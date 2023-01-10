2023 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Barreda ralliye veda etti
2023 Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabının ardından Skyler Howes liderliğini sürdürürken, Joan Barreda yaptığı kaza sonrası ralliye veda etti.
Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabında ilk 10'un neredeyse tamamı navigasyon sorunu yaşadı ve doğru yolu bulamadı. Bundan ötürü de büyük vakit kaybettiler.
Etap galibiyeti, etaba 18. sırada başlayan Luciano Benavides'e (Husqvarna) gitti. Bu yılki Dakar Rallisi'nde iki etap kazanan ilk sürücü olan Benavides'in en yakın takipçileri ikinci ve üçüncü bitiren Toby Price (KTM) ve Skyler Howes (Husqvarna) oldu.
Dokuzuncu etabın en önemli haberi Joan Barreda'nın (Honda) ralliye veda etmesi oldu. Ralliyi 7.5 dakika geride sekizinci sırada götüren Barreda, 16 kilometrenin ardından kaza yaptı. Sırt ağrısından şikayet eden İspanyol sürücü, hastaneye kaldırıldı ve ralliden çekildi.
Dokuzuncu etap sonrası genel klasmanda Skyler Howes'un liderliği var ancak Price ile arasındaki fark sadece 3 saniye.
Kevin Benavides 5 dakika 9 saniye geride üçüncü, Adrien van Beveren ise 15 dakika 40 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
Pablo Quintanilla ise 18 dakika 24 saniye geride ilk beşi tamamlıyor.
Dokuzuncu etap sonucu:
01. Luciano Benavides (Husqvarna) - 3:18:44 saat
02. Toby Price (KTM) +1:02 dakika
03. Skyler Howes (Husqvarna) +2:57
04. Jose Ignacio Cornejo +6:12
05. Kevin Benavides (KTM) +7:53
06. Toni Mulec (Husqvarna) +8:46
07. Martin Michek (KTM) - +9:58
08. Franco Caimi (Hero) +10:07
09. Tosha Schareina (KTM) +12:51
10. Lorenzo Santolino (Sherco) +13:13
Dokuzuncu etabın ardından genel klasman:
01. Skyler Howes (Husqvarna) - 33:55:57 Saat
02. Toby Price (KTM) +3 saniye
03. Kevin Benavides (KTM) +5:09 dakika
04. Adrien van Beveren (Honda) +15:40
05. Pablo Quintanilla (Honda) +18:24
06. Mason Klein (KTM) +18:42
07. Luciano Benavides (Husqvarna) +21:35
08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +22:47
09. Daniel Sanders (GasGas) +23:47
10. Lorenzo Santolino (Sherco) +40:38
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