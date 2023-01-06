2023 Dakar Rallisi 6. etap: Audi sürücüleri kaza yaptı, Al-Attiyah kazandı!
Nasser Al-Attiyah, Audi sürücüleri Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel'in önemli kazalar yaptığı 6. etabı kazandı ve 2023 Dakar Rallisi galibiyeti yolunda önemli bir adım attı.
2023 Dakar Rallisi'nin altıncı etabının orta noktasına kadar Stephane Petrhansel ve Nasser Al-Attiyah arasında nefes kesen bir mücadele vardı. İlk ölçüm noktasında Al-Attiyah liderdi fakat ikinci noktada Peterhansel liderliğe yükseldi. Sonrasın farkı 1 dakika 24 saniyeye kadar çıkardı.
Ancak birkaç dakika sonra Audi RS Q e-tron'uyla büyük bir kaza yaptı. Kazada araç büyük hasar gördü. Aynı zamanda yardımcı sürücü Eduard Boulanger sırtından yaralandı ve tıbbi tedavi için hastaneye nakledildi. Bundan ötürü de etaptan çekildiler.
Audi için kabus, etabın tam bu noktasında devam etti. Bu kez Carlos Sainz o noktada kaza yaptı ve darbenin etkisiyle lastiklerden birisi koptu.
Hem Sainz hem de yardımcı pilotu Lucas Cruz kazadan yara almadan kurtuldular ancak onarım çalışmaları nedeniyle çok zaman kaybettiler. Bu raporun yazıldığı sırada Suudi Arabistan'ın başkentindeki güncellenmiş konaklama yerine henüz ulaşamadılar.
#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz
Photo by: Red Bull Content Pool
Galibiyet için çekişen bir diğer isim olan Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi de henüz açıklanmayan olaylardan ötürü finişe ulaşamadı.
Tüm bunların yaşandığı etabı Al-Attiyah kazandı ve genel klasmanda 1 saat 6 dakika farkla ilk sırada yer alıyor.
En yakın rakibi Toyota fabrika sürücüsü Henk Lategan olurken, üçüncü sırada Overdrive'dan Lucas Moraes yer alıyor.
Fabrika sürücüsü Giniel de Villiers'ın dördüncü sıraya yükselmesinin Toyota, genel klasmanda ilk dört sırada yer alıyor.
Toyota olmayan araçlar arasında en iyisi, etaba devam edebilen Audi sürücüsü olan Mattias Ekstrom gibi görünüyor. Ancak o da 1 saat 46 dakika geride kalmış durumda.
Prodrive Hunter'ın direksiyonunda yer alan Sebastien Loeb, rallinin başında kaybettiği zamanın ardından 1 saat 57 dakika geride altıncı sırada bulunuyor.
Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas (Rebellion), Martin Propok (Benzenia), Brian Baragwanath (Century) ve Wei Han (Hanwei) ilk onu tamamlıyor.
6. etabın ardından klasman:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Araç
|
Zaman/ fark
|
1
|
Nasser Al-Attiyah
|
Toyota
|
24sa00dk48sn
|
2
|
Henk Lategan
|
Toyota
|
+1sa06dk50sn
|
3
|
Lucas Moraes
|
Toyota
|
+1sa13dk19sn
|
4
|
Giniel de Villiers
|
Toyota
|
+1sa44dk38sn
|
5
|
Mattias Ekstrom
|
Audi
|
+1sa46dk55sn
|
6
|
Sebastien Loeb
|
Prodrive
|
+1sa57dk10sn
|
7
|
Romain Dumas
|
Rebellion
|
+2sa13dk07sn
|
8
|
Martin Propok
|
Benzina
|
+2sa13dk33sn
|
9
|
Brian Baragwanath
|Century
|+2sa20dk33s
|
10
|
Wei Han
|
SMG
|
+2sa49dk27sn
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