ama çok yetenekli."

"Dakar'da ilk kez yarışan herkes hızlı olduğunu göstermeye çalışır, ancak bu tür bir yarış için deneyim sahibi olmanız gerekir; Dakar tarihine bakarsanız kazanana kadar dört-beş-altı yıllık bir deneyime sahip olmanız gerektiğini görürsünüz.

"Yine de Fernando'nun bizimle olması gerçekten çok güzeldi. Hâlâ konuşuyoruz ve aramıza dönmesini bekliyoruz. "dedi.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: Toyota Racing

Alonso'nun dönüp dönmeyeceği hakkındaki düşünceleri de sorulan Al-Attiyah, "Bence geri dönecek. Dakar'ı çok sevdi, eminim ki önümüzdeki yıldan sonra ya da iki yıl içinde aramızda olacak." dedi.

Son Dakar galibi Al-Attiyah, önümüzdeki haftalarda yine tamamı Suudi Arabistan'da koşulacak ancak 12 yerine 14 etaptan oluşacak 2023 Dakar Rallisi'nde unvanını korumayı umacak.

45. kez gerçekleştirilecek ralli, 31 Aralık'ta start alacak ve ilk etap yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilecek.

Al-Attiyah'ın takım arkadaşları ise Giniel de Villiers ve Henk Lategan olacak.