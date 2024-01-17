Prime'a abone ol
Dakar Dakar
Etap raporu

2024 Dakar Rallisi 10. etap: Chicherit kazandı, Loeb galibiyet için zorluyor

Dakar Rallisi'nin 10. etabında zafer Toyota sürücüsü Guerlain Chicherit'in olurken, Sebastien Loeb genel klasmanda Carlos Sainz ile arayı 13 dakikaya indirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
#203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Loeb, 371 km'lik Alula etabı başladıktan 53 km sonra, kısa süreliğine durmak zorunda kaldı ve oldukça değerli zamanlar kaybetti.

Sonrasında Loeb toparlanırken, Audi sürücüsü Carlos Sainz sorun yaşadı ve yaklaşık 10 dakika kaybetti. Bu sayede Loeb, genel klasman liderini geçmeyi başardı.

Loeb iyi tempo ile Sainz'la aradaki farkı açmaya devam ediyordu fakat 307. km'de bir kez daha durdu ve bu da Sainz'ın arayı kapatmasını sağladı.

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Photo by: A.S.O.

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Sonuç olarak Loeb etabı İspanyol sürücünün önünde tamamladı. Bu da bitime iki etap kala aralarındaki farkın 13 dakika 22 saniye olduğu anlamına geliyor.

Loeb ve üç Audi sürücüsünün vakit kaybettiği etabı, Overdrive Toyota'dan Guerlain Chicherit kazandı.

Etap zaferi onu genel klasmanda Century Racing'den Mathieu Serradori'nin önünde beşinci sıraya taşıdı.

Genel klasmanda Luca Moraes 1 saat 2 dakika 44 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Guillaume de Mevius 1 saat 27 dakika 9 saniye geride dördüncü sırada.

Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al-Attiyah, yarışma boyunca Prodrive Hunter ile yaşadığı mekanik sorunlardan dolayı resmi olarak ralliden çekildi.

10. etabın ardından klasman:

Poz.

Sürücü

Araç

Time / gap

1

Carlos Sainz

Audi

41sa35m12sn

2

Sebastien Loeb

Prodrive

 +13dk22sn

3

Lucas Moraes

Toyota

+1sa02dk44sn

4

Guillaume de Mevius

Toyota

+1sa27dk09sn

5

Guerlain Chicherit

Toyota

+1sa47dk55sn

6

Mathieu Serradori

Century

+1sa48dk59sn

7

 Martin Prokop

Ford

+1sa59dk58sn

8

Giniel de Villiers

Toyota

+2sa17dk20sn

9

Guy Botterill

Toyota

+2sa24dk26sn

10

Benediktas Vanagas

Toyota

+2sa40dk51sn
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Dakar Rallisi 9. etap: Loeb kazandı, Sainz zafere gidiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Formula 1

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

World Superbike

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Formula 1

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Son Haberler

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

F1 Formula 1

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

F1 Formula 1

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

SBK World Superbike

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol