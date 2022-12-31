2023 Dakar Rallisi: Motosiklet klasmanında ilk etabın galibi Price, Sunderland 10.

Haberi dinle

Yılın son gününde 13 kilometrelik özel Prolog etabı ile start alan 2023 Dakar Rallisi, motosiklet ve ATV klasmanı için yerel saatle 08.00 itibariyle resmen start aldı; gözler ise etaba son sıradan başlayacak olan son şampiyon Sam Sunderland'ın üstündeydi.

Motosiklet ve ATV klasmanları

Yola ilk olarak ATV klasmanında mücadele eden sürücüler çıktı. Farkların nispeten büyük olduğu klasmanda etap galibiyeti Yamaha sürücüsü Alexander Giroud'a giderken, ikinci sırada bir saniye gerideki Marcelo Medeiros, üçüncü sırada ise tam 12 saniye gerideki Daniel Vila Vaques yer aldı.



İki saatin ardından sıra motosiklet klasmanının favorilerine geldi: ilk olarak Stefan Svitko yola çıkarken, onu KTM sürücüsü Tosha Schareina izledi.

Motosiklet klasmanının ilk etap galibi ise geçen sene dirseğinden sakatlandıktan sonra geri dönen Toby Price oldu. İkinci sırada bir saniye gerideki Daniel Sanders, üçüncü sırada ise dokuz saniye gerideki Ross Branch yer aldı.

İyi bir etap geçiren Joan Barreda dördüncü, Kevin Benavides beşinci sırada yer aldılar. Joaquim Rodrigues altıncı, Matthias Walkner yedinci olurken, sekizinci Sebastian Bühler ve dokuzuncu Michael Docherty ise ilk etabın sürpriz isimleriydi.

Etabın ardından ismi zaman ekranlarındaki bir hata nedeniyle görünmeyen Sunderland ise 13 saniye geride 10. sırada yer alabildi.

Motosiklet klasmanı zaman tablosu

Sıra Sürücü Numara - Takım Zaman Fark 1 T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:15:00 (128e) 8:22 (1e) 2 D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:07:00 (120e) +0:01 (2e) 3 R. BRANCH (BWA) #16 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:14:00 (127e) +0:09 (3e) 4 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 10:12:00 (125e) +0:09 (4e) 5 K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:20:00 (133e) +0:09 (5e) 6 J. RODRIGUES (PRT) #27 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:16:00 (129e) +0:10 (6e) 7 M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:19:00 (132e) +0:11 (7e) 8 S. BÜHLER (DEU) #14 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:08:00 (121e) +0:11 (8e) 9 M. DOCHERTY (ZAF) #111 - HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08:43:00 (40e) +0:13 (9e) 10 S. SUNDERLAND (GBR) #1 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:26:00 (139e) +0:13 (10e) 11 R. BRABEC (USA) #2 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:25:00 (138e) +0:14 (11e) 12 P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:22:00 (135e) +0:16 (12e) 13 A. MAIO (PRT) #30 - YAMAHA PORTUGAL 10:03:00 (116e) +0:17 (13e) 14 S. SVITKO (SVK) #142 - CROSS TEAM 09:59:00 (112e) +0:19 (14e) 15 L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 10:23:00 (136e) +0:20 (15e)

ATV Klasmanı zaman tablosu Sıra Sürücü Numara - Takım Zaman Fark 1 A. GIROUD (FRA) #151 - YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON 08:17:00 (18e) 2 M. MEDEIROS (BRA) #159 - TAGUATUR RACING TEAM 08:10:00 (11e) +0:01 (2e) 3 D. VILA VAQUES (ESP) #171 - DV4 POWERED BY MOTUL 08:00:00 (1e) +0:12 (3e) 4 G. ENRICO (CHL) #166 - ENRICO RACING 08:04:00 (5e) +0:18 (4e) 5 K. WISNIEWSKI (POL) #155 - ORLEN TEAM 08:13:00 (14e) +0:26 (5e) 6 P. COPETTI (USA) #163 - DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL 08:07:00 (8e) +0:28 (6e) 7 A. AHLI (ARE) #167 - A.AHLI92RACING 08:03:00 (4e) +0:29 (7e) 8 L. KANCIUS (LTU) #162 - STORY RACING 08:08:00 (9e) +0:32 (8e) 9 A. DUTRIE (FRA) #160 - DRAG'ON RALLY SERVICE 08:09:00 (10e) +0:34 (9e) 10 S. SOUDAY (FRA) #165 - TEAM ALL TRACKS 08:05:00 (6e) +0:3