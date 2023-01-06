2023 Dakar Rallisi, 6. Gün: Luciano Benavides kazandı, Howes genel klasmanda farkı açtı

Haberi dinle

Son iki günü Ha'il'deki döngüleri tamamlayarak geçiren sürücüler, bugün normalde Al-Duwadimi'ye gidecekler, sonraki gün ise başkent Riyad'a geçeceklerdi; ancak ani yağmurun Al-Duwadimi'deki kampı kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle direkt Riyad'a geçildi.

Sürücüler, yarın Riyad'dan Al-Duwadimi'ye gidecek, sonraki gün ise Riyad'a dönecek ve 9 Ocak'ta bir gün dinlenecekler.

Etap değişikliklerinin gölgesinde başlayan altıncı etapta yolu açan isim dünün galibi Adrian van Beveren oldu, ancak henüz ilk kontrol noktasında beşinciliğe düşerek yerini koruyamadı.

İlk kontrol noktasında liderlik koltuğuna dünün ikincisi Jose Ignacio Correjo yükselmişti, ancak kısa süre sonra genel klasman lideri Skylar Howes'a geçildi.

Liderliğini son kontrol noktasına kadar korumayı başaran Howes, bu senenin klasiği olarak son kilometrelerde zaman kaybetti ve liderliği kaybetti. Galibiyete ulaşan isim ise ilk kilometrelerden bu yana liderlik savaşından düşmeyen bir isim oldu: Howes'un takım arkadaşı Luciano Benavides!

Arjantinli sürücü böylece Klein ve Van Beveren ile birlikte bu sene ilk Dakar etap galibiyetini kazanan isimler arasına katıldı.

Üçüncü sırada istikrarını geçiren ve zirve mücadelesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam eden KTM sürücüsü Toby Price yer aldı, ancak Howes'ın 1 dakika 24 saniye gerisindeydi!

Dördüncü sırayı dünkü düşüşün ardından yola 14. sırada çıkmak zorunda kalan ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Honda sürücüsü Joan Barreda alırken, beşinci sırada ise liderlik mücadelesinde biraz daha kan kaybeden KTM sürücüsü Kevin Benavides yer aldı.

Altıncı sıra uzayıp kısalmayan Pablo Quintanilla'ya giderken, yedinci sırada son iki gündür yavaş kaldıktan ve klasmanda geriledikten sonra bugün biraz olsun toparlanan Daniel Sanders yer aldı.

İlk onu tamamlayan isimler ise Cornejo, Stefan Svitko ve bir kez daha kendini gösteren Matthew Walkner oldular. Van Beveren ise ancak 11. sırada yer alabildi.

Mason Klein ise günün hayal kırıklığıydı. İstikrarsız performansını sürdüren Amerikalı sürücü, ilk kilometrelerde 15. sıraya düştükten sonra tempo yakalayamadı ve 11. sıradan öteye gidemedi.

#77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides Fotoğraf: Husqvarna

Genel klasmanda durum ne?

Howes henüz rallinin ilk etap galibiyetine ulaşamadı, ancak yukarılara tırmandığından bu yana istikrar sağlaması ve yolun açılmasından en iyi şekilde faydalanması sayesinde 3 dakika 31 saniye gibi büyük bir farkla liderliğini sürdürüyor.

İkinci sıranın yeni sahibi eski galiplerden Toby Price olurken, Kevin Benavides ise bir kez daha önlerde yer alamadı ve üçüncülüğe geriledi.

Joan Barreda inişli çıkışlı giden rallide dördüncülüğü korudu, beşinci sırada Adrian van Beveren, altıncı sırada ise Pablo Quintanilla yer aldı.

Mason Klein kötü geçen günün ardından yedinci sırada. Daniel Sanders ise sekizinci sırada ve galibiyet mücadelesinden kopmaya devam ediyor.

Günün galibi Luciano Benavides dokuzunculuğa yükselirken, ilk onu tamamlayan isim Jose Ignacio Correjo.