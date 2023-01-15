2023 Dakar Rallisi: Nasser Al-Attiyah beşinci kez galip, Loeb ikinci!

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Ralliye ilk altı etabın üçünü kazanarak başlayan Al-Attiyah, ana rakipleri konumunda bulunan Audi sürücüleri Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel'in gerek mekanik sorunlar, gerek sürücü hataları nedeniyle zaman kaybetmeleri, Sebastien Loeb'in ise henüz ikinci etapta kaybolarak iki saat geri düşmesi sonucu kendini bir saat gibi ciddi bir farkla liderlik koltuğunda bulmuştu.

İyi bildiği yollarda belli bir farkı koruduğu takdirde galibiyete gideceğini bilen Katarlı sürücü, altıncı etaptan sonra bir etap dahi kazanamadı, ancak nispeten geriden başlayarak çoktan açılmış yollarda sürüş yapma avantajını elde ederek farkı daima belli bir seviyede tuttu.

Bu farkı son etapta da koruyan ve herhangi bir hata yapmayan Al-Attiyah, günü 10. sırada tamamlamasına rağmen tam bir saat 18 dakika farkla 2023 Dakar Rallisi'ni kazanmayı başardı!

Dakar tarihinin en başarılı isimlerinden Al-Attiyah böylece arka arkaya ikinci, toplam beşinci kez galibiyete ulaştı!

Etabın galibi Guerlain Chicherit olurken, ikinci sırada yola devam eden tek Audi ile sonuçlarını sürekli geliştiren Mattias Ekstrom yer aldı. Takım arkadaşı Al-Attiyah'ın temposuna ralli boyunca ayak uyduramayan Henk Lategan ise üçüncüydü.

Arka arkaya altı etap kazanarak önceden beş etap ile Ari Vatanen'e ait olan "arka arkaya en çok etap galibiyeti" rekorununu kıran Loeb ise çoktan ikinciliğe yükseldiği için son etaba hedefsiz çıktı ve fazla zorlamadı. Ralli efsanesi, günü beşinci sırada tamamladı.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Fotoğraf: A.S.O.

Genel klasmanda durum ne?

Rahat bir galibiyete uzanan Al-Attiyah'ın arkasındaki isim, mola gününün ardından ciddi bir tempo yakalayan Loeb.

Her ne kadar 7 etap kazansa ve birkaç rekor kırsa da Fransız sürücü Suudi Arabistan'dan memnun ayrılmıyor, nitekim peşinden koştuğu ilk galibiyet bu sene de gelmedi.

Üçüncü sırada herkesi şaşırtan bir isim yer aldı: çaylak sürücü Lucas Moraes! Tarihin en iyi çaylak performanslarından birini ortaya koyan Moraes, henüz ilk rallisinden podyumla ayrılıyor.

Dördüncü ve beşinci sıra Al-Attiyah'ın takım arkadaşları Giniel De Villiers ve Henk Lategan'a gitti. Her iki sürücü de müşteri Toyota'sı ile mücadele eden çaylak Moraes'i geçemeyerek hayal kırıklığına uğradılar.

Altıncı sırada yine bir müşteri Toyota'sı ile Juan Cruz Yacopini yer aldı. Toyota böylece ilk altıya tam beş sürücü sokmuş oldu!

Yedinci sıra Mini sürücüsü Sebastian Halpern'e, sekizinci sıra ise iki etap kazanarak göz dolduran Guerlain Chicherit'e gitti.

İlk onu tamamlayan isimlerse Fransız sürücüler Chistian Lavieille ve Pierre Lachaume oldular.

Son birkaç gündür sorunlarını çözen Audi ile iyi sonuçlar elde eden Mattias Ekstrom ise 11. olarak ilk onu sadece bir sırayla kaçırdı. Yedinci etabın galibi Yazeed Al-Rajhi de sonrasında istediğini alamayarak ralliyi 13. sırada tamamladı.

İki önemli galibiyet adayı, "Mösyö Dakar" Stephane Peterhansel ve Carlos Sainz ise ralliyi tamamlayamadılar.