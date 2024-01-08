2024 Dakar Rallisi 3. etap: Moraes kazandı, Sainz liderliği Al-Rajhi'ye kaptırdı

Etap liderliğinin birden fazla yarışçı arasında el değiştirdiği 438 km'lik rekabetçi Al Duwadimi - Al Salamiya etabında Toyota'dan Moraes, Audi'den Mattias Ekstrom, Overdrive'dan Yazeed Al-Rajhi ve Prodrive adına son şampiyon Nasser Al-Attiyah galibiyet için çekiştiler.

Bitime 100 km'den biraz fazla bir süre kala avantaj Moraes'deydi ancak Al-Attiyah 352 km'lik kontrol noktasında liderliği dört saniye farkla ele geçirdi.

Katarlı sürücü, sondan bir önceki referans noktasında Moraes ile arasındaki fark 22 saniyeye çıkarmasının ardından bu yılki ilk etap galibiyetini alacak gibi görünüyordu ancak Brezilyalı pilot etap sonunda etkileyici bir sprint atarak Ekstrom'un dokuz saniye önünde ilk Dakar galibiyetini elde etti.

Kısa özet

Dakar'da gerçekleştirilen üçüncü etap öncesinde liderlik Carlos Sainz'ın elindeydi fakat üçüncü etapla beraber tablo tamamen değişti.

Etabın ilk metrelerinde liderlik Guerlain Chicherit'in elindeydi fakat ikinci kısımda hata yapınca liderlik önce Roman Dumas'a, ardından Guillaume de Mevius'a geçti. De Mevus etabı bir süre lider götürdü ve ardından Dumas tekrar liderliğe çıktı.

Photo by: Red Bull Content Pool #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin bitimine kısa bir süre kala bu kez Nasser Al-Attiyah liderliğe yükselirken, son sözü Moraes söyledi ve zafere ulaştı.

Al-Attiyah'ın son kısımda vakit kaybetmesinin ardından ikincilik Moraes'in dokuz saniye ardında kalan Matias Ekstrom'ün oldu.

Yazeed Al Rajhi 1 dakika 9 saniye geride üçüncü olurken, Al-Attiyah 1 dakika 33 saniye geride dördüncü ve Dumas 2 dakika 1 saniye geride beşinci oldu.

Carlos Sainz çok parlak bir etap geçirmedi fakat etabı 3 dakika 29 saniye geride altıncı bitirdi.

İkinci etabın galibi Stephane Peterhansel, etabı sekizinci sırada tamamlayabildi.

Al Rajhi, bu sonuçların ardından genel klasmanda ilk sırayı Sainz'dan aldı. İspanyol sürücü ile lider Al-Rajhi arasında artık 29 saniye var.

Ekström güçlü performansı sonrası genel klasmanda 8 dakika 26 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Moraes 9 dakika 17 saniye geride dördüncü, Al-Attiyah 10 dakika 49 saniye geride beşinci ve Peterhansel 18 dakika 5 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

Michele Serradori'nin 18 dakika 32 saniye geride yedinci sırada yer aldığı genel klasmanda, Dumas ve Loeb ilk dokuzu tamamlıyor.