2024 Dakar Rallisi 10. etap: Chicherit kazandı, Loeb galibiyet için zorluyor
Dakar Rallisi'nin 10. etabında zafer Toyota sürücüsü Guerlain Chicherit'in olurken, Sebastien Loeb genel klasmanda Carlos Sainz ile arayı 13 dakikaya indirdi.
Loeb, 371 km'lik Alula etabı başladıktan 53 km sonra, kısa süreliğine durmak zorunda kaldı ve oldukça değerli zamanlar kaybetti.
Sonrasında Loeb toparlanırken, Audi sürücüsü Carlos Sainz sorun yaşadı ve yaklaşık 10 dakika kaybetti. Bu sayede Loeb, genel klasman liderini geçmeyi başardı.
Loeb iyi tempo ile Sainz'la aradaki farkı açmaya devam ediyordu fakat 307. km'de bir kez daha durdu ve bu da Sainz'ın arayı kapatmasını sağladı.
Photo by: A.S.O.
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Sonuç olarak Loeb etabı İspanyol sürücünün önünde tamamladı. Bu da bitime iki etap kala aralarındaki farkın 13 dakika 22 saniye olduğu anlamına geliyor.
Loeb ve üç Audi sürücüsünün vakit kaybettiği etabı, Overdrive Toyota'dan Guerlain Chicherit kazandı.
Etap zaferi onu genel klasmanda Century Racing'den Mathieu Serradori'nin önünde beşinci sıraya taşıdı.
Genel klasmanda Luca Moraes 1 saat 2 dakika 44 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Guillaume de Mevius 1 saat 27 dakika 9 saniye geride dördüncü sırada.
Dakar Rallisi şampiyonu Nasser Al-Attiyah, yarışma boyunca Prodrive Hunter ile yaşadığı mekanik sorunlardan dolayı resmi olarak ralliden çekildi.
10. etabın ardından klasman:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Araç
|
Time / gap
|
1
|
Audi
|
41sa35m12sn
|
2
|
Sebastien Loeb
|
Prodrive
|+13dk22sn
|
3
|
Lucas Moraes
|
Toyota
|
+1sa02dk44sn
|
4
|
Guillaume de Mevius
|
Toyota
|
+1sa27dk09sn
|
5
|
Guerlain Chicherit
|
Toyota
|
+1sa47dk55sn
|
6
|
Mathieu Serradori
|
Century
|
+1sa48dk59sn
|
7
|Martin Prokop
|
Ford
|
+1sa59dk58sn
|
8
|
Giniel de Villiers
|
Toyota
|
+2sa17dk20sn
|
9
|
Guy Botterill
|
Toyota
|
+2sa24dk26sn
|
10
|
Benediktas Vanagas
|
Toyota
|
+2sa40dk51sn
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