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Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar Rallisi: Otomobil klasmanında lider Ekstrom, Loeb ikinci!

Özel açılış etabında galibiyet sürpriz bir şekilde Audi sürücüsü Mattias Ekstrom'e gitti. Sebastien Loeb ikinci sırada yer alırken, Carlos Sainz ancak 6. olabildi.

Altay Gök
Ekleyen:
2023 Dakar Rallisi: Otomobil klasmanında lider Ekstrom, Loeb ikinci!
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Otomobil klasmanında Dakar Rallisi'nin ilk günü Kızıldeniz kıyısında çekilen aile fotoğrafıyla başladı; fotoğraf öncesi Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah gibi favorilerin yanı sıra Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel ve Mattias Ekstrom gibi sürücülerin sohbet ettiği görüldü.

Motosiklet klasmanındaki mücadelenin bitişinden 11 dakika sonra, yerel saatle 10:45'te son şampiyon Al-Attiyah'ın yola çıkmasıyla Dakar Rallisi otomobil klasmanı için resmen start aldı.

Etabı 8.12 gibi iyi bir dereceyle bitiren Al-Attiyah, kısa süre sonra çok iyi bir zaman elde eden Bahrain Raid Xtreme Hunter sürücüsü Loeb'in 11 saniye gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 

Ancak herkesin merakla beklediği tek bir üretici vardı: hibrit aracıyla zaferi kovalayan Audi.

Otomobiller bitiş çizgisini geçerken beklenti, takım mühendislerinin belirttiği gibi Alman otomobilinin özellikleri nedeniyle daha ilk günden rakip olabilecek Audi'nin üzerindeydi. 

Yola çıkan ilk Audi sürücüsü, 14 kez Dakar Rallisi galibi Peterhansel oldu. Mösyö Dakar, etabı Loeb'in 10 saniye gerisinde tamamlayarak istediği sonucu elde edemese de Al-Attiyah'ın bir saniye önünde yer aldı.

Yola çıkan ikinci Audi sürücüsü, son günlerde Audi'nin yavaşlatılmasından şikayet etmesiyle gündeme gelen üç kez Dakar Rallisi galibi Sainz oldu. Elinden gelenin en iyisini yapan Sainz, etabı Loeb'in tam 13 saniye gerisinde tamamladı.

Audi'nin sürpriz ismi ise hiç şüphesiz ki Ekstrom oldu. Peterhansel ve Sainz'ın yapamadığını yapan İsveçli sürücü, Loeb'i 1 saniyeyle geride bırakarak etap galibiyetine ulaştı!

Loeb ikinci, Peterhansel üçüncü, Al-Attiyah ise dördüncü sıradaydı. Guerlain Chicherit beşinci sırayı elde ederken, Sainz ancak altıncı olabildi.

İlk onu Yazeed Al-Rajhi, Jakub Przygoński, Orlando Terranova ve Henk Lategan tamamladı.

Sıra
 Sürücü Numara - Takım
Yola çıkış
 Fark
1
 M. EKSTROM (SWE)E. BERGKVIST (SWE) #211 - TEAM AUDI SPORT
11:10:30 
 8:00 (1e)
2
S. LOEB (FRA)F. LURQUIN (BEL)
 #201 - BAHRAIN RAID XTREME 10:46:30 
+0:01 (2e)
3
S. PETERHANSEL (FRA)E. BOULANGER (FRA)
 #204 - TEAM AUDI SPORT 11:04:30 
+0:11 (3e)
4
N. AL-ATTIYAH (QAT)M. BAUMEL (FRA)
 #200 - TOYOTA GAZOO RACING 10:45:00 
+0:12 (4e)
5
G. CHICHERIT (FRA)A. WINOCQ (FRA)
 #206 - GCK MOTORSPORT 10:51:00
+0:13 (5e)
6
C. SAINZ (ESP)L. CRZ (ESP)
 #207 - TEAM AUDI SPORT 11:07:30 
+0:14 (6e)
7
Y. AL RAJHI (SAU)D. VON ZITZEWITZ (DEU)
 #202 - OVERDRIVE RACING 10:48:00 
+0:16 (7e)
8
J. PRZYGONSKI (POL)A. MONLEON (ESP)
 #203 - X-RAID MINI JCW TEAM 10:49:30 
+0:16 (8e)
9
O. TERRANOVA (ARG)A. HARO BRAVO (ESP)
 #208 - BAHRAIN RAID XTREME 10:54:00 
+0:20 (9e)
10
H. LATEGAN (ZAF)B. CUMMINGS (ZA)
 #217 - TOYOTA GAZOO RACING 11:13:30 
+0:21 (10e)
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