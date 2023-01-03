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Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi

GasGas sürücüsü Daniel Sanders, Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını kazandı ve genel klasman liderliğine yükseldi.

Kemal Şengül
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2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi
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Daniel Sanders (GasGas) Salı günü Dakar Rallisi'ni üçüncü etabını kazanan isim oldu. Avustralyalı sporcu Al Ula ve Ha'il arasındaki 447 kilometrelik bölümü 4 saat 24 dakika 15 saniyede tamamlayarak genel klasmanda liderliği ele geçirdi.

Kapalı gökyüzü, kuvvetli rüzgarlar ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, salı günü sürücülerin işini epey zorlaştırdı.

Sanders, kum ve çakıl bölümlerden oluşan bu etabın öne çıkan ismiydi ve bu etabı Kevin Benavides'in (KTM) 4 dakika 8 saniye önünde kazandı. İlk üçü ise Skyler Howes (Husqvarna) tamamladı.

Sanders, etaba başlayan 9. isimdi fakat ilk ölçüm noktasında liderliği ele geçirdi ve bir daha da bırakmadı.

Sanders etabı normalde Benavides'in önünde tamamlamıştı ancak Arjantinli sürücünün aldığı cezanın ardından ikincilik Howes'a geçti.

Amerikalı sürücü etabı 6 dakika 19 saniye geride tamamlarken, Mason Klein ise 6 dakika 59 saniye geride üçüncü oldu.

Benavides etabı ikinci bitirse de, aldığı ceza sonrası 7 dakika 23 saniye geride dördüncü oldu. Joan Barreda, etap boyunca istediği performansı yakalayamadı ve 11 dakika geride ancak beşinci olabildi.

Toby Price da yine düzenli olarak vakit kaybettiği etapta yedinci olabildi.

KTM sürücüsü Matthias Walkner, pazartesi günkü kazanın ardından bugünkü etaba oldukça hırpalanmış şekilde başladı ancak yine de etabı tamamlamayı başardı. 

2020 Dakar Rallisi galibi Ricky Brabec ise geçirdiği kazanın ralliye veda etti.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Sanders, en yakın rakibi Klein'in 4 dakika 4 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Benavides 6 dakika 53 saniye geride ilk üçü tamamlıyor.

Üçüncü etap sonrası genel klasman:

  Pilot Motosiklet Fark Ceza
1 Australia D. Sanders GasGas 14sa05dk38sn 2:00
2 United States M. Klein KTM +4:04 2:00
3 Argentina K. Benavídes  KTM +6:53 3:00
4 United States S. Howes Husqvarna +8:35  
5 Spain J. Barreda Bort Honda +10:37 1:00
6 Australia T. Price KTM +11:00  
7 Chile P. Quintanilla Honda +16:56 2:00
8 France A. Van Beveren Honda +21:30  
9 Austria M. Walkner KTM +22:02  
10 Botswana R. Branch Hero +23:42  
 
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