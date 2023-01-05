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2023 Dakar Rallisi, 5. Gün: Al-Attiyah kazandı, liderliğini sağlamlaştırdı

Nasser Al-Attiyah, ekstra 11 beygir kullanabilen Audi'ye rağmen beşinci etabı lider tamamlamayı başardı ve genel klasman liderliğini korudu.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Altay Gök
2023 Dakar Rallisi, 5. Gün: Al-Attiyah kazandı, liderliğini sağlamlaştırdı
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Dördüncü etabın ardından FIA tarafından alınan ve Audi'nin gücünü 11 beygir arttıran Performans Dengesi değişikliğini eleştiren Al-Attiyah, yarışın "katledildiğini" söylemişti.

Ancak bu öfkesini parkura yansıtmayı başaran Katarlı sürücü, Ha'il etabının ikinci döngüsünü lider tamamlayarak Audi'leri mağlup etmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü. 

İkinci sırada tam 1 dakika 57 saniye gerideki Carlos Sainz, üçüncü sırada ise Stephane Peterhansel yer aldı. Audi sürücüleri değişikliklerden memnun kalsalar da Al-Attiyah'ı mağlup etmeyi başaramadılar.

Peterhansel etaba epey iyi başlamıştı ve etabın orta noktasına kadar liderdi, ancak sonrasında atağa geçen Al-Attiyah'a karşı koyamadı. Mösyö Dakar, bir süre sonra Sainz'a da geçildi.

Dördüncü sırada Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al-Rajhi yer aldı. Dokuz dakika gibi ciddi bir farkla geride kalan Al-Rajhi, klasman ikinciliğini Peterhansel'e kaybetti. 

#204 Team Audi Sport Audi: Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger

#204 Team Audi Sport Audi: Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger

Photo by: A.S.O.

Beşinci sırada dünün galibi Gabriel Chicherit, altıncı sırada ise istediği tempoyu bir türlü yakalayamayan Toyota sürücüsü Henk Lategan yer aldı. Lategan, genel klasmanda takım arkadaşı Al-Attiyah'ın bir saat gerisine kadar geriledi.

İyi bir ralli geçiren çaylak Lucas Moraes yedinci, Moraes'in üç dakika gerisinde kalan Toyota sürücüsü Giniel de Villiers ise sekizinci oldu. İlk onu ise hasar azaltmaya çalışan Sebastien Loeb ile Vaidotas Zala tamamladı.

Dün ilk etap galibiyetini yakalayan Loeb, bugün de gayet iyi bir performans sergiledi ve son kontrol noktasına üçüncü sırada ulaştı, ancak son kilometrelerde takla atarak yaklaşık 20 dakika kaybetti ve dokuzunculuğa geriledi.

Etaba oldukça hızlı başlayan Ekstrom ise son bölümde kaza yaparak 45 dakika kaybetti ve 36. sıraya kadar geriledi. Sonrasında biraz olsun tırmanan İsveçli sürücü, günü 23. sırada noktaladı.

 

Genel klasmanda durum ne?

Al-Attiyah için işler oldukça yolunda. Son Dakar galibi, an itibariyle ikinci sıradaki Peterhansel'in tam 22 dakika 36 saniye önünde liderliğini koruyor.

Üçüncü sırada günü zaman kaybederek kapatan Al-Rajhi yer alırken, dördüncü sırada kabus gibi geçen dördüncü etabın ardından tempo yakalamaya başlayan Sainz yer almakta. Üç kez Dakar galibi, Al-Rajhi ile farkı yedi dakikaya kadar indirdi.

Henk Lategan beş, çaylak Lucas Moraes altı, Giniel De Villiers yedinci sırada yer alıyor. Üç Toyota sürücüsü arasından halinden en memnun kalan isim Moraes olmalı.

Mattias Ekstrom sekizinci sıradaki yerini korurken, yine zorlu bir beşinci etap geçiren Martin Prokop dokuzuncu sırada kaldı.

İlk onu tamamlayan isim ise iki kez Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas. Loeb ise ilk 10'un dışında ve tam 1 saat 53 dakika 41 saniye geride.

 

Beşinci etabın ardından sıralama:

Sıra

Sürücü

Araç

Fark

1

Nasser Al-Attiyah

Toyota

20hr47m36s 

2

Stephane Peterhansel

Audi

+22m36s

3

Yazeed Al-Rajhi

Overdrive

+27m01s

4

Carlos Sainz

Audi

+34m52s

5

Henk Lategan

Toyota

+57m58s

6

Lucas Moraes

Overdrive

+1hr01m43s

7

Giniel de Villiers

Toyota

+1hr07m57s

8

Mattias Ekstrom

Audi

+1hr35m56s

9

Martin Prokop

Orlen Benzina

+1hr52m05s

10

Romain Dumas

Rebellion

+1hr52m10s

 

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