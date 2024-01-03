2024 Dakar Rallisi, 5 Ocak'ta başlıyor!

Dünya Ralli Raid Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Dakar Rallisi, bu yıl bir kez daha Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıla kıyasla revize edilmiş rota kapsamında sürücüler Arap Yarımadası'ndaki Rub al-Khali kum çölünden geçecekler.

Ralli, 5-6 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Prolog etabıyla başlayacak ve 19 Ocak'ta sona erecek.

Ralliye katılanlar 12 etap tamamlamak ve yolda 14 gün geçirmek zorunda kalacaklar. Bu yılki yarışma daha da zor ve yorucu olacağa benziyor, zira Rub el-Khali çölünden geçecek olan etap saatler alacak.

11-12 Ocak'ta koşulacak bu etabın ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir dinlenme günü planlanıyor.

Rally-raid'in 2024 yılındaki toplam mesafesi yaklaşık 7900 kilometre olup, bunun 4727 kilometresi yüksek hızlı özel etaplardan oluşacak. Üstelik mesafenin yüzde 60'ı tamamen yeni olacak.

Dakar 425 otomobil/motosikletle başlayacak ve sürücüler, hidrojenle çalışan araçların katılabileceği M1000 kategorisi ve 1999'dan önce üretilen otomobiller için oluşturulan Klasik kategorisi de dahil olmak üzere sekiz farklı sınıfta yarışacak.

Bu yılın favorilerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Toyota döneminin ardından bu ilk kez İngiliz Prodrive takımı için yarışan beş kez Dakar galibi Nasser Al-Attiyah ve henüz Dakar Rallisi galibiyeti bulunmayan dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sébastien Loeb.

Tabii ki Dakar'ı en çok kazanan Stéphane Peterhansel ve bu zorlu etkinliği üç kez kazanan Carlos Sainz gibi önemli sürücüler de bu listede yer alıyor. Bu sürücüler hibrit güç ünitesine sahip Audi RS e-tron elektrikli araçlarını kullanıyorlar.

Yarışın canlı yayını bulunmuyor; etap raporlarını Motorsport.com Türkiye olarak her gün düzenli olarak yayınlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her günün sonunda yaklaşık 10'ar dakikalık özel klipleri Motorsport.tv'de bulabilirsiniz.