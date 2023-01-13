Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / 2023 Dakar Rallisi 12. etap: Loeb 5'te 5 yaptı, Al-Attiyah şampiyonluğa gidiyor
Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar Rallisi 12. Etap: Motosiklet klasmanında galip Cornejo, Price rallinin yeni lideri!

Dakar Rallisi'nin bitişine son üç gün kala motosiklet klasmanında heyecan devam ediyor. 12. etabın galibi Jose Correjo olurken, günü üçüncü sırada tamamlayan Toby Price artık genel klasmanda lider!

Altay Gök
Ekleyen:
2023 Dakar Rallisi 12. Etap: Motosiklet klasmanında galip Cornejo, Price rallinin yeni lideri!
Haberi dinle

Maraton etabının ikinci günü, tıpkı dünkü gibi oldukça yakın bir mücadeleye ve farkların bir açılıp bir kapanmasına sahne oldu.

Shaybah'a dönüş, dünün aksine yolu açan sürücülere hatrı sayılır bir dezavantaj sağlamadı, nitekim artık herkes yumuşak zemin şartlarına alışmış ve izlenecek rotaları da nispeten öğrenmişti.

Yola ilk çıkan isim günün galibi Luciano Benavides oldu. Bir lider klasiği olarak henüz ilk kilometrelerde gerileyen Benavides, ilk kontrol noktasına varıldığında 27. sıradaydı. Dünün ikincisi Daniel Sanders ise altıncı sıradaydı.

Dünün üçüncüsü Toby Price'dan itibaren işler normale döndü, nitekim KTM sürücüsü yol açılır açılmaz gaza basabilmiş ve ellerine geçen fırsatı değerlendirerek liderliğe yükselmişti. İkinci sırada takım arkadaşı Kevin Benavides, üçüncü sırada ise 14. sıradan sıçrama yapan Jose Cornejo yer alıyordu.

Uzun bir süre liderliğini koruyan Price, son kontrol noktası öncesi zaman kaybederek Cornejo ve Kevin Benavides'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Uzun süredir aradığı liderliği ve etap galibiyeti şansını yakalayan Cornejo, temposunu koruyarak bitişe lider ulaştı. Bu sonuç, Cornejo'ya 2023 Dakar Rallisi'nin ilk etap galibiyetini getirdi.

#11 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo

#11 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo

Fotoğraf: Honda Racing

İkinci sırada son kontrol noktasına 11. sırada ulaştıktan sonra bir anda gaza basan ve dokuz sıra yükselen Sanders yer aldı. Amerikalı sürücü, arka arkaya ikinci kez etap ikincisi oldu. 

Üçüncü sırada son kilometrelerde liderliği kaybeden Price yer aldı, ancak muhtemelen bu durumdan şikayetçi değil, nitekim genel klasmanın yeni lideri kendisi! 

Dördüncülük sonunda biraz daha yukarıda gördüğümüz Matthew Walkner'a giderken, beşinci sırada son kilometrelerde üç sıra gerileyen Kevin Benavides, altıncı sırada ise dördüncü sıradan başladıktan sonra çok vakit kaybetmeyen Skyler Howes yer aldı.

Genel klasman liderliğini kaybeden Howes yine de yalnızca yarım dakika farkla geride, dolayısıyla son iki günün kedi-fare oyunu tadında geçmesi sürpriz olmayacak.

Yedincilik genel klasmanda 15 dakika geride dördüncülüğünü sürdüren Pablo Quintanilla'ya giderken, sekizinci sırada birkaç gündür iyi sonuçlar alan Sebastian Buhler bulunmakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse Adrian van Beveren ile Ross Branch. 

Luciano Benavides 27. sıraya geriledikten sonra tırmanarak günü 12. bitirirken, gerileyişi tam gaz devam eden Mason Klein ancak 42. olabildi.

Klein bu sonuçla birlikte genel klasmanda 10. sıraya kadar geriledi.

 

2023 Dakar Rallisi: 12. Etap sonrası genel klasman

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman/Fark Ceza
1 Toby Price KTM 40.47’36 +1'00
2 Skyler Howes Husqvarna +0'28 +1'00
3 Kevin Benavides KTM +2'40 +3'00
4 Pablo Quintanilla Honda +14'54 +2'00
5 Adrien Van Beveren Honda +16'14  
6 Luciano Benavides Husqvarna +20'00  
7 Daniel Sanders GasGas +20'03 +4'00
8 Nacho Cornejo Honda +23'14  
9 Matthias Walkner KTM +44'24"  
10 Mason Klein KTM +54'58" +4'00"
paylaşım
yorumlar
2023 Dakar Rallisi 12. etap: Loeb 5'te 5 yaptı, Al-Attiyah şampiyonluğa gidiyor
Önceki haber

2023 Dakar Rallisi 12. etap: Loeb 5'te 5 yaptı, Al-Attiyah şampiyonluğa gidiyor
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak
Formula 1

Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak

Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor
Formula 1

Windsor, Hamilton'ı Senna'dan ziyade Schumacher'a benzetiyor

Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"
Formula 1

Ben Sulayem: "Takımlar artık onları izlediğimizi biliyor"

Son Haberler

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti

AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider

Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey
Formula E Formula E

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan Formula E'nin 9. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle start alacak. Biz de sizler için Formula E'nin 9. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
IMSA IMSA

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.