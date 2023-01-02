2023 Dakar Rallisi 2. Gün: Motosiklet klasmanında galip Klein, Sanders dokuzuncu!

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Bugün itibariyle Sea Camp'teki başlangıç noktasını tamamen terk eden ralli, yerel saatle sabah 05.00'da start aldı.

Yola ilk çıkan isim Ricky Brabec oldu. Dün birçok ismin ceza almasıyla genel klasmanda liderliğe yükselen Brabec buna rağmen güne iyi bir başlangıç yapamadı, kendisi 48. kilometredeki ilk kontrol noktasına varıldığında lider Michael Docherty'nin 2 dakika 28 saniye gerisinde 22. sıradaydı!

İkinci sırada sürpriz bir isim vardı: 8 saniye gerideki Tosha Schareina. Üçüncü sırada ise bir senelik aranın ardından Dakar'a iyi bir dönüş yapan Sebastian Buhler yer aldı.

Favoriler ise oldukça gerideydi; 22. sıradaki Brabec'in yanı sıra Daniel Sanders beş, Toby Price 15, Kevin Benavides 18, Mason Klein ise 25. sıralarda kalarak yavaş bir başlangıç yaptılar.

104. kilometredeki kontrol noktasına varıldığında Docherty'nin liderliği devam etmekteydi, atağa geçen Sanders ise ikinci sıraya yükselmişti.. Schareina ise üçüncü sıradaydı.

Favorilerin bu bölümde gaza bastığı söylenebilir; nitekim Brabec 15, Klein ise 18. sıraya yükselerek ilerleme kaydettiler. Aynı tempoyu tutturamayan Price ise 16. sırada kaldı.

Yükselişe geçen bir diğer isim ise tam 15 sıra yükselen Ross Branch oldu.

149. kilometredeki kontrol noktasına varıldığında Docherty 14 saniye farkla Sanders'ın önünde liderliğini korumaktaydı -ancak Sanders farkı sürekli azaltıyordu. Üçüncü sırada ise bir ara beşinciliğe düştükten sonra geri tırmanan Buhler yer aldı.

Yüksek tempoyu sürdüren Toby Price 10. sıraya, Klein ise 14. sıraya yükselirken, Brabec ise bir hayli geriledi ve 34. sıraya kadar düştü.

Kısa bir süre sonra genel sıralamadaki ilk büyük değişiklik gerçekleşti: Sanders, 185. kilometredeki kontrol noktasına varıldığında Docherty'nin 27 saniye önünde liderliğe yükselmişti!

Klein yerini korurken, istikrarlı bir şekilde hız arttıran Price 6. sıraya kadar çıkmayı başardı. Brabec ise 30. sıradaydı ve yükselmeye çalışıyordu.

Mücadeleye podyum pozisyonunda başlayan Schareina ise 10. sıradaydı.

Buradan sonra 304. kilometredeki kontrol noktasına kadar Price ve Klein'in şovu dışında ralli rölantide geçti. Sanders 3 dakika 25 saniye gibi bir farkla liderliğini koruyordu, ancak Price 2, Klein 5. sıraya kadar yükselmişlerdi ve sürekli tempo arttırıyorlardı.

Bir ara ikinciliğe çıkan Buhler dokuzuncu sıraya gerilemişti, ancak Docherty hız kaybetmemiş ve üçüncü sırayı korumuştu. Dördüncü sırada ise günün en istikrarlı ismi Branch yer alıyordu.

385. kilometredeki son kontrol noktasında Sanders'ın liderliği devam ediyordu, ancak ikinciliğe yükselen Klein ile fark sadece 56 saniyeydi.

Klein'a geçilen Price üçüncü, Branch dördüncü, hasarı telafi etmek için çalışan Buhler beşinci sıradaydı. Altıncı sırada güne 21. sıradan başladıktan sonra sürekli yükselen sürpriz bir isim yer aldı: Skyler Howes.

Docherty ise kötü bir bölüm geçirmiş ve 14. sıraya kadar gerilemişti.

Bitişe varıldığında sıralama tamamen alt üst olmuş durumdaydı; nitekim Sanders liderliği kaybetmekle kalmamış, dokuzunculuğa kadar gerilemişti! Etabın lideri ise dünkü temposunu sürdüren Klein oldu.

Böylece KTM sürücüsü, kariyerinin ilk Dakar etap galibiyetine ulaşmış oldu.

İkinci sırada etabın ortalarında yaptığı hataları telafi eden Buhler yer alırken, üçüncü sıranın sahibi ise son bölümdeki yükselişini sürdüren Howes oldu.

Dördüncü sırada istikrarlı geçen günü noktalamayı başaran Branch, beşinci sırada son bölümde tempo kaybeden Price, altıncı sırada 24. başlamasına rağmen yükselen Joan Barreda yer aldı.

İlk onu Lorenzo Santolino, Kevin Benavides, Sanders ve Matthew Walkner tamamladı.

Ricky Brabec ise 15. sıradan ileri gidemedi ve genel klasman liderliğini kaybetti.

Genel klasmanda durum ne?

İki günün ardından rallinin en hızlı ismi Klein gibi duruyor, dün altıncı olduktan sonra bugün etap galibiyetine ulaşarak genel klasmanda zirveye yerleşmeyi başardı.

Dün olduğu gibi bugün de iyi bir yükseliş gerçekleştiren Price ikinci sırada, üçüncü sırada ise Barreda'yı görüyoruz.

Dördüncü sırada bugün ortada pek görünmeyen Kevin Benavides var. Etap galibiyetini son kilometrelerde kaybeden Sanders beş, kötü bir gün geçiren Brabec ise altıncı sırada.

İlk onu tamamlayan isimler ise sırasıyla Howes, Pablo Quintanilla, Walkner ve Buhler.