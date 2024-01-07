2024 Dakar Rallisi: İkinci etabı Peterhansel kazandı, Sainz liderliğe yükseldi
Dakar Rallisi efsanesi Stephane Peterhansel Pazar günkü ikinci etapta kariyerinin 50. zaferini elde ederken, Audi'den takım arkadaşı Carlos Sainz Sr genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Bu yıl Dakar'a 35. kez katılan Peterhansel, cumartesi günü birden fazla kez lastik patlatmış ve 30 dakika geride kalmıştı.
Ancak Al Henakiyah ve Al Duwadimi arasındaki 464 km'lik ikinci etapta iyi bir tempo yakalayan Peterhansel, Prodrive'dan Sebastien Loeb'ün 29 saniye önünde zafere ulaştı.
Peterhansel, etaba harika başlayıp ilk üç ölçüm noktasında zirvede yer almayı başardı. Sonrasında kısa bir süreliğine liderlik Seth Quintero'ya geçti ve ardından bir kez daha ilk sırayı Peterhansel aldı.
Son bölümde liderliğini koruyan Peterhansel, zafere ulaştı. Loeb başlangıçta geride kalmasına rağmen son kısımda etabın en hızlı ismiydi ve ikinci oldu.
Üçüncü sırada 3 dakika 11 saniye geride kalan Quintero yer aldı.
Ralliye istediği başlangıcı yapamayan Nasser Al-Attiyah, nispeten iyi bir etap geçirdi ve 6 dakika 28 saniye geride dördüncü oldu.
Photo by: A.S.O.
#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel
Yazeed Al-Rajhi, Overdrive tarafından yönetilen Toyota Hilux ile takım arkadaşı Guerlian Chicherit'i yaklaşık 2 dakika farkla geçerek beşinci sırada yer aldı.
Prolog etabının galibi Mattias Ekstrom Audi'siyle Peterhansel'e 15 dakikadan fazla zaman kaybetti ve yedinci oldu.
Sainz epey zaman kaybettiği etapta sekizinci olurken, Toyota sürücüsü Lucas Moraes ve MP-Sports'tan Martin Prokop ilk 10'u tamamladı.
Cumartesi gününün galibi Guillaume de Mevius Suudi Arabistan'da oldukça sönük bir gün geçirdi ve ön bölümün 26 dakika ardında kaldı.
De Mevius'un düşük tempolu sürüşüyle, genel klasmanda liderlik Sainz'a geçti.
İspanyol sürücüyü, 1 dakika 51 saniye geriden Al-Rajhi takip ederken, Loeb, Pazar günkü muhteşem performansının ardından 19. sıradan üçüncü sıraya yükseldi ve lider Sainz'la arasında artık 4 dakika 17 saniye var.
Quintero, de Mevius ve Ekstrom'un önünde dördüncü yer alıyor.
Al-Attiyah, 12 dakika geride yedinci sırada yer alırken, Peterhansel de etap zaferiyle Moraes'in Toyota'sının ardında dokuzuncu sıraya yükseldi.
Chicherit şu anda ilk 10'u tamamlıyor.
2. etabın ardından ilk 10:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Araç
|
Zaman/fARK
|
1
|
Audi
|
8sa49dk38sn
|
2
|
Yazeed Al-Rajhi
|
Toyota
|
+1dk51sn
|
3
|
Sebastien Loeb
|
Prodrive
|
+4dk17sn
|
4
|
Seth Quintero
|
Toyota
|
+7dk36sn
|
5
|
Guillaume de Mevius
|
Toyota
|
+7dk44sn
|
6
|
Mattias Ekstrom
|
Audi
|
+11dk17sn
|
7
|Nasser Al-Attiyah
|
Prodrive
|
+12dk16sn
|
8
|
Lucas Moraes
|
Toyota
|
+12dk17sn
|
9
|
Stephane Peterhansel
|
Audi
|
+13dk16sn
|
10
|
Guerlian Chicherit
|
Toyota
|
+14dk247sn
Son Haberler
FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor
FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor FIA, Audi'nin F1'e girmemesinden korkmuyor
Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"
Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen" Baldisseri: "Ferrari'nin en büyük problemi Verstappen"
Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor
Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor Button, Le Mans 24 Saat'e "uzun süre" katılmayı planlıyor
Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"
Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar