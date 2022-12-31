Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Dakar Rallisi bugüne kadar hangi rotalarda gerçekleştirildi? Sonraki / 2023 Dakar Rallisi: Otomobil klasmanında lider Ekstrom, Loeb ikinci!
Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar Rallisi: Motosiklet klasmanında ilk etabın galibi Price, Sunderland 10.

Rallinin açılışı amacıyla düzenlenen prolog etabında ilk olarak motosiklet ve ATV'ler boy gösterdi. Motosiklet sınıfında galibiyete ulaşan isim geçen yıl sakatlık yaşayan Toby Price oldu.

Altay Gök
Ekleyen:
2023 Dakar Rallisi: Motosiklet klasmanında ilk etabın galibi Price, Sunderland 10.
Haberi dinle
Yılın son gününde 13 kilometrelik özel Prolog etabı ile start alan 2023 Dakar Rallisi, motosiklet ve ATV klasmanı için yerel saatle 08.00 itibariyle resmen start aldı; gözler ise etaba son sıradan başlayacak olan son şampiyon Sam Sunderland'ın üstündeydi.
 
Motosiklet ve ATV klasmanları
 
Yola ilk olarak ATV klasmanında mücadele eden sürücüler çıktı. Farkların nispeten büyük olduğu klasmanda etap galibiyeti Yamaha sürücüsü Alexander Giroud'a giderken, ikinci sırada bir saniye gerideki Marcelo Medeiros, üçüncü sırada ise tam 12 saniye gerideki Daniel Vila Vaques yer aldı.

İki saatin ardından sıra motosiklet klasmanının favorilerine geldi: ilk olarak Stefan Svitko yola çıkarken, onu KTM sürücüsü Tosha Schareina izledi. 
 
Motosiklet klasmanının ilk etap galibi ise geçen sene dirseğinden sakatlandıktan sonra geri dönen Toby Price oldu. İkinci sırada bir saniye gerideki Daniel Sanders, üçüncü sırada ise dokuz saniye gerideki Ross Branch yer aldı.
 
İyi bir etap geçiren Joan Barreda dördüncü, Kevin Benavides beşinci sırada yer aldılar. Joaquim Rodrigues altıncı, Matthias Walkner yedinci olurken, sekizinci Sebastian Bühler ve dokuzuncu Michael Docherty ise ilk etabın sürpriz isimleriydi.
 
Etabın ardından ismi zaman ekranlarındaki bir hata nedeniyle görünmeyen Sunderland ise 13 saniye geride 10. sırada yer alabildi. 
 
Motosiklet klasmanı zaman tablosu
Sıra Sürücü Numara - Takım Zaman
Fark
1
T. PRICE (AUS)
 #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:15:00 (128e)
8:22 (1e)
2
D. SANDERS (AUS)
 #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:07:00 (120e)
+0:01 (2e)
3
R. BRANCH (BWA)
 #16 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:14:00 (127e)
+0:09 (3e)
4
J. BARREDA BORT (ESP)
 #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 10:12:00 (125e)
+0:09 (4e)
5
K. BENAVIDES (ARG)
 #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:20:00 (133e)
+0:09 (5e)
6
J. RODRIGUES (PRT)
 #27 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:16:00 (129e)
+0:10 (6e)
7
M. WALKNER (AUT)
 #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:19:00 (132e)
+0:11 (7e)
8
S. BÜHLER (DEU)
 #14 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:08:00 (121e)
+0:11 (8e)
9
M. DOCHERTY (ZAF)
 #111 - HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08:43:00 (40e)
+0:13 (9e)
10
S. SUNDERLAND (GBR)
 #1 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:26:00 (139e)
+0:13 (10e)
11
R. BRABEC (USA)
 #2 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:25:00 (138e)
+0:14 (11e)
12
P. QUINTANILLA (CHL)
 #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:22:00 (135e)
+0:16 (12e)
13
A. MAIO (PRT)
 #30 - YAMAHA PORTUGAL 10:03:00 (116e)
+0:17 (13e)
14
S. SVITKO (SVK)
 #142 - CROSS TEAM 09:59:00 (112e)
+0:19 (14e)
15
L. BENAVIDES (ARG)
 #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 10:23:00 (136e)
+0:20 (15e)

 

ATV Klasmanı zaman tablosu

Sıra Sürücü Numara - Takım Zaman Fark
1
 A. GIROUD (FRA) #151 - YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON
08:17:00 (18e)
  
