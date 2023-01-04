2023 Dakar Rallisi 4. etap: Motosiklet klasmanında Barreda galip, Klein onuncu!

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Ha'il de başlayan ve bir döngünün ardından Hail'de sonlanan 425 kilometrelik etap boyunca zaman zaman yağmurun etkisini gösterdiğini gördük.

Etaba en formda başlayan isim doğum gününü kutlayan Adrian van Beveren oldu. Dokuzuncu sıradan başladığı etapta ilk kontrol noktasına lider gelen Beveren, sonrasında yavaş yavaş geriledi.

Günün en istikrarlı ismi rallinin gediklilerinden Joan Barreda idi. Gün boyunca dördüncülükten geri düşmeyen Barreda, son kontrol noktasına ikinci sırada ulaştıktan sonra tempo arttırdı ve etap galibiyetine uzanan taraf oldu.

Uzun süredir ilk Dakar galibiyetini arayan Barreda böylece kariyerinin 30. etap galibiyetini elde etti.

İkinci sırada son iki gündür sekizinci sıra civarında dolaşan Pablo Quintanilla yer aldı. Quintanilla, son iki kontrol noktasına lider gelmesine rağmen etap galibiyetini kaybederek hafif bir hayal kırıklığı yaşasa da iyi bir sonuç elde etti.

Üçüncü sıranın sahibi ise iyi bir ralli geçirmeye devam eden Skyler Howes oldu. Amerikalı sürücü, arka arkaya üçüncü günde de zirve ortaklarından biri olarak kendini göstermeyi başardı.

Dördüncü sırada günü sakin götüren Toby Price, beşinci sırada ise kendine güzel bir doğum günü hediyesi veren Beveren yer aldı.

Benavides kardeşler altıncı ve yedinci sıradaydı, ancak bu kez önde kalan taraf Kevin değil Luciano oldu. Dün ikinci olmasına rağmen ceza ile dördüncülüğe gerileyen Kevin, bugün de istediği sonuçtan uzak kaldı.

Sekizinci sırada dünün galibi Daniel Sanders bulunmakta. Üçüncü etabı ilk kontrol noktasından sonra tamamen lider sürdüren Sanders bu kez istediği tempoyu tutturamadı ve uzun süre ilk onun dışında kaldıktan sonra hiç olmazsa sekizinciliğe yükselebildi.

Dokuzuncu sıra Lorenzo Santolino'ya giderken, onuncu sırada ise günün en büyük hayal kırıklığı yer alıyordu: Mason Klein!

İkinci kontrol noktasında liderliğe yükselen Klein, etabın sonlarına doğru önce Quintanilla'ya, sonra da Barreda'ya geçildi ve üçüncülüğe geriledi. Gerilemesinin ardından epey yavaş kalan Klein, son kontrol noktası ve bitiş arasında tam 11 dakika kaybetti!

Ross Branch ve Sebastian Buhler ise mekanik sıkıntılar nedeniyle yolda kaldılar ve büyük zaman kaybederek gerilere düştüler.

Genel klasmanda durum ne?

Günü sekizinci sırada tamamlayan Sanders genel klasman liderliğini korumayı başardı. Brabec ve Sunderland'ın yarışa veda etmesiyle birlikte büyük fırsat yakalayan Avustralyalı şu ana kadar rallinin en hızlı iki-üç isminden biri.

Günü üçüncü tamamlayan ve yükselişini sürdüren Howes artık genel klasmanda ikinci sırada. Benavides ise üçüncü sıradaki yerini korudu.

Dördüncü sırada bir sıra yükselen Joan Barreda, beşinci sırada yine bir sıra yükselen Toby Price bulunmakta. İki ismin de son günlerde sürpriz yapmaları beklenebilir.

Günü büyük kayıpla kapatan Klein ise ikinci sıradan altıncı sıraya kadar geriledi.

İlk onu Quintanilla, Beveren, Luciano Benavides ve Matthew Walkner tamamlıyor.