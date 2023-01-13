2023 Dakar Rallisi 12. Etap: Motosiklet klasmanında galip Cornejo, Price rallinin yeni lideri!

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Maraton etabının ikinci günü, tıpkı dünkü gibi oldukça yakın bir mücadeleye ve farkların bir açılıp bir kapanmasına sahne oldu.

Shaybah'a dönüş, dünün aksine yolu açan sürücülere hatrı sayılır bir dezavantaj sağlamadı, nitekim artık herkes yumuşak zemin şartlarına alışmış ve izlenecek rotaları da nispeten öğrenmişti.

Yola ilk çıkan isim günün galibi Luciano Benavides oldu. Bir lider klasiği olarak henüz ilk kilometrelerde gerileyen Benavides, ilk kontrol noktasına varıldığında 27. sıradaydı. Dünün ikincisi Daniel Sanders ise altıncı sıradaydı.

Dünün üçüncüsü Toby Price'dan itibaren işler normale döndü, nitekim KTM sürücüsü yol açılır açılmaz gaza basabilmiş ve ellerine geçen fırsatı değerlendirerek liderliğe yükselmişti. İkinci sırada takım arkadaşı Kevin Benavides, üçüncü sırada ise 14. sıradan sıçrama yapan Jose Cornejo yer alıyordu.

Uzun bir süre liderliğini koruyan Price, son kontrol noktası öncesi zaman kaybederek Cornejo ve Kevin Benavides'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Uzun süredir aradığı liderliği ve etap galibiyeti şansını yakalayan Cornejo, temposunu koruyarak bitişe lider ulaştı. Bu sonuç, Cornejo'ya 2023 Dakar Rallisi'nin ilk etap galibiyetini getirdi.

#11 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo Fotoğraf: Honda Racing

İkinci sırada son kontrol noktasına 11. sırada ulaştıktan sonra bir anda gaza basan ve dokuz sıra yükselen Sanders yer aldı. Amerikalı sürücü, arka arkaya ikinci kez etap ikincisi oldu.

Üçüncü sırada son kilometrelerde liderliği kaybeden Price yer aldı, ancak muhtemelen bu durumdan şikayetçi değil, nitekim genel klasmanın yeni lideri kendisi!

Dördüncülük sonunda biraz daha yukarıda gördüğümüz Matthew Walkner'a giderken, beşinci sırada son kilometrelerde üç sıra gerileyen Kevin Benavides, altıncı sırada ise dördüncü sıradan başladıktan sonra çok vakit kaybetmeyen Skyler Howes yer aldı.

Genel klasman liderliğini kaybeden Howes yine de yalnızca yarım dakika farkla geride, dolayısıyla son iki günün kedi-fare oyunu tadında geçmesi sürpriz olmayacak.

Yedincilik genel klasmanda 15 dakika geride dördüncülüğünü sürdüren Pablo Quintanilla'ya giderken, sekizinci sırada birkaç gündür iyi sonuçlar alan Sebastian Buhler bulunmakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse Adrian van Beveren ile Ross Branch.

Luciano Benavides 27. sıraya geriledikten sonra tırmanarak günü 12. bitirirken, gerileyişi tam gaz devam eden Mason Klein ancak 42. olabildi.

Klein bu sonuçla birlikte genel klasmanda 10. sıraya kadar geriledi.

2023 Dakar Rallisi: 12. Etap sonrası genel klasman

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman/Fark Ceza 1 Toby Price KTM 40.47’36 +1'00 2 Skyler Howes Husqvarna +0'28 +1'00 3 Kevin Benavides KTM +2'40 +3'00 4 Pablo Quintanilla Honda +14'54 +2'00 5 Adrien Van Beveren Honda +16'14 6 Luciano Benavides Husqvarna +20'00 7 Daniel Sanders GasGas +20'03 +4'00 8 Nacho Cornejo Honda +23'14 9 Matthias Walkner KTM +44'24" 10 Mason Klein KTM +54'58" +4'00"