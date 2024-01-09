2024 Dakar Rallisi: Loeb 4. etapta kazandı, Al-Rajhi liderliğini koruyor

Prodrive sürücüsü Loeb, Suudi Arabistan'daki dördüncü etaba girerken genel klasmanda dokuzuncu sırada yer alıyordu; ilk gün lastik sorunları ve direksiyon problemi nedeniyle epey vakit kaybeden Loeb, pazartesi günü de lastik sorunları yüzünden geride kalmıştı.

Ancak Fransız sürücü, Al Salamiya ve Al-Hofuf arasındaki 299 km'lik etapta potansiyelini ortaya koymayı başardı ve uzun süre lider giden Nasser Al-Attiyah ve ev sahibi Al-Rajhi'yi geride bırakarak net bir zafer elde etti.

Nasser Al-Attiyah, etabı uzun süre lider götüren isimdi ve son ölçüm noktasına Loeb'ün 24 saniye önünde lider girdi. Fakat Fransız sürücü son kısımda inanılmaz bir tempo yakaladı ve liderliği alarak zafere uzandı.

Al-Attiyah son kısımda Loeb dışında Al Rajhi'ye de geçildi ve sonuç olarak üçüncü oldu.

Loeb ile Al Rajhi arasında 1 dakika 8 saniye, Al Rajhi ile Al Attiyah arasında ise 14 saniye vardı.

Ralli efsanesi Carlos Sainz, etabın neredeyse tamamını ilk beşte götürse de, galibiyet mücadelesinden uzak şekilde dördüncü oldu.

Photo by: A.S.O. #201 Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive: Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk

Al Rajhi, 12 etabın dördünün tamamlanmasıyla Overdrive tarafından yönetilen Toyota'sıyla genel klasmandaki liderliğini sürdürüyor.

Üç kez Dakar galibi Sainz, dördüncü etap sonrası 4 dakika 19 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Al-Attiyah bugünkü etabın ardından 11 dakika 3 saniye geride üçüncü sıraya çıkmış durumda.

Lucas Moraes'in 19 dakika 31 saniye geride dördüncü sırada yer aldığı genel klasmanda, beşinciliği -bugünkü etapta iki dakika ceza alan ve iyi bir etap geçiremeyen- Audi'den Mattias Ekstrom almış durumda.

Salı günkü zafer Loeb'ü Moraes ve Ekstrom'un ardından altıncı sıraya yükseltirken, rallinin son üçte ikilik bölümünde 23 dakika 50 saniyelik büyük farkı kapatması gerekecek.

4. etabın ardından genel klasman: