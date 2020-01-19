Al-Attiyah: “2020 Dakar kuralları adil değildi”

2019 Dakar Rallisi’ni dört çeker Toyota Hilux ile kazanan Al-Attiyah, 2020’de iki çeker X-raid Mini buggy ile ralliyi kazanan Carlos Sainz’ın altı dakika gerisinde ikinci olmuştu.

Ralli sonundaki farkın çok küçük olmasına rağmen dört çeker araçlar 2020’deki 12 etabın sadece 3’ünü kazanabildiler.

Toyota sürücüleri Al-Attiyah ve Giniel de Villiers ile Mini 4x4 sürücüsü Vaidotas Zala birer etap galibiyeti elde ederken; iki çeker Mini buggy sürücüleri Sainz ve Stephane Peterhansel toplam sekiz etap, Century CR6 buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise bir etap kazandı.

Mini buggy’lerin 39mm’lik hava kısıtlayıcıları kullanmasına izin verilirken, normal atmosferik motorlu dört çeker Toyota Hilux’larda bu rakam 2019 yarışı öncesinde 38mm’den 37mm’ye indirilmişti.

Sainz ve Peterhansel’le girdiği mücadeleden keyif alıp almadığı sorulduğunda Al-Attiyah, “Carlos ve Stephane, buggy yerine 4x4 kullandığında daha fazla keyif alacağım.”

“Hilux, tamamen bir evrim. Ancak sorun, kısıtlayıcıyı 1mm küçültmemiz. Rallinin başından sonuna, bu kısıtlayıcı farkı yüzünden bir saat kaybettik.”

“Dürüst olmak gerekirse, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ancak kurallar buggy ve 4x4 araçları için adil değildi. Örneğin, son üç senede Peugeot’nun buggy’leri iyi bir araçla gelmişti.”

“Gelecek ay verileri inceleyeceğiz, çünkü Mini ve Toyota’ların tüm verilerine sahibiz ve FIA organize olacak. Çünkü buggy’nin 4x4’ten daha hızlı olduğuna dair her şeye sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Al-Attiyah’ın arkasındaki diğer dört çeker araçlar ise rallinin galibi Sainz’ın 40 ila 80 dakika gerisinde yer aldılar.

“Eğer geçtiğimiz Kasım ayındaki Fas Rallisi’yle karşılaştırırsanız, bu sefer tamamen şaşırdık. Çünkü Fas’tan sonra lider bizdik, farklı bir hikaye vardı.”

“Bence Mini, Fas’ta motoru kısmıştı. Burada ise tam güçtelerdi, bu şüphesiz.”

“Benden sonraki dört çeker araç ne kadar geride? Çok geride. Her zaman zorluyorum, Mini’ye karşı bile savaşıyorum. 4x4’ler çok geride. Kolay değil.”

“Ancak yine de harika bir savaştı. Carlos ve Stephane’a tebrikler, bana da tebrikler.”

“Harika bir Dakar oldu ve ayrıca yeni bir ülkede, Suudi Arabistan’da olmaktan mutluyum. Artık insanların ülke için düşüncelerini değiştireceğini düşünüyorum.”

“Son etabı kazanmamız, gelecek sene Dakar’ı kazanmamış için buraya döneceğimiz anlamına geliyor.”