Dakar

2027 Dakar Rallisi, Portekiz ve Fas'ta gerçekleşecek!

2027 Dakar Rallisi'nin yeni tarihleri ve rotası, yarışın startına iki aydan biraz fazla süre kala açıklandı. Organizasyon, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'dan Portekiz ve Fas'a taşındı.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 07:42

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Başlangıçta 1 Ocak'ta start alması planlanan Dakar Rallisi, artık 7-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Böylece organizasyon, iki kıtayı kapsayan rotasıyla Avrupa ve Afrika'ya geri dönecek.

Yeni rotaya göre ralli, Portekiz'de başlayacak. Prologue etabına Algarve Stadyumu ev sahipliği yapacak. Portekiz ayrıca organizasyonun ilk tam etabına da sahne olacak. Ardından yarış, kalan dokuz etap için Fas'a taşınacak.

Yarışmacılar ilk olarak Fas'ın güneyine doğru ilerleyecek. Ardından kuzeye yönelerek Atlas Okyanusu kıyısı boyunca devam edecekler. İki hafta boyunca yaklaşık 8.000 kilometre yol kat edecek olan ralli, Marakeş'te sona erecek.

Dakar Rallisi Direktörü David Castera, yeni organizasyon hakkında şunları söyledi: "Yer değiştiren 49. Dakar edisyonu, bu yarışı her zaman dünyanın en zorlu ralli-raid organizasyonu yapan sportif standartları karşılayacak."

"Çalışmak için oldukça kısıtlı bir zamanımız olmasına rağmen gerçek bir Dakar rotası tasarladık. Portekiz'de ACP (Portekiz Otomobil Kulübü) bize destek veriyor. Kulüp, 2024'ten bu yana FIA-FIM Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'ndaki yarışını sezonun temel organizasyonlarından biri haline getirdi. Fas'ta ise ülkenin tamamına yayılan tecrübemiz ve kendi ekiplerimizin operasyonel kapasitesi sayesinde, ülkede daha önce sunulan organizasyon formatlarının çok ötesine geçebileceğiz. Yarışmacılar, Fas Krallığı'nı bir ucundan diğer ucuna keşfedecek."

"Eşi benzeri görülmemiş ölçekteki bir rota aracılığıyla ülkenin kendine özgü tüm özelliklerini deneyimleyeceğiz. Burada da ülkenin büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusundaki deneyimi ve altyapısının kalitesi, herkese gerçekten birinci sınıf bir Dakar sunabilmemiz açısından büyük önem taşıyacak."

2027 Dakar Rallisi'nin geleceğiyle ilgili son dönemde pek çok spekülasyon ortaya atılmıştı. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle ralli-raid organizasyonunun Suudi Arabistan'da planlandığı şekilde düzenlenip düzenlenemeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Organizatör ASO, birkaç haftadır alternatif seçenekleri değerlendiriyordu. Fas, coğrafi yapısı ve ralli-raid geçmişi nedeniyle en güçlü aday olarak öne çıktı. Ülke hâlihazırda Dünya Ralli-Raid Şampiyonası takviminde yer alan Fas Rallisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yarış, çoğu zaman Dakar öncesinde bir hazırlık organizasyonu olarak değerlendiriliyor.

ASO, Fas'ın yanı sıra Avrupa'dan bir ülkeyi de organizasyona dahil etmeyi düşünüyordu. Yarışın başlangıç noktası olması için İspanya ve Portekiz en güçlü adaylar olarak görülürken, nihai tercih Portekiz'den yana kullanıldı.

Bu değişiklikle birlikte Dakar Rallisi, organizasyonun çok yıllı bir anlaşma kapsamında ilk kez Suudi Arabistan'a taşındığı 2020 yılından bu yana ilk kez Asya kıtası dışında düzenlenecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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