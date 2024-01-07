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Etap raporu

2024 Dakar Rallisi: İkinci etabı Peterhansel kazandı, Sainz liderliğe yükseldi

Dakar Rallisi efsanesi Stephane Peterhansel Pazar günkü ikinci etapta kariyerinin 50. zaferini elde ederken, Audi'den takım arkadaşı Carlos Sainz Sr genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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#202 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger

Bu yıl Dakar'a 35. kez katılan Peterhansel, cumartesi günü birden fazla kez lastik patlatmış ve 30 dakika geride kalmıştı.

Ancak Al Henakiyah ve Al Duwadimi arasındaki 464 km'lik ikinci etapta iyi bir tempo yakalayan Peterhansel, Prodrive'dan Sebastien Loeb'ün 29 saniye önünde zafere ulaştı.

Peterhansel, etaba harika başlayıp ilk üç ölçüm noktasında zirvede yer almayı başardı. Sonrasında kısa bir süreliğine liderlik Seth Quintero'ya geçti ve ardından bir kez daha ilk sırayı Peterhansel aldı.

Son bölümde liderliğini koruyan Peterhansel, zafere ulaştı. Loeb başlangıçta geride kalmasına rağmen son kısımda etabın en hızlı ismiydi ve ikinci oldu.

Üçüncü sırada 3 dakika 11 saniye geride kalan Quintero yer aldı.

Ralliye istediği başlangıcı yapamayan Nasser Al-Attiyah, nispeten iyi bir etap geçirdi ve 6 dakika 28 saniye geride dördüncü oldu.

#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Photo by: A.S.O.

#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Yazeed Al-Rajhi, Overdrive tarafından yönetilen Toyota Hilux ile takım arkadaşı Guerlian Chicherit'i yaklaşık 2 dakika farkla geçerek beşinci sırada yer aldı.

Prolog etabının galibi Mattias Ekstrom Audi'siyle Peterhansel'e 15 dakikadan fazla zaman kaybetti ve yedinci oldu.

Sainz epey zaman kaybettiği etapta sekizinci olurken, Toyota sürücüsü Lucas Moraes ve MP-Sports'tan Martin Prokop ilk 10'u tamamladı.

Cumartesi gününün galibi Guillaume de Mevius Suudi Arabistan'da oldukça sönük bir gün geçirdi ve ön bölümün 26 dakika ardında kaldı.

De Mevius'un düşük tempolu sürüşüyle, genel klasmanda liderlik Sainz'a geçti.

İspanyol sürücüyü, 1 dakika 51 saniye geriden Al-Rajhi takip ederken, Loeb, Pazar günkü muhteşem performansının ardından 19. sıradan üçüncü sıraya yükseldi ve lider Sainz'la arasında artık 4 dakika 17 saniye var.

Quintero, de Mevius ve Ekstrom'un önünde dördüncü yer alıyor.

Al-Attiyah, 12 dakika geride yedinci sırada yer alırken, Peterhansel de etap zaferiyle Moraes'in Toyota'sının ardında dokuzuncu sıraya yükseldi.

Chicherit şu anda ilk 10'u tamamlıyor.

2. etabın ardından ilk 10:

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/fARK

1

Carlos Sainz

Audi

8sa49dk38sn

2

Yazeed Al-Rajhi

Toyota

+1dk51sn

3

Sebastien Loeb

Prodrive

+4dk17sn

4

Seth Quintero

Toyota

+7dk36sn

5

Guillaume de Mevius

Toyota

+7dk44sn

6

Mattias Ekstrom

Audi

+11dk17sn

7

 Nasser Al-Attiyah

Prodrive

+12dk16sn

8

Lucas Moraes

Toyota

+12dk17sn

9

Stephane Peterhansel

Audi

+13dk16sn

10

Guerlian Chicherit

Toyota

+14dk247sn
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