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Dakar Dakar
Etap raporu

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

Audi sürücüsü Carlos Sainz Sr, Overdrive Toyota'dan Yazeed Al-Rajhi'nin kaza sonrası 6A etabından çekilmesiyle genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Al-Rajhi 48 saatlik krono etabının başında bir kum tepesine çarparak Toyota Hilux'ına ciddi hasar verdi ve galibiyet mücadelesinden koptu.

Suudi Arabistanlı sürücünün yaşadığı sorunlar,  Nasser Al-Attiyah'ı geride bırakan Sainz'in işine yaradı ve Audi için son derece güçlü geçen günde genel klasmanda liderliğe çıktı.

Perşembe günü başlayan 48 saatlik etap, Dakar organizatörü ASO'nun bir yeniliği olarak sürücülerin 549 km'lik mesafeyi takımlarından herhangi bir dış yardım almadan iki günde tamamlamalarını öngörüyor.

Ancak program, mesafeye göre iki güne bölünmek yerine, sürücüler bir sonraki uygun kamp alanında durmadan önce saat 16:00'ya kadar mümkün olduğunca çok yol kat etmek zorunda kalıyorlar.

Yüzlerce kilometreye yayılan yedi kamp noktası ve her sürücünün etap için farklı  zamanlarda yola çıkması, herkesin gece için aynı mola yerinde olmaması anlamına geliyor.

Sainz, Bivouac D'ye kadar gelebilmiş olsa da, ilk 398 km'yi 5 saat 22 dakika 00 saniyede kat ederek günün sonunda  genel klasman liderliğine yükseldi.

Sainz, dünyanın en büyük kum çöllerinden biri olan Empty Quarter'da en önden giderek takım arkadaşı Stephane Peterhansel ve ardından Mattias Ekstrom'un başını çektiği takip grubuyla arasındaki farkı yavaş ama istikrarlı şekilde açtı.

Bir noktada Sainz'ın Ekstrom'a olan avantajı beş dakikanın üzerine çıkardı fakat İsveçli sürücü, son bölümde arayı kapatarak Bivouac D'ye 4 dakika 31 saniye geride girmeyi başardı. Ekström daha sonra Bivouac E'ye giderken, Sainz Bivouac E'de yer alıyor.

Sainz ve Ekstrom 6. Etabın ilk kısmını ilk iki sırada tamamlarken, bir dizi teknik sorunla karşılaşan Peterhansel, neredeyse iki saat geride kaldı. Audi sürücüsü, lider grubun aksine Bivouac B'de yer alıyor.

Bu, güçlü bir günün ardından günü Sainz'in 5 dakika 19 saniye  gerisinde kalan Sebastien Loeb'ün üçüncü olduğu anlamına geliyor. Fransız sürücü, Sainz gibi Bivouac D'ye ulaştı.

#206 Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux: Lucas Moraes, Armand Monleon

Photo by: Red Bull Content Pool

#206 Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux: Lucas Moraes, Armand Monleon

Dördüncü sırada yer alan Lucas Moraes, Al-Rajhi'nin yarış dışı kalmasıyla en iyi Toyota sürücüsü konumuna yükseldi ancak gün boyunca öndekilere 19 dakika 15 saniye kaybetti.

Eryk Goczal Taurax Max T3 sınıfındaki aracıyla sürpriz bir şekilde beşinci oldu.

Genel klasmanda liderlik için çekişen Nasser Al-Attiyah, ilk 49 km'de sekiz dakika kaybetti ve etabın bu noktasında ilk 40'ın içinde bile değildi.

Grubun içerisinde temkinli şekilde ilerleyen Al-Attiyah, Bivouac D'ye ulaştığında genel klasmanda altıncı sıraya çıktı. Ancak bu süreçte ezeli rakibi Sainz'a 24 dakika kaybetti. Katarlı sürücü, gün sonunda Bivouac E'ye kadar gitti.

Sainz, Bivouac D dereceleri baz alındığında, genel klasmanda takım arkadaşı Ekstrom'ün 15 dakika 58 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Al-Attiyah, 21 dakika 41 saniye ile Sainz'in gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Prodrive'dan takım arkadaşı Loeb 36 dakika geride dördüncü sırada yer alıyor.

Moraes şu anda Toyota'nın en iyi temsilcisi konumunda yer alıyor ancak Sainz'ın Audi'sinin 1 saat 2 dakika gerisinde kalmış durumda.

6A etabının ardından klasman:

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman / fark

1

Carlos Sainz

Audi

22sa57dk35sn

2

Mattias Ekstrom

Audi

+15dk58sn

3

Nasser Al-Attiyah

Prodrive

+21dk41sn

4

Sebastien Loeb

Prodrive

+36dk51sn

5

Lucas Moraes

Toyota

+1sa02dk31sn

6

Guillaume de Mevius

Toyota

+1sa02dk45sn

7

 Mathieu Serradori

Century

+1sa11dk55sn

8

Giniel de Villiers

Toyota

+1sa23dk49sn

9

Martin Prokop

Ford

+1sa31dk55sn

10

Guy Botterill

Toyota

+1sa43dk11sn
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