2
M. MEDEIROS (BRA)
 #159 - TAGUATUR RACING TEAM 08:10:00 (11e)
+0:01 (2e)
3
D. VILA VAQUES (ESP)
 #171 - DV4 POWERED BY MOTUL 08:00:00 (1e)
+0:12 (3e)
4
G. ENRICO (CHL)
 #166 - ENRICO RACING 08:04:00 (5e)
+0:18 (4e)
5
K. WISNIEWSKI (POL)
 #155 - ORLEN TEAM 08:13:00 (14e)
+0:26 (5e)
6
P. COPETTI (USA)
 #163 - DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 08:07:00 (8e)
+0:28 (6e)
7
A. AHLI (ARE)
 #167 - A.AHLI92RACING 08:03:00 (4e)
+0:29 (7e)
8
L. KANCIUS (LTU)
 #162 - STORY RACING 08:08:00 (9e)
+0:32 (8e)
9
A. DUTRIE (FRA)
 #160 - DRAG'ON RALLY SERVICE 08:09:00 (10e)
+0:34 (9e)
10
S. SOUDAY (FRA)
 #165 - TEAM ALL TRACKS 08:05:00 (6e) +0:3
paylaşım
yorumlar
Dakar Rallisi bugüne kadar hangi rotalarda gerçekleştirildi?
Önceki haber

Dakar Rallisi bugüne kadar hangi rotalarda gerçekleştirildi?
Sonraki haber

2023 Dakar Rallisi: Otomobil klasmanında lider Ekstrom, Loeb ikinci!

2023 Dakar Rallisi: Otomobil klasmanında lider Ekstrom, Loeb ikinci!
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Coronel: "Leclerc geçen sezon hayal kırıklığıydı, Sainz'ı daha çok beğendim"
Formula 1

Coronel: "Leclerc geçen sezon hayal kırıklığıydı, Sainz'ı daha çok beğendim"

Marquez, Verstappen'i övdü: "Hırslı, yetenekli ve tam bir katil!"
Formula 1

Marquez, Verstappen'i övdü: "Hırslı, yetenekli ve tam bir katil!"

Albon: "Ricciardo'nun neden bir sene ara vermek istediğini anlayabiliyorum"
Formula 1

Albon: "Ricciardo'nun neden bir sene ara vermek istediğini anlayabiliyorum"

Son Haberler

Ferrari, sürüklenmeyi azaltmak için 2023 F1 şasisinde bazı değişiklikler yapıyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, sürüklenmeyi azaltmak için 2023 F1 şasisinde bazı değişiklikler yapıyor

Ocak ayının 2. haftasında şasi parçalarını yakıt tankının etrafına entegre etmeye başlaması beklenen Ferrari'de her şey planlandığı gibi gidiyor. 2023 şasisi genel hatlarıyla F1-75'in aynısı olacak olsa da sürüklenmeyi azaltmak adına Red Bull'un tasarımından ilham alınan ufak değişiklikler yapılacak.

McLaren, neden Ricciardo yerine Piastri'yi seçti?
Formula 1 Formula 1

McLaren, neden Ricciardo yerine Piastri'yi seçti?

Daniel Ricciardo ve McLaren'in karşılıklı olarak Avustralyalı pilotun çok yıllık sözleşmesini erken feshetme kararı almalarının ardından, 2023'te Ricciardo'nun takımdaki yerini Oscar Piastri'nin alacağı doğrulandı. McLaren CEO'su Zak Brown, takımın neden bu seçimi yaptığını açıkladı.

Vettel: "Nurburgring yarışından sonra Webber'e 'şapka çıkarmıştım'"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Nurburgring yarışından sonra Webber'e 'şapka çıkarmıştım'"

Mark Webber ile zaman zaman hırçın bir ilişkisi olan Sebastian Vettel, Webber'in inanılmaz bir performans sergilediği o yarıştan bahsetti.

Coronel: "Leclerc geçen sezon hayal kırıklığıydı, Sainz'ı daha çok beğendim"
Formula 1 Formula 1

Coronel: "Leclerc geçen sezon hayal kırıklığıydı, Sainz'ı daha çok beğendim"

Eski yarış pilotu Tom Coronel, Carlos Sainz'ın Charles Leclerc'e göre daha etkileyici bir sezon geçirdiğini ve Leclerc'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.