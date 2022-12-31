2023 Dakar Rallisi: Motosiklet klasmanında ilk etabın galibi Price, Sunderland 10.
Rallinin açılışı amacıyla düzenlenen prolog etabında ilk olarak motosiklet ve ATV'ler boy gösterdi. Motosiklet sınıfında galibiyete ulaşan isim geçen yıl sakatlık yaşayan Toby Price oldu.
İki saatin ardından sıra motosiklet klasmanının favorilerine geldi: ilk olarak Stefan Svitko yola çıkarken, onu KTM sürücüsü Tosha Schareina izledi.
|Sıra
|Sürücü
|Numara - Takım
|Zaman
|
Fark
|1
|
T. PRICE (AUS)
|#8 - RED BULL KTM FACTORY RACING
|10:15:00 (128e)
|
8:22 (1e)
|2
|
D. SANDERS (AUS)
|#18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING
|10:07:00 (120e)
|
+0:01 (2e)
|3
|
R. BRANCH (BWA)
|#16 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
|10:14:00 (127e)
|
+0:09 (3e)
|4
|
J. BARREDA BORT (ESP)
|#5 - MONSTER ENERGY JB TEAM
|10:12:00 (125e)
|
+0:09 (4e)
|5
|
K. BENAVIDES (ARG)
|#47 - RED BULL KTM FACTORY RACING
|10:20:00 (133e)
|
+0:09 (5e)
|6
|
J. RODRIGUES (PRT)
|#27 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
|10:16:00 (129e)
|
+0:10 (6e)
|7
|
M. WALKNER (AUT)
|#52 - RED BULL KTM FACTORY RACING
|10:19:00 (132e)
|
+0:11 (7e)
|8
|
S. BÜHLER (DEU)
|#14 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY
|10:08:00 (121e)
|
+0:11 (8e)
|9
|
M. DOCHERTY (ZAF)
|#111 - HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING
|08:43:00 (40e)
|
+0:13 (9e)
|10
|
S. SUNDERLAND (GBR)
|#1 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING
|10:26:00 (139e)
|
+0:13 (10e)
|11
|
R. BRABEC (USA)
|#2 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM
|10:25:00 (138e)
|
+0:14 (11e)
|12
|
P. QUINTANILLA (CHL)
|#7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM
|10:22:00 (135e)
|
+0:16 (12e)
|13
|
A. MAIO (PRT)
|#30 - YAMAHA PORTUGAL
|10:03:00 (116e)
|
+0:17 (13e)
|14
|
S. SVITKO (SVK)
|#142 - CROSS TEAM
|09:59:00 (112e)
|
+0:19 (14e)
|15
|
L. BENAVIDES (ARG)
|#77 - HUSQVARNA FACTORY RACING
|10:23:00 (136e)
|
+0:20 (15e)
ATV Klasmanı zaman tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Numara - Takım
|Zaman
|Fark
|
1
|A. GIROUD (FRA)
|#151 - YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON
|
08:17:00 (18e)
|2
|
M. MEDEIROS (BRA)
|#159 - TAGUATUR RACING TEAM
|08:10:00 (11e)
|
+0:01 (2e)
|3
|
D. VILA VAQUES (ESP)
|#171 - DV4 POWERED BY MOTUL
|08:00:00 (1e)
|
+0:12 (3e)
|4
|
G. ENRICO (CHL)
|#166 - ENRICO RACING
|08:04:00 (5e)
|
+0:18 (4e)
|5
|
K. WISNIEWSKI (POL)
|#155 - ORLEN TEAM
|08:13:00 (14e)
|
+0:26 (5e)
|6
|
P. COPETTI (USA)
|#163 - DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL
|08:07:00 (8e)
|
+0:28 (6e)
|7
|
A. AHLI (ARE)
|#167 - A.AHLI92RACING
|08:03:00 (4e)
|
+0:29 (7e)
|8
|
L. KANCIUS (LTU)
|#162 - STORY RACING
|08:08:00 (9e)
|
+0:32 (8e)
|9
|
A. DUTRIE (FRA)
|#160 - DRAG'ON RALLY SERVICE
|08:09:00 (10e)
|
+0:34 (9e)
|10
|
S. SOUDAY (FRA)
|#165 - TEAM ALL TRACKS
|08:05:00 (6e)
|+0:3
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