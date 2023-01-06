2023 Dakar Rallisi: 7. etap motosiklet sürücüleri için iptal edildi
Dakar Rallisi organizatörleri, hava şartlarından ötürü yedinci etabın motosiklet sürücüleri için iptal edildiğini duyurdu.
ASO, konu hakkında akşam üzeri bir açıklama yayınladı ve yedinci etabın, kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi: "Dakar organizasyonu, sürücülerin bugün maruz kaldığı hava sorunları ve birçok katılımcıda gördüğümüz yorgunluk nedeniyle, Riyad ve Al Duwadimi arasındaki yedinci etabı motosiklet ve atv sürücüleri için iptal etme kararı almıştır."
Planlanan 333 kilometrelik özel etabı atlayacak sürücüler, gün ışığında Al Duwadimi'deki bir sonraki etap noktasına gidecekler.
Pazar günü ise yarışa kaldıkları yerden devam edecekler. Sekizinci etabın toplam uzunluğu 346 kilometre olacak.
